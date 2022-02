Communiqué Orange - résultats annuels 2021

Communiqué de presse

Paris, le 17 février 2022

Information financière au 31 décembre 2021

Orange atteint tous ses objectifs 2021 et prévoit en 2022 un cash-flow organique d’au moins 2,9 milliards d’euros

En millions d’euros T4 2021 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 12M 2021 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 11 148 0,5 % 2,1 % 42 522 0,8 % 0,6 % EBITDAaL 3 179 (0,7)% (0,1)% 12 566 (0,5)% (0,9)% Résultat d'exploitation 2 521 (54,5)% (54,3)% Résultat net de l'ensemble consolidé 778 (84,6)% eCAPEX (hors licences) 2 106 (6,2)% (6,3)% 7 660 7,8 % 7,4 % EBITDAaL - eCAPEX 1 073 12,3 % 14,7 % 4 906 (11,3)% (11,6)% Cash-flow organique (activités télécoms) 2 401 (3,7)%

Chiffre d’affaires en hausse de 0,8% 1 sur l'ensemble de l'année 2021 grâce à la performance soutenue de l'Afrique & Moyen Orient (+10,6%) et à la forte hausse des ventes d'équipements (+8,5%)

sur l'ensemble de l'année 2021 grâce à la performance soutenue de l'Afrique & Moyen Orient (+10,6%) et à la forte hausse des ventes d'équipements (+8,5%) Excellentes performances sur la Fibre : 11,8 millions de clients FTTH (+22,1%) sur 56,5 millions de foyers raccordables (+19,7%). En France, la base clients FTTH progresse de 31,7% sur un an

EBITDAaL en recul de 0,5% sur l'année, en ligne avec l'objectif

Hors l’opération d’actionnariat salarié 2021, l’EBITDAaL progresse de 0,8% grâce aux remarquables performances de l’Afrique & Moyen Orient et de l’Europe hors Espagne qui permettent de compenser le recul de l’Espagne, d’Entreprises et de la France. Hors cofinancements, la France affiche une croissance d’EBITDAaL de 1,5% sur l’année avec une très belle performance commerciale.

eCAPEX en hausse de 7,8% en 2021 à 7,7 milliards d'euros, en ligne avec l'objectif, après une année 2020 marquée par d’importants cofinancements et un ralentissement des investissements lié à la pandémie. Au second semestre, les eCAPEX ont commencé leur décroissance.

Cash-flow organique des activités télécoms à 2,4 milliards d'euros, totalement en ligne avec notre objectif de plus de 2,2 milliards

L’Assemblée générale du 19 mai 2022 statuera sur la distribution d’un dividende de 0,70 euro par action.

En 2022, Orange ambitionne d'atteindre les objectifs suivants :

EBITDAaL en progression de 2,5 à 3%

eCAPEX n'excédant pas 7,4 milliards d'euros 2

Cash-flow organique des activités télécoms d'au moins 2,9 milliards d'euros

Ratio dette nette/EBITDAaL des activités télécoms inchangé autour de 2x à moyen terme

Maintien du dividende de l’exercice 2022 à 0,70 euros incluant un acompte de 0,30 euros en décembre 2022

Pour 2023, Orange confirme l’ensemble de ses engagements dont l’atteinte d’un Cash-flow organique des activités télécoms d’au moins 3,5 milliards d’euros.

Commentant la publication de ces résultats, Stéphane Richard, Président-Directeur Général du groupe Orange a déclaré :

« Les résultats du Groupe illustrent une performance solide en 2021. En effet, Orange est au rendez-vous de ses engagements et confirme l'ensemble de ses objectifs pour 2023, dont l'atteinte d'un cash-flow organique entre 3,5 et 4 milliards d'euros. Grâce à nos investissements, nous sommes aujourd'hui le leader de la fibre optique en Europe avec un vaste réseau sur l'ensemble du périmètre du groupe de plus de 56 millions de foyers raccordables.

Sur la convergence, notre leadership européen est aussi confirmé avec 11,5 millions de clients. L'intégration de TKR en Roumanie et le processus déjà bien engagé en Belgique d'acquisition de Voo participent à son renforcement.

Sur notre principal marché, la France, nous réalisons de très belles performances commerciales et la satisfaction de nos clients est en constante progression.

La dynamique de la zone Afrique est remarquable, avec une croissance de 11% du chiffre d'affaires. Avec plus de 44 millions de clients 4G, le data mobile continue de se développer et génère des revenus en hausse sur ce segment de 25%.

Les paris audacieux de la cybersécurité et de la banque portent leurs fruits. Avec plus de 800 millions d'euros de revenus, la cybersécurité affiche en 2021 une croissance de +14%, tandis qu'Orange Bank compte maintenant 1,7 million de clients en Europe.

Enfin, notre programme d'efficacité opérationnelle nommé « Scale up » est bien engagé, et nous poursuivons nos efforts.

Le Groupe affiche par ailleurs d'excellentes performances commerciales. Elles participent activement à l'atteinte de nos objectifs en 2021, dans un contexte où les défis à relever sont importants : bascule du cuivre vers la Fibre, transition vers les métiers de l'IT, ou encore redressement de la situation en Espagne. Ainsi, en dehors des facteurs non-opérationnels comme l'offre d'actionnariat salarié, notre marge et notre génération de cash-flow organique sont en croissance.

Je veux exprimer ici ma reconnaissance vis-à-vis de l’ensemble des équipes du Groupe dans le monde qui nous ont permis, grâce à leur mobilisation sans relâche, de réaliser cette belle performance.

