Orange : Oddo reste à surperformance, ajuste sa cible

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Orange tout en ajustant son objectif de cours de 13,3 à 12 euros pour prendre en considération notamment une mise en Bourse d'Orange CyberDefense qu'il juge désormais improbable.



L'ajustement intègre aussi une baisse de probabilité (de 66% à 33%) du potentiel de dégagement de valeur sur une cession de tours, ainsi que de nouvelles estimations légèrement abaissées (-1% sur 2022-30).



Le bureau d'études estime néanmoins que le titre reste sur des multiples inférieurs à son secteur alors qu'il devrait publier un fort redressement de ses FCF sur 2022-23, et que la fusion en Espagne pourrait permettre un retour actionnarial supérieur en 2023.



