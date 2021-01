5G : 5 mythes passés au crible

Mythe #3 : La 5G n'est pas indispensable

Devant les besoins en connectivité liés à la croissance des usages - la consommation mobile de données est en hausse de 40 % par an -, le déploiement d'un nouveau réseau, capable d'absorber plus de connexions simultanées en mobilité et énergétiquement plus efficace que les générations précédentes de réseaux mobiles, est nécessaire pour éviter toute saturation dans les zones très denses. Véritable rupture pour les entreprises, la 5G permettra d'améliorer les processus et de transformer les modèles d'affaires dans de nombreux secteurs : usines connectées « sans fil » et maintenance prédictive, télémédecine et monitoring à distance, gestion du trafic en temps réel et véhicules connectés, etc. Orange co-innove actuellement avec des clients sur certains de ses usages. La 5G est aussi synonyme de développement économique : d'après une étude menée en 2019, elle représentera une contribution de 3 600 milliards de dollars et 22,3 millions d'emplois dans le monde en 2035. Les usages actuels et futurs de la 5G bénéficient également au grand public pour se former, travailler, communiquer, se divertir et gérer le quotidien, notamment grâce à des expériences plus immersives en réalité virtuelle, augmentée ou mixte.