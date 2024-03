Communiqué de presse

Paris et Madrid, 26 mars 2024





Orange et MASMOVIL finalisent leur transaction pour devenir le premier opérateur espagnol en volume de clientèle

Opérationnelle dès aujourd’hui, la co-entreprise détenue à parts égales par Orange Spain et MASMOVIL offrira aux consommateurs et aux entreprises espagnoles des avantages considérables.

Elle devrait générer des synergies de plus de 490 millions d’euros par an à partir de la quatrième année après la clôture.

Jean-François Fallacher a été nommé Président non exécutif de la co-entreprise et Meinrad Spenger occupera le poste de Directeur Général.





Orange et MASMOVIL ont annoncé aujourd’hui la création d’une nouvelle co-entreprise, finalisant ainsi l’accord de rapprochement de leurs activités en Espagne1. Les actionnaires d’Orange et de MASMOVIL détiennent chacun 50 % de la co-entreprise et les mêmes droits de gouvernance.

Regroupant plus de 37 millions de lignes haut débit fixe et mobile, la nouvelle entité se positionne en tant qu’acteur de premier plan sur le marché des télécommunications espagnol en volume de clientèle. Elle a pour ambition de devenir un leader sur le plan des talents, de l’expérience utilisateur, de l’innovation, de l’impact social et environnemental et de la couverture fibre et mobile. De ce projet naît un acteur durable, financièrement capable de poursuivre ses investissements dans la prochaine génération de réseaux qui profiteront au marché, aux consommateurs grand public et aux entreprises en Espagne.

Selon les nouvelles estimations, la co-entreprise devrait générer plus de 490 millions d’euros de synergies par an à partir de la quatrième année après la clôture. Sur la base des comptes préliminaires à la clôture, les recettes respectives atteindraient environ 4,4 milliards d’euros pour Orange et 1,65 milliard d’euros pour les actionnaires de MASMOVIL.

Les entreprises (Orange Spain et MASMOVIL) fonctionneront comme une entité unique : leurs comptes seront consolidés au niveau d’une nouvelle entité légale enregistrée (la co-entreprise). Comme prévu, la nouvelle entreprise est opérationnelle dès aujourd’hui.

Jean-François Fallacher, Directeur Général d’Orange France, a été nommé Président non exécutif de la nouvelle entreprise. Ayant occupé le poste de Directeur Général d’Orange Spain entre septembre 2020 et avril 2023, il possède une grande expérience du marché espagnol.

Le Conseil d’administration de la co-entreprise a également confirmé la nomination au poste de Directeur Général de Meinrad Spenger, Directeur Général de MASMOVIL depuis 2006, et celle d’Alberto Castañeda en tant que Secrétaire du conseil. Ludovic Pech et Germán López ont été respectivement nommés aux postes de Directeur Financier et de Directeur des Opérations.

« Servir plus de 30 millions de clients en Espagne est à la fois un immense honneur et une lourde responsabilité. Nous ferons tout notre possible pour qu’ils restent les clients les plus satisfaits à l’échelle nationale. Avec notre co-entreprise, le marché des télécommunications espagnol accueille désormais un acteur puissant capable d’innover et d’investir pour servir ses clients du segment entreprise et grand public en tant que partenaire de confiance », a déclaré Meinrad Spenger, Directeur Général de la co-entreprise.

Christel Heydemann, Directrice Générale d’Orange, a déclaré : « Cette annonce est une première étape dans le déploiement de la stratégie à long terme d’Orange en Europe. En se positionnant en tant qu’acteur plus puissant et plus durable, cette nouvelle co-entreprise stimulera l’innovation et les investissements dans les services numériques et de haut débit en Espagne. C’est un très grand pas en avant pour notre vision d’un secteur des télécommunications fort et prospère en Europe. »

Les équipes de conseil des parties incluent les entités suivantes :

Conseillers financiers principaux : Goldman Sachs Bank Europe SE pour MASMOVIL et Lazard Frères pour Orange.