Mon mandat en tant que Président Directeur Général du Groupe Orange arrive à son terme dans quelques semaines, et c'est avec fierté que je mesure tout ce qui a été accompli ces douze dernières années. J'envisage l'avenir d'Orange avec confiance, une entreprise solide qui a su saisir de nouvelles opportunités de croissance tout en renforçant son leadership sur les réseaux. »

___________________________________________________________________________________

Le Conseil d’administration d’Orange SA s’est réuni le 16 février 2022 et a examiné les comptes consolidés au 31 décembre 2021. Les commissaires aux comptes du Groupe ont effectué leurs diligences d’audit sur ces comptes et le rapport d’audit relatif à leur certification sera émis début mars 2022

Des informations plus détaillées sur les résultats et les indicateurs de performance du Groupe sont disponibles sur le site Internet d’Orange www.orange.com/resultats-consolides.

Analyse des chiffres-clés du Groupe

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires du groupe Orange s’élève à 42,5 milliards d'euros en 2021, en hausse de 0,8% sur un an après une croissance de 0,5% au 4è trimestre.

L'Afrique et Moyen Orient est le principal contributeur de cette croissance avec une progression de 10,6% sur un an, suivi par l'Europe hors Espagne (+2,6%) et Entreprises (+0,5%). Le recul de la France (-1,6%) s'explique par la baisse des cofinancements du réseau Fibre par rapport à 2020.

Les services de détail3 continuent de croître grâce à la convergence (+1,9% sur un an) en France et en Europe hors Espagne, et aux services mobiles seuls (+4,2%) en Afrique et Moyen Orient, tandis que les services fixes seuls reculent de 2,8%. Les revenus du Wholesale sont en baisse de 6,8% en raison des cofinancements en France, tandis que les services IT&IS et les ventes d'équipements continuent d'augmenter, ces dernières revenant presque à leur niveau de 2019.

Evolution de la base clients

La base de clients convergents compte 11,5 millions de clients sur l'ensemble du Groupe au 31 décembre 2021, en hausse de +2,1%4 sur un an.

Les services mobiles comptent 224,3 millions d’accès au 31 décembre 2021, en hausse de 4,3% sur un an, dont 82,0 millions de forfaits, en augmentation de 4,8% sur un an.

Les services fixes totalisent 46,4 millions d’accès au 31 décembre 2021 (en baisse de 1,7% sur un an), dont 11,8 millions d’accès FTTH qui poursuivent leur forte croissance (+22,1% sur un an). Les accès fixes bas débit sont en baisse de 13,3% sur un an.

Les services financiers mobiles comptent près de 1,7 million de clients en Europe et 0,7 million de clients en Afrique.

EBITDAaL

L'EBITDAaL Groupe s'élève à 12,6 milliards d’euros en 2021 (-0,5%), en ligne avec l’objectif annoncé d'un EBITDAaL "stable négatif". Ce résultat inclut la charge de 172 millions d'euros liée à l’opération d’actionnariat salarié 2021 portant sur environ 1% du capital et qui a principalement concerné la France et Entreprises. Hors cette opération, l’EBITDAaL serait en croissance de +0,8%. Le niveau encore faible du roaming comparé à 2019 explique aussi ce résultat.

L'EBITDAaL des activités télécoms est de 12,7 milliards d’euros, en baisse de 0,8%.

Résultat d’exploitation

Le résultat d’exploitation du Groupe en 2021 ressort à 2 521 millions d’euros contre 5 537 millions d’euros en données à base comparable en 2020.

Cette diminution s’explique principalement par la dépréciation de 3,7 milliards d'euros de l’écart d'acquisition de l'Espagne comptabilisée au premier semestre 2021.

Résultat net

En 2021, le résultat net de l'ensemble consolidé du groupe Orange s’établit à 778 millions d’euros, contre 5 055 millions d’euros en 2020.

Cette diminution est liée à celle du résultat d'exploitation et résulte par ailleurs du produit d’impôt de 2,2 milliards d’euros comptabilisé fin 2020.

eCAPEX

Les eCAPEX Groupe en 2021 s'élèvent à 7 660 millions d'euros, en croissance de 7,8% après le ralentissement des investissements lié à la crise sanitaire et les cofinancements importants reçus en 2020. Ils sont en ligne avec l'objectif annoncé d'un montant compris entre 7,6 et 7,7 milliards d'euros.

Au 31 décembre 2021, Orange compte 56,5 millions de foyers raccordables au FTTH à travers le monde (en croissance de 19,7% sur un an). En France, la base clients FTTH progresse de 31,7%.

Cash-flow organique

Le cash-flow organique des activités télécoms atteint 2,4 milliards d’euros en 2021 (contre 2,5 milliards en 2020), totalement en ligne avec notre objectif de plus de 2,2 milliards d'euros.

Avant allocation du remboursement d'impôt reçu en 2020, le cash-flow organique atteint 2,7 milliards d’euros, poursuivant ainsi le retour à la croissance initié en 2020.

Endettement financier net

L’endettement financier net du Groupe Orange s’élève à 24,3 milliards d’euros au 31 décembre 2021. Cette augmentation de 0,8 milliard d'euros par rapport à 2020, malgré la cession de 50 % d'Orange Concession, est principalement due à l'affectation du remboursement d'impôt et au paiement de licences de télécommunications (notamment la licence 5G en Espagne).

