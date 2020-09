Communiqué : Orange - Information sur les opérations effectuées dans le cadre d'un programme de rachat d'actions, hors contrat de liquidité

Communiqué de presse

Paris, le 22 septembre 2020

Information sur les opérations effectuées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions, hors contrat de liquidité

Orange annonce avoir procédé à l'acquisition d'actions propres dans le cadre de son programme de rachat d'actions 2020.

Cette acquisition est destinée à honorer des obligations liées aux plans conditionnés de rémunération variable pluriannuelle des dirigeants mandataires sociaux et des cadres dirigeants (long term incentive plan). Ces plans ont été mis en place avec pour objectif d’associer les dirigeants mandataires sociaux et les cadres dirigeants, sous conditions de présence et de performance, à la réussite des plans stratégiques « Essentiels2020 » et « Engage2025 ».

Dénomination sociale de l'émetteur : Orange (LEI : 969500MCOONR8990S771)

Références du programme : Le descriptif du programme autorisé par l'Assemblée générale du 19 mai 2020 (16ème résolution) figure dans le Document d’enregistrement universel 2019 d’Orange

Code identifiant de l’instrument financier : Actions ordinaires (ISIN : 0000133308), cotées sur Euronext Paris / Compartiment A (MIC : XPAR)

Date de début du programme : La 16ème résolution de l'Assemblée générale du 19 mai 2020 a été activée par le Conseil d'administration du 19 mai 2020.

Opérations réalisées au comptant le 18 septembre 2020:

Jour de la transaction Nature de la transaction Quantité achetée Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (€) Montant (€) 18/09/2020 Achat 300 000 9,6312 2 889 360,00 € Total Achat 300 000 9,6312 2 889 360,00 €

Aucun de ces titres n'a été acheté dans le cadre d'un contrat de liquidité. Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet d’Orange (https://gallery.orange.com/finance#v=6fc7f674-9ad8-4f0f-88ba-829c157f2bcc).

Contact presse

Olivier Emberger ; olivier.emberger@orange.com ; 01 44 44 93 93

