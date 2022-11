Canal+ négocierait le rachat d'OCS auprès d'Orange

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe audiovisuel Canal+, filiale de Vivendi, est entré en négociations exclusives avec Orange pour racheter OCS, le bouquet de chaînes payantes détenu par l'opérateur de télécommunications, rapporte le média américain Variety vendredi.

La transaction envisagée porterait également sur Orange Studio, ajoute Variety. En France, les divisions Orange Studio et OCS regroupent les activités de production et de coproduction de films et de séries, et d'édition de l'opérateur télécoms. Fin 2021, OCS comptait environ 3 millions d'abonnés. A ce jour, 33,3% du capital d'OCS sont déjà détenus par Canal+.

Selon Variety, Canal+ s'est engagé à maintenir les effectifs d'OCS en cas de rachat. Les employés d'OCS auraient été informés de l'ouverture de négociations entre Orange et Canal+ en vue d'un éventuel changement de propriétaire.

Contactés par l'agence Agefi-Dow Jones, des porte-parole de Canal+ et d'Orange n'étaient pas disponible dans l'immédiat pour commenter ces informations.

Site Internet: https://variety.com/2022/tv/news/canal-negotiations-ocs-orange-studio-1235435854/

November 18, 2022