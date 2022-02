Orange : BofA relève sa cible, mais reste prudent

Bank of America a relevé mercredi son objectif de cours sur Orange, qu'il porte de 7,95 à 8,25 euros, en perspective de l'arrivée de Christel Heydemann au poste de directrice générale, prévue le 4 avril prochain.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire américain dit avoir identifié cinq motifs de préoccupation chez les investisseurs, dont la prochaine résolution pourrait permettre d'améliorer le sentiment de marché autour de la valeur.



Il s'agit, à en croire BofA, de (1) fournir de la visibilité sur les dépenses d'investissement, (2) d'afficher davantage d'ambitions dans les tours mobiles, (3) de céder Orange Bank, (4) de se séparer de la filiale de transfert d'argent Orange Money et (5) de faire preuve de discipline dans l'allocation de capital.



En dépit de tous ces éléments, le broker dit toujours se montrer 'prudent' sur les fondamentaux du groupe et renouvelle son opinion 'sous-performance' sur le titre, confirmant l'avis négatif qu'il affiche depuis le mois de décembre.