Le ratio de dette nette s'établit à 1,91x au 31 décembre 2021, bien en ligne avec l’objectif annoncé d’un ratio autour de 2x à moyen terme.

Programme d’efficacité opérationnelle Scale Up

Afin de sécuriser l’atteinte de ses objectifs, Orange a lancé au cours de l’année 2020 le programme d’efficacité opérationnelle Scale Up, réaffirmant l’engagement de réaliser des économies nettes d’un milliard d’euros sur un périmètre délimité5 de 13,8 milliards d'euros de coûts indirects en 2019.

Fin 2021, des économies nettes cumulées de plus de 300 millions d’euros ont été réalisées sur ce périmètre par rapport à 2019. Elles résultent notamment de la baisse structurelle des effectifs et de la transformation des modes de travail qui s'est accélérée dans le contexte de la crise sanitaire avec des impacts positifs sur notre base de coûts.

Dans un contexte d'inflation et de forte pression sur le prix de l'énergie, nous comptons réaliser des économies nettes cumulées d'environ 600 millions d’euros à fin 2022, un point d’étape vers l'atteinte de notre objectif d'un milliard d'euros à fin 2023.

Evolution du portefeuille d’actifs

Le 3 novembre 2021, Orange a finalisé la cession de 50% du capital d'Orange Concessions au consortium regroupant La Banque des Territoires, CNP Assurances et EDF Invest sur la base d’une valeur d’entreprise de 2,7 milliards d'euros pour 100% du capital, entraînant la perte de contrôle exclusif d'Orange sur cette entité et ses filiales.

Le 24 décembre 2021, Orange Belgium a signé un accord pour acquérir 75 % moins une action de VOO SA sur la base d’une valeur d’entreprise de 1,8 milliard d’euros pour 100% du capital. Cette opération qui s'inscrit dans la stratégie de convergence du Groupe devrait générer d’importantes synergies liées au transfert de l’activité MVNO de VOO sur le réseau d’Orange Belgium. Sa réalisation est soumise à l’approbation de la Commission européenne qui est attendue en 2022.

Dividende

Au titre de l’exercice 2021, l’Assemblée générale du 19 mai 2022 statuera sur la distribution d’un dividende de 0,70 euro par action. Du fait d’un acompte de 0,30 euro versé le 15 décembre 2021, le solde du dividende qui sera proposé à l’AG s’élèvera à 0,40 euro par action et sera payé en numéraire le 9 juin 2022, la date de détachement étant fixée au 7 juin 2022.

Au titre de l’exercice 2022, le maintien d’un dividende de 0,70 euro par action sera proposé à l’Assemblée générale des actionnaires de 2023. Un acompte de 0,30 euro par action sera versé en décembre 2022.

Analyse par secteur opérationnel

France

En millions d’euros T4 2021 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 12M 2021 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 4 658 (1,5)% (1,8)% 18 092 (1,6)% (2,0)% Services de détail (B2C+B2B) 2 740 1,6 % 1,6 % 10 846 0,8 % 0,8 % Convergence 1 200 3,9 % 3,9 % 4 697 3,0 % 3,0 % Mobile seul 577 4,0 % 3,5 % 2 276 1,8 % 1,4 % Fixe seul 963 (2,4)% (2,1)% 3 872 (2,4)% (2,2)% Services aux opérateurs 1 302 (9,3)% (10,3)% 5 313 (8,4)% (9,4)% Ventes d'équipements 403 (5,7)% (5,7)% 1 226 3,3 % 3,3 % Autres revenus 214 26,2 % 26,5 % 708 9,6 % 9,9 % EBITDAaL 6 867 (2,9)% (4,1)% EBITDAaL / Chiffre d'affaires 38,0 % (0,5 pt) (0,8 pt) Résultat d'exploitation 2 653 (28,8)% (30,3)% eCAPEX 4 117 9,5 % 9,9 % eCAPEX / Chiffre d'affaires 22,8 % 2,3 pt 2,5 pt

Accélération continue des services de détail grâce à d'excellentes performances commerciales

La poursuite de très solides ventes nettes fibre à +351 000 au 4è trimestre permet à Orange France d'atteindre 1,4 million de nouveaux clients fibre sur l'année. La fibre reste un outil majeur d’acquisition clients avec plus de 53% des nouveaux clients fibre qui sont de nouveaux clients pour le Groupe. Début 2022, Orange France a franchi le seuil des 6 millions de clients fibre. Ces chiffres illustrent le succès de sa stratégie de transition du cuivre vers la fibre, qui lui permet de maintenir sa part de marché fixe sur tout le territoire.

Dans le mobile, Orange France enregistre une forte croissance des ventes nettes au 4è trimestre (+132 000 hors M2M), principalement grâce au succès des forfaits haut de gamme de la marque Orange qui résulte de la refonte des offres menée en octobre dernier. Ainsi, malgré un niveau de concurrence toujours très élevé lors du dernier trimestre de l’année, Orange parvient à faire croître tous ses ARPOs, notamment l’ARPO convergent qui augmente de 1,50 euro sur un an et dépasse désormais 70 euros. En parallèle, Orange a enregistré le plus faible taux de résiliation pour un 4è trimestre depuis quatre ans.

Les résultats financiers du 4è trimestre reflètent cette très bonne performance opérationnelle. Le chiffre d'affaires baisse de 1,5% en raison des moindres cofinancements qui affectent les services aux opérateurs mais se stabilise hors cofinancements (+0,2%), grâce aux services de détail dont la croissance continue d’accélérer (+1,6% après +1,2% au T3, +0,4% au T2 et -0,2% au T1). Hors RTC6, les services de détail progressent même de 4,0%.

