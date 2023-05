Communiqué: L'Assemblée générale mixte 2023 renouvelle la composition du Conseil d'administration d'Orange

Communiqué de presse

Paris, le 23 mai 2023

L’Assemblée générale mixte 2023 renouvelle la composition du Conseil d’administration d’Orange

L’Assemblée générale des actionnaires qui s’est tenue aujourd’hui pour la première fois sous la présidence de Jacques Aschenbroich a approuvé l’ensemble des résolutions soumises aux actionnaires par le Conseil d’administration et notamment la nomination de deux nouveaux administrateurs, Momar Nguer et Gilles Grapinet, qui viennent renforcer les compétences et expertises du Conseil.

Momar Nguer fera bénéficier le Conseil d’administration notamment de son expertise internationale, fruit d’une longue carrière au sein de TotalEnergies en Afrique et en France. Son expérience en matière de gouvernance de grands groupes viendra renforcer le Comité de gouvernance et de Responsabilité sociale et environnementale d’Orange (CGRSE) présidé par Anne-Gabrielle Heilbronner.

Gilles Grapinet vient renforcer les compétences financières du Conseil d’administration. Actuellement Directeur général de Worldline, Gilles Grapinet est Inspecteur des finances et a acquis, tout au long de sa carrière, une maîtrise des problématiques de gouvernance financière – procédures de contrôle interne, audit, conformité et qualité de l'information financière – raison pour laquelle il a été décidé de le nommer membre du Comité d’audit d’Orange en qualité de Président et d’expert financier.

L’analyse relative aux relations d’affaires et potentiels conflits d’intérêts effectuée par le Conseil d’administration n’a pas identifié de situation de conflit d’intérêts et ces nouveaux administrateurs sont par conséquent qualifiés d’administrateurs indépendants.

Lors de cette réunion de l’Assemblée générale, Jacques Aschenbroich a fait part de sa satisfaction d’accueillir ces deux nouveaux membres au sein du Conseil et de voir les mandats d’Anne-Gabrielle Heilbronner, Anne Lange et Alexandre Bompard renouvelés pour une durée de 4 ans.

Il a également remercié chaleureusement Jean-Michel Severino et Bernard Ramanantsoa pour leurs contributions exceptionnelles aux travaux du Conseil d’administration au cours de leurs mandats respectifs.

L’Assemblée générale a également été l’occasion pour Orange de présenter aux actionnaires le nouveau plan stratégique du Groupe « Lead the future » ainsi que sa stratégie climatique, portés par Christel Heydemann et l’ensemble de son Comité exécutif.

L’ensemble des résolutions présentées ont été votées par les actionnaires. Le résultat des votes est disponible à l’adresse https://www.orange.com/fr/assemblee-generale.

