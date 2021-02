Orange : L'hésitation devrait laisser place à la volatilité 19/02/2021 | 08:45 achat En cours

Cours d'entrée : 9.762€ | Objectif : 11.4€ | Stop : 9.4€ | Potentiel : 16.78% Après plusieurs semaines d'oscillations horizontales, le titre Orange pourrait bien renouer avec une orientation franche. La sortie de l'actuel trading range devrait donner le point de départ d'un retour de la volatilité.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 11.4 €. Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 1.28 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.

L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Avec une croissance attendue relativement faible, le groupe ne fait pas partie des dossiers qui disposent des plus forts potentiels de progression de leur chiffre d'affaires.

L'entreprise présente une situation financière d'endettement tendue et ne dispose pas de marges d'investissement importantes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Autres services intégrés de télécommunications Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ORANGE 0.55% 31 441 VERIZON COMMUNICATIONS INC. -3.00% 235 789 CHARTER COMMUNICATIONS, INC.. -6.82% 119 420 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPH.. 7.67% 98 177 DEUTSCHE TELEKOM AG -1.71% 84 235 SAUDI TELECOM COMPANY 8.87% 61 447 EMIRATES TELECOMMUNICATIONS.. 16.80% 46 738 BCE INC. 2.37% 39 672 TELSTRA CORPORATION LIMITED 10.74% 30 408 SWISSCOM AG -2.43% 26 886 TELUS CORPORATION 4.44% 26 778

Données financières EUR USD CA 2020 42 218 M 51 253 M - Résultat net 2020 2 577 M 3 128 M - Dette nette 2020 27 920 M 33 895 M - PER 2020 9,13x Rendement 2020 7,51% Capitalisation 26 023 M 31 441 M - VE / CA 2020 1,28x VE / CA 2021 1,25x Nbr Employés 135 619 Flottant 81,5% Prochain événement sur ORANGE 18/02/21 Année 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 29 Objectif de cours Moyen 13,70 € Dernier Cours de Cloture 9,79 € Ecart / Objectif Haut 125% Ecart / Objectif Moyen 40,0% Ecart / Objectif Bas -21,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Stéphane Richard Chairman & Chief Executive Officer Ramón Fernández Executive Director-Finance & Performance Michaël Trabbia Chief Technology & Innovation Officer Helle Kristoffersen Independent Director Jean-Michel Sévérino Independent Director