Sur l'année 2021, l'EBITDAaL baisse de 2,9% en raison des cofinancements reçus en 2020. Hors ces cofinancements, l’EBITDAaL est en croissance de 1,5% malgré un impact négatif d'environ 100 millions d'euros lié au plan d'actionnariat salarié lancé en octobre.

Les eCapex augmentent de 9,5% par rapport à une année 2020 où ils avaient fortement chuté du fait de la pandémie et des cofinancements reçus de tiers. Ils ont désormais atteint un pic et ont commencé à baisser au 2è semestre (-7,9%). Désormais le déploiement du réseau Fibre a dépassé 80% des objectifs 2023, avec 28,8 millions de foyers raccordables au FTTH à fin 2021 sur tout le territoire, dont plus de 16 millions déployés en propre en zone privée.

Europe

En millions d’euros T4 2021 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 12M 2021 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 2 833 (1,5)% 4,3 % 10 579 (0,8)% (0,0)% Services de détail (B2C+B2B) 1 854 (1,8)% 4,1 % 7 046 (2,3)% (1,4)% Convergence 704 4,1 % 5,5 % 2 720 0,1 % 0,1 % Mobile seul 721 (3,5)% (3,4)% 2 887 (4,5)% (5,0)% Fixe seul 314 (13,9)% 18,0 % 1 087 (7,2)% 0,4 % IT & services d'intégration 115 16,0 % 13,8 % 352 15,9 % 13,7 % Services aux opérateurs 509 (2,8)% 3,3 % 1 886 (2,9)% (1,9)% Ventes d'équipements 425 (1,0)% 4,0 % 1 490 8,4 % 8,4 % Autres revenus 45 31,3 % 34,3 % 157 17,9 % 17,1 % EBITDAaL 2 830 (2,9)% (3,5)% EBITDAaL / Chiffre d'affaires 26,7 % (0,6 pt) (1,0 pt) Résultat d'exploitation (2 933) na na eCAPEX 1 893 1,8 % 2,5 % eCAPEX / Chiffre d'affaires 17,9 % 0,5 pt 0,4 pt

Amélioration de la rentabilité

Le chiffre d'affaires de l’Europe recule au 4è trimestre de 1,5% par rapport à 2020 du fait de l'Espagne. Hors Espagne le chiffre d'affaires progresse de 0,5% au 4è trimestre, portant la croissance annuelle à 2,6% par rapport à 2020.

Sur l'ensemble de l'année 2021, l’Europe parvient à faire croître toutes ses bases de clients, notamment en réalisant au 4è trimestre (en incluant l'intégration de TKR) +58 000 ventes nettes de contrats mobiles hors M2M et +34 000 ventes nettes haut débit fixe dont +88 000 ventes nettes Fibre.

Sur l’année 2021, la baisse de l’EBITDAaL est limitée à 2,9% traduisant une nette amélioration de la rentabilité au second semestre (avec une performance stable) par rapport au premier semestre

(-5,9%). L'Europe hors Espagne progresse de 6,6% sur l'année grâce notamment aux excellentes performances de la Pologne (+5,9%) et de la Belgique (+9,0%).

En Espagne, le chiffre d’affaires est en baisse de 4,0% au 4è trimestre. Les services de détail sont toujours en recul mais poursuivent leur amélioration de tendance (-5,4% contre -7,9% au 3è trimestre). Le chiffre d'affaires des services aux opérateurs diminue et celui des équipements ralentit après le rattrapage significatif opéré lors des précédents trimestres, tous deux ayant un impact limité sur la marge. Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires recule de 4,7%.

La performance commerciale ce trimestre traduit la recherche d’équilibre entre croissance des volumes et préservation de la valeur dans un environnement concurrentiel particulièrement intense, avec des ventes nettes de contrats mobiles et FTTH toujours positives alors que les ventes nettes d’offres haut débit fixe et d’offres convergentes sont légèrement négatives. Sur l'ensemble de l'année, la segmentation des offres et l’attention portée à l’expérience clients ont permis de réduire fortement le taux de résiliation, d'améliorer significativement l'évolution de l'ARPO convergent et de faire croître les bases clients de la convergence, des contrats mobiles et du FTTH tout en stabilisant celle du haut débit fixe.

L'EBITDAaL 2021 de l'Espagne est en recul de 12,7%, un niveau similaire à celui de 2020, du fait du repositionnement des offres. Une nette amélioration de la tendance entre le 1er et le 2è semestre

(-16,2% et -9,0 %) nous rend confiants dans la poursuite de l'amélioration attendue pour 2022 et dans le retour à la croissance de l'EBITDAaL à partir de 2023.

Afrique & Moyen-Orient

En millions d’euros T4 2021 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 12M 2021 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 1 687 9,0 % 11,4 % 6 381 10,6 % 9,4 % Services de détail (B2C+B2B) 1 469 10,8 % 12,9 % 5 579 12,8 % 11,4 % Mobile seul 1 284 10,6 % 12,6 % 4 884 12,2 % 10,5 % Fixe seul 178 14,2 % 17,5 % 664 17,3 % 18,2 % IT & services d'intégration 7 (27,8)% (22,5)% 31 9,0 % 23,0 % Services aux opérateurs 178 (1,5)% 0,9 % 654 (4,7)% (5,8)% Ventes d'équipements 31 2,1 % 15,8 % 112 16,5 % 25,7 % Autres revenus 9 (17,8)% (15,4)% 36 (14,5)% (16,1)% EBITDAaL 2 265 16,8 % 15,3 % EBITDAaL / Chiffre d'affaires 35,5 % 1,9 pt 1,8 pt Résultat d'exploitation 1 291 27,6 % 25,7 % eCAPEX 1 064 3,8 % 2,7 % eCAPEX / Chiffre d'affaires 16,7 % (1,1 pt) (1,1 pt)

Poursuite d'une performance remarquable

L'Afrique et Moyen-Orient a enregistré au 4è trimestre une forte croissance de son chiffre d'affaires par rapport à 2020 (+9,0%).