Conseiller en dette principal : BNP Paribas.

Conseillers en notation commune : BNP Paribas et Société Générale.

Freshfields pour MASMOVIL et Jones Day pour Orange, en tant que conseillers juridiques M&A.

Freshfields, Latham and Watkins, Perez Llorca and Gide, en tant que conseillers en droit de la concurrence.

Simpson Thacher & Bartlett, ainsi que Evergreen Legal, en tant que conseillers juridiques pour les Emprunteurs, pour toutes les questions de financement liées à la transaction, et Linklaters en tant que conseiller juridique pour les Prêteurs

PWC pour MASMOVIL et EY pour Orange, en tant que partenaires de due diligence.

Autres conseillers financiers pour MASMOVIL : BNP Paribas, Evercore, JP Morgan et Santander

Autres conseillers en dette conjointe : Rothschild & Co





Pour plus d’informations, consultez le précédent communiqué de presse.

À propos du Groupe MASMOVIL

Le Groupe MASMOVIL est un opérateur exceptionnel en Espagne si l’on se réfère à sa croissance au cours des dernières années. Il propose la fibre, la téléphonie mobile, la télévision et d’autres nouveaux services comme l’énergie, la santé, les alarmes ou les services financiers, pour les clients résidentiels, les entreprises et les opérateurs.

Le Groupe offre à ses clients l’accès à la plus grande couverture FTTH d’Espagne, avec plus de 29 millions de foyers pouvant potentiellement y être connectés, ainsi que l’accès aux réseaux mobiles 3G, 4G et 5G à 98,5 % de la population espagnole grâce à sa stratégie hybride combinant ses propres infrastructures et celles de tiers. MASMOVIL a également lancé ses services 5G, déjà disponibles dans 2 400 villes d’Espagne. Le Groupe compte

plus de 16 millions de clients. MASMOVIL a été récompensé à plusieurs reprises comme étant le meilleur opérateur haut débit et de fibre optique.

Le Groupe a atteint zéro émission nette de carbone pour les scopes 1 et 2 en 2020 (en incluant le Groupe Euskaltel dans le calcul), ce qui le positionne comme le premier opérateur de télécommunications en Europe à atteindre un tel objectif et celui avec le niveau résiduel absolu d’émissions le plus faible. Il s’agit également du premier opérateur de télécommunications en Europe à devenir une entreprise certifiée B Corp et il s’engage fortement à créer un impact environnemental et social positif.

Le Groupe MASMOVIL est également un leader du développement durable et des enjeux ESG en Espagne grâce à l’obtention de 5 notes ESG sur un court laps de temps et de très bonnes positions dans les classements d’organismes prestigieux tels que S&P, Morning Star Sustainalytics, Sustainable Fitch, CDP et Clarity.

MASMOVIL bénéficie des participations de Cinven, de KKR et de Providence Equity Partners depuis novembre 2020.

À propos d’Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications au monde, avec un chiffre d’affaires de 44,1 milliards d’euros en 2023 et 137 000 salariés au 31 décembre 2023, dont 73 000 en France. Le Groupe servait, au 31 décembre 2023, 298 millions de clients dans le monde entier, dont 254 millions de clients mobile et 25 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business. En février 2023, le Groupe a présenté son plan stratégique « Lead the Future », construit sur un nouveau modèle d’entreprise et guidé par la responsabilité et l’efficacité. « Lead the Future » capitalise sur l’excellence des réseaux afin de renforcer le leadership d’Orange dans la qualité de service.

Orange est côté sur le NYSE Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock-Exchanges (symbole ORAN).

Pour plus d’informations sur internet et votre mobile : www.orange.com, www.orange-business.com et l’application Orange News, ou suivez-nous sur Twitter : @orangegrouppr.

La marque Orange et les autres noms de services et de produits Orange cités dans ce communiqué sont des marques déposées appartenant à Orange ou à Orange Brand Services Limited.

1 La transaction envisagée n’inclut pas TOTEM Espagne et MASMOVIL Portugal

