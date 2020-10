BONDS: Le montant payé pour les enchères 5G est gérable pour les telcos -Moody's

Sansdents - Macron ultralibéral court-termiste comme 90% de la classe politique en France, en Europe et aux USA à l’occasion de la 5G, fait les poches à Orange, et lui interdit de faire appel en France à l’équipementier Chinois qui a 10 ans d’avance sur la 5G avec des coûts plus faibles justement parce que Huawei et la Chine communiste ont l’expérience d’un déploiement massif de la 5 G en Chine.

Pour cela la Chine planifie à long terme, a une politique industrielle puissante via le financement massif de l’Etat Chinois via les banques chinoises premières du monde et toutes publiques tel que le faisait De Gaulle dans les années 60 en France et Pompidou et Giscard dans les années 70.

Depuis 40 ans avec Reagan et Thatcher, l’Etat est devenu le problème et non la solution, et la politique industrielle comme la planification indispensables à de tels programmes comme la 5G, l’ATM, le RNIS, le TGV, le Nucléaire, le spatial, Airbus, ont disparu en France, en Europe, et aux USA ou ce sont les brokers vautours court-termistes qui tiennent des entreprises comme Nokia et Ericsson, et qui licencient des milliers de chercheurs pour augmenter leurs profits à très court terme, bref tout ce qu’il ne faut pas faire pour réussir un programme industriel gigantesque comme la 5G, et que réussit à contrario la Chine communiste et Huawei.

Avec la 5G nous allons prendre conscience du retard technologique vertigineux où nous a conduit l’idéologie suicidaire de la concurrence débile et non faussée.