Cette performance est alimentée par la progression à deux chiffres des services de détail (+10,8% après +15,0% au 3è trimestre) grâce à la data mobile (+25,2%) et au haut débit fixe (+23,5%) qui affichent tous deux des dynamiques très solides de croissance de leur base de clients.

Face à l'évolution des conditions du marché d'Orange Money dans une partie de sa zone de couverture, le Groupe a adapté sa stratégie commerciale en revoyant notamment la tarification de ses offres. Ceci a permis d'augmenter au 4è trimestre la base de clients actifs et le volume de transactions d'Orange Money dans tous les pays mais s'est traduit par une baisse significative de ses revenus

(-17,9%).

Sur l'ensemble de l'année, l'EBITDAaL est en croissance de 16,8% et la marge opérationnelle (EBITDAaL sur chiffre d'affaires) progresse de 2 points grâce à une stricte maîtrise des coûts.

Ces excellents résultats permettent de confirmer toutes les ambitions du Groupe à moyen terme en Afrique et Moyen Orient, notamment une croissance de l'EBITDAaL à deux chiffres et une progression du cash-flow organique encore plus rapide.

Entreprises

En millions d’euros T4 2021 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 12M 2021 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 2 053 0,7 % 0,2 % 7 757 0,5 % (0,6)% Fixe seul 900 (5,0)% (4,5)% 3 633 (4,8)% (5,7)% Voix 269 (11,2)% (11,0)% 1 106 (10,1)% (10,6)% Données 630 (2,1)% (1,4)% 2 527 (2,3)% (3,3)% IT & services d'intégration 885 2,9 % 0,9 % 3 195 5,4 % 3,6 % Mobile * 269 16,1 % 16,1 % 929 6,8 % 6,8 % Mobile seul 164 1,6 % 0,9 % 636 (1,2)% (2,0)% Services aux opérateurs 11 (18,7)% (18,7)% 42 (7,3)% (7,3)% Ventes d'équipements 94 65,2 % 68,7 % 250 39,0 % 43,0 % EBITDAaL 970 (8,3)% (5,2)% EBITDAaL / Chiffre d'affaires 12,5 % (1,2 pt) (0,6 pt) Résultat d'exploitation 474 (27,5)% (23,7)% eCAPEX 318 (5,1)% (6,0)% eCAPEX / Chiffre d'affaires 4,1 % (0,2 pt) (0,2 pt)

Transformation accélérée du business

Les changements d’usage de nos clients vers des services de communication purement numériques au détriment des solutions traditionnelles de voix ont connu une accélération pendant la pandémie. Grâce à la croissance des activités IT et Services d’Intégration, en dépit des difficultés d’approvisionnement en composants électroniques, et à la performance du mobile, le chiffre d’affaires d'Entreprises progresse au 4è trimestre par rapport à 2020 (+0,7%) et renoue avec la croissance sur l’ensemble de l’année (+0,5%).

Les revenus des services IT et intégration représentent désormais plus de 41% du chiffre d’affaires d’Entreprises, en hausse de 2 points par rapport à 2020.

Cette transition accélérée d’activités historiques à forte marge vers nos nouveaux moteurs de croissance explique le recul de 8,3% de l’EBITDAaL sur l’année également affecté par l’opération d’actionnariat salarié de fin 2021. Dans ce contexte, l'EBITDAaL 2022 reste attendu en légère baisse et l'objectif de la future direction générale d’Entreprises sera de renouer avec la croissance à partir de 2023.

Opérateurs Internationaux & Services Partagés

En millions d’euros T4 2021 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 12M 2021 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 381 2,3 % 2,9 % 1 515 4,2 % 4,5 % Services aux opérateurs 264 1,0 % 2,0 % 1 056 1,0 % 1,7 % Autres revenus 117 5,2 % 5,1 % 460 12,3 % 11,5 % EBITDAaL (237) (27,9)% 3,0 % EBITDAaL / Chiffre d'affaires (15,6)% (2,9 pt) 1,2 pt Résultat d'exploitation 1 217 na na eCAPEX 243 168,1 % 82,7 % eCAPEX / Chiffre d'affaires 16,0 % 9,8 pt 6,9 pt

Le chiffre d’affaires des Opérateurs Internationaux et Services Partagés progresse de 2,3% au 4è trimestre. Les services aux opérateurs internationaux sont en légère augmentation. Les autres revenus continuent de bénéficier, bien que dans une moindre mesure qu’aux trimestres précédents, de la croissance des activités de pose de câbles et de relevés de fonds d’Orange Marine.

Sur l’ensemble de 2021, le recul de l'EBITDAaL (-27,9%) s’explique notamment par l’augmentation des coûts de sponsoring liés aux droits des JO Paris 2024 et par l’augmentation des charges de personnel liée à l’opération d’actionnariat salarié 2021.

Services Financiers Mobiles

En millions d’euros 12M 2021 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Produit net Bancaire (PNB) 109 57,0 % 57,8 % Coût du risque de crédit bancaire (46) 46,3 % 46,3 % Résultat d'exploitation (182) 9,3 % 7,0 % eCAPEX 24 (26,8)% (20,1)%

EBITDAaL en voie d’amélioration

Le niveau de Produit Net Bancaire (PNB) est en forte progression et passe de 69 millions d’euros en 2020 à 109 millions d’euros en 2021 (+57,0%). Cette performance résulte de la croissance, à la fois en volume et en valeur, de la base de clients qui a atteint 1,7 million de clients en Europe et 0,7 million en Afrique. En France, la quasi-totalité des nouveaux clients souscrivent à des offres payantes.

La croissance du PNB a tiré celle de l’EBITDAaL qui s’améliore de 34 millions sur l’année.

Calendrier des événements à venir

26 avril 2022 - Publication des résultats du 1er trimestre 2022

19 mai 2022 - Assemblée Générale des actionnaires

28 juillet 2022 - Publication des résultats du 1er semestre 2022

Avertissement

Annexe 1 : indicateurs-clés financiers

Données trimestrielles

En millions d’euros T4 2021 T4 2020

à base

comparable T4 2020

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 11 148 11 097 10 917 0,5 % 2,1 % France 4 658 4 727 4 744 (1,5)% (1,8)% Europe 2 833 2 875 2 715 (1,5)% 4,3 % Afrique & Moyen-Orient 1 687 1 548 1 515 9,0 % 11,4 % Entreprises 2 053 2 038 2 050 0,7 % 0,2 % Opérateurs Internationaux & Services partagés 381 372 370 2,3 % 2,9 % Eliminations intra-Groupe (464) (463) (477) EBITDAaL (1) 3 179 3 201 3 182 (0,7)% (0,1)% dont Activités télécoms 3 225 3 259 3 241 (1,1)% (0,5)% En % du chiffre d'affaires 28,9 % 29,4 % 29,7 % (0,4 pt) (0,8 pt) dont Services Financiers Mobiles (46) (59) (59) 22,1 % 22,1 % eCAPEX 2 106 2 245 2 247 (6,2)% (6,3)% dont Activités télécoms 2 096 2 237 2 238 (6,3)% (6,3)% en % du chiffre d'affaires 18,8 % 20,1 % 20,5 % (1,3 pt) (1,7 pt) dont Services Financiers Mobiles 10 9 9 11,8 % 11,8 % EBITDAaL - eCAPEX 1 073 956 936 12,3 % 14,7 %

(1) Les ajustements de présentation de l’EBITDAaL sont décrits à l'annexe 2.





Données au 31 décembre

En millions d’euros 12M 2021 12M 2020

à base

comparable 12M 2020

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 42 522 42 201 42 270 0,8 % 0,6 % France 18 092 18 394 18 461 (1,6)% (2,0)% Europe 10 579 10 665 10 580 (0,8)% (0,0)% Afrique & Moyen-Orient 6 381 5 770 5 834 10,6 % 9,4 % Entreprises 7 757 7 718 7 807 0,5 % (0,6)% Opérateurs Internationaux & Services partagés 1 515 1 454 1 450 4,2 % 4,5 % Eliminations intra-Groupe (1 802) (1 801) (1 861) EBITDAaL (1) 12 566 12 635 12 680 (0,5)% (0,9)% dont Activités télécoms 12 696 12 799 12 839 (0,8)% (1,1)% En % du chiffre d'affaires 29,9 % 30,3 % 30,4 % (0,5 pt) (0,5 pt) France 6 867 7 073 7 163 (2,9)% (4,1)% Europe 2 830 2 914 2 932 (2,9)% (3,5)% Afrique & Moyen-Orient 2 265 1 939 1 964 16,8 % 15,3 % Entreprises 970 1 058 1 023 (8,3)% (5,2)% Opérateurs Internationaux & Services partagés (237) (185) (244) (27,9)% 3,0 % dont Services Financiers Mobiles (131) (165) (160) 20,7 % 18,3 % Résultat d'exploitation 2 521 5 537 5 521 (54,5)% (54,3)% dont Activités télécoms 2 702 5 736 5 715 (52,9)% (52,7)% dont Services Financiers Mobiles (182) (200) (195) 9,3 % 7,0 % Résultat net de l'ensemble consolidé 778 5 055 (84,6)% Résultat net part du Groupe 233 4 822 (95,2)% eCAPEX 7 660 7 103 7 132 7,8 % 7,4 % dont Activités télécoms 7 636 7 070 7 102 8,0 % 7,5 % en % du chiffre d'affaires 18,0 % 16,8 % 16,8 % 1,2 pt 1,2 pt dont Services Financiers Mobiles 24 33 30 (26,8)% (20,1)% EBITDAaL - eCAPEX 4 906 5 532 5 548 (11,3)% (11,6)% Cash-flow organique (activités télécoms) 2 401 2 494 (3,7)%

(1) Les ajustements de présentation de l’EBITDAaL sont décrits à l’annexe 2.





En millions d’euros Au 31 décembre

2021 Au 31 déc.

2020 Endettement financier net (1) 24 269 23 489 Ratio d'endettement financier net / EBITDAaL des activités télécoms (2) 1,91 1,83

(1) L’endettement financier net tel que défini et utilisé par Orange ne prend pas en compte les activités des Services Financiers Mobiles pour laquelle ce concept n’est pas pertinent.

(2) Le ratio d’endettement financier net rapporté à l’EBITDAaL des activités télécoms est calculé sur la base de l’endettement financier net du Groupe rapporté à l’EBITDAaL des activités télécoms calculé sur les 12 mois précédents.

Annexe 2 : tableau de passage des données ajustées aux éléments du compte de résultat

Données trimestrielles

T4 2021 T4 2020

en données historiques En millions d’euros Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Chiffre d'affaires 11 148 - 11 148 10 917 - 10 917 Achats externes (4 919) (20) (4 939) (4 877) (6) (4 883) Autres produits opérationnels 243 53 296 201 - 201 Autres charges opérationnelles (217) (92) (309) (174) (47) (221) Charges de personnel (2 270) (1 255) (3 525) (2 132) (59) (2 190) Impôts et taxes d'exploitation (363) (5) (368) (340) - (340) Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activités na 2 133 2 133 na 155 155 Coûts des restructurations na (47) (47) na (14) (14) Dotations aux amortissements des actifs financés (21) - (21) (18) - (18) Dotations aux amortissements des droits d'utilisation (388) - (388) (365) - (365) Pertes de valeur des droits d'utilisation 0 (31) (31) - (52) (52) Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés (0) 0 na (0) 0 na Intérêts sur les dettes locatives (34) 34 na (29) 29 na EBITDAaL 3 179 771 na 3 182 7 na Principaux litiges (45) 45 na (39) 39 na Charges spécifiques de personnel (1 256) 1 256 na (52) 52 na Revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités 2 133 (2 133) na 155 (155) na Coûts des programmes de restructuration (78) 78 na (66) 66 na Coûts d'acquisition et d'intégration (18) 18 na (21) 21 na Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés na (0) (0) na (0) (0) Intérêts sur les dettes locatives na (34) (34) na (29) (29)

Données au 31 décembre

12M 2021 12M 2020

en données historiques En millions d’euros Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Chiffre d'affaires 42 522 - 42 522 42 270 - 42 270 Achats externes (17 950) (23) (17 973) (17 684) (6) (17 691) Autres produits opérationnels 730 53 783 604 - 604 Autres charges opérationnelles (535) (165) (700) (560) (229) (789) Charges de personnel (8 626) (1 291) (9 917) (8 465) (25) (8 490) Impôts et taxes d'exploitation (1 890) (36) (1 926) (1 924) - (1 924) Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activités na 2 507 2 507 na 228 228 Coûts des restructurations na (331) (331) na (25) (25) Dotations aux amortissements des actifs financés (84) - (84) (55) - (55) Dotations aux amortissements des droits d'utilisation (1 481) - (1 481) (1 384) - (1 384) Pertes de valeur des droits d'utilisation 0 (91) (91) - (57) (57) Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés (1) 1 na (1) 1 na Intérêts sur les dettes locatives (120) 120 na (120) 120 na EBITDAaL 12 566 744 na 12 680 6 na Principaux litiges (134) 134 na (211) 211 na Charges spécifiques de personnel (1 276) 1 276 na (12) 12 na Revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités 2 507 (2 507) na 228 (228) na Coûts des programmes de restructuration (422) 422 na (83) 83 na Coûts d'acquisition et d'intégration (51) 51 na (37) 37 na Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés na (1) (1) na (1) (1) Intérêts sur les dettes locatives na (120) (120) na (120) (120)

Annexe 3 : tableau de passage des CAPEX économiques aux investissements incorporels et corporels

En millions d’euros T4 2021 T4 2020

en données

historiques 12M 2021 12M 2020

en données

historiques eCAPEX 2 106 2 247 7 660 7 132 Neutralisation du prix de cession des actifs immobilisés 64 179 163 444 Licences de télécommunication 213 922 926 969 Actifs financés 16 68 40 241 Investissements incorporels et corporels 2 399 3 415 8 789 8 787

Annexe 4 : indicateurs-clés de performance

En milliers, en fin de période Au 31 décembre

2021 Au 31 décembre

2020 Nombre de clients des services convergents 11 533 11 295 Nombre d'accès mobiles (hors MVNO) (1) 224 311 215 026 dont Accès mobiles des clients convergents 20 937 20 272 Accès mobiles seuls 203 375 194 754 dont Accès mobiles des clients avec forfaits 82 026 78 300 Accès mobiles des clients avec offres prépayées 142 285 136 726 Nombre d'accès fixes (2) 46 365 47 168 Accès fixes Retail 31 119 31 501 Accès Haut débit fixe 23 491 22 701 dont Accès Très haut débit fixe 12 302 10 113 Accès fixes des clients convergents 11 533 11 295 Accès fixes seuls 11 958 11 405 Accès fixes Bas débit 7 628 8 800 Accès fixes Wholesale 15 246 15 667 Total des accès Groupe (1+2) 270 676 262 194

Les données 2020 sont à base comparable.

Les indicateurs-clés par pays sont présentés dans le document "Orange investors data book Q4 2021", accessible sur le site du groupe orange.com, à la rubrique Finance/Résultats : https://www.orange.com/fr/derniers-resultats-consolides

Annexe 5 : glossaire

Chiffres clés

Données à base comparable : données à méthodes, périmètre et taux de change comparables présentées pour la période précédente. Le passage des données historiques aux données à base comparable consiste à conserver les résultats de la période écoulée et à retraiter les résultats de la période correspondante de l’exercice précédent, dans le but de présenter, sur des périodes comparables, des données financières à méthodes, périmètre et taux de change comparables. La méthode utilisée est d’appliquer aux données de la période correspondante de l’exercice précédent, les méthodes et le périmètre de la période écoulée ainsi que les taux de change moyens utilisés pour le compte de résultat de la période écoulée. Les variations en données à base comparable permettent de refléter l’évolution organique de l’activité. Les données à base comparable ne constituent pas des agrégats financiers définis par les normes IFRS et peuvent ne pas être comparables aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

EBITDAaL ou "EBITDA after Leases": résultat d’exploitation, (i) avant dotations aux amortissements des actifs immobilisés, avant effets liés aux prises de contrôle, avant reprise des réserves de conversion des entités liquidées, avant pertes de valeur des écarts d’acquisition et des actifs immobilisés, avant résultat des entités mises en équivalence, (ii) après charges d’intérêts sur dettes locatives et dettes liées aux actifs financés, et (iii) ajusté des effets des principaux litiges, des charges spécifiques de personnel, de la revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités, des coûts des programmes de restructuration, des coûts d'acquisition et d'intégration et, le cas échéant, d’autres éléments spécifiques systématiquement précisés, qu’il s’agisse de produits ou de charges. L’EBITDAaL ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

eCAPEX ou "CAPEX économiques" : (i) investissements corporels et incorporels hors licences de télécommunication et hors actifs financés, (ii) diminués des prix de cession des actifs immobilisés. Les e-CAPEX ne constituent pas un agrégat financier défini par les normes IFRS et peuvent ne pas être comparables aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Cash-Flow Organique (activités télécoms) : cash-flow organique des activités télécoms correspondant, sur le périmètre des activités télécoms, au flux net de trésorerie généré par l’activité, diminué (i) des remboursements des dettes locatives et des dettes sur actifs financés, et (ii) des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles, nettes de la variation des dettes de fournisseurs d’immobilisations, (iii) hors licences de télécommunication décaissées et hors effet des principaux litiges décaissés (et encaissés). Le Cash-Flow Organique (activités télécoms) ne constitue pas un agrégat financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Services de détail (B2C+B2B) : agrégation des revenus (i) des Services convergents, (ii) des Services mobiles seuls, (iii) des Services fixes seuls et (iv) des Services d’intégration et des technologies de l’information (voir ces définitions). Le chiffre d’affaires des Services de détail (B2C + B2B) regroupe l’ensemble des revenus d’un périmètre donné hors chiffre d’affaires des Services aux opérateurs, Ventes d’équipements et Autres revenus (vois ces définitions).

Indicateurs de performance

Accès fixes Retail : nombre d’accès fixes vendus au détail détail (grand public et entreprises) comprenant, d’une part, les accès haut débit (xDSL, FTTx, câble, 4Gfixe, satellite…), et d’autre part, les accès bas débit (accès RTC, publiphonie et autres).

Accès fixes Wholesale : nombre d’accès haut débit et bas débit fixe opérés par Orange auprès des autres opérateurs.

Convergence

Services Convergents : base de clients et chiffre d’affaires des offres Convergentes vendues au détail aux clients grand public, hors ventes d'équipements (voir cette définition). Une offre convergente est définie par la combinaison a minima d'un accès haut débit fixe (xDSL, FTTx, câble, 4G fixe) et d'un forfait mobile voix.

ARPO Convergent : chiffre d’affaires trimestriel moyen par offre convergente (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des offres convergentes vendues au détail aux clients grand public généré sur les trois derniers mois (hors ajustements IFRS15) par la moyenne pondérée du nombre d’offres convergentes grand public sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par offre convergente.

Services Mobile seul

Services Mobile seul : chiffre d’affaires des offres mobiles (appels sortants principalement : voix, SMS et données) vendues au détail, hors services convergents et hors ventes d'équipements (voir ces définitions). La base de clients regroupe les clients des forfaits hors Convergence grand public, les forfaits machine-to-machine et les offres prépayées.

ARPO Mobile seul : chiffre d’affaires trimestriel moyen Mobile seul (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des services Mobile seul vendus au détail (hors machine-to-machine et hors ajustement IFRS15) généré sur les trois derniers mois par la moyenne pondérée du nombre de clients Mobile seul (hors machine-to-machine) sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par client Mobile seul.

Services Fixe seul

Services Fixe seul : chiffre d’affaires des services fixes vendus au détail, hors services convergents et hors ventes d'équipements (voir ces définitions). Il comprend (i) les services fixes bas débit (téléphonie fixe classique), (ii) les services haut débit fixe, et (iii) les solutions et réseaux d’entreprises (à l’exception de la France, pour lequel l’essentiel des solutions et réseaux d’entreprises est porté par le secteur Entreprises). Pour le secteur Entreprises, le chiffre d’affaires des services fixes seuls comprend les ventes d’équipements de réseau liés à l’exploitation des services de voix et de données. La base de clients est constituée des clients de la téléphonie fixe et du haut débit fixe, hors les clients de la Convergence grand public.

ARPO fixe seul haut débit : chiffre d’affaires trimestriel moyen haut débit fixe seul (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des services haut débit fixe seul vendus au détail (hors ajustement IFRS15) généré sur les trois derniers mois par la moyenne pondérée du nombre de clients haut débit fixe seul sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par client haut débit fixe seul.

IT & services d'intégration

Services d'intégration et des technologies de l'information : chiffre d’affaires incluant les services de communication et de collaboration unifiés (Local Area Network et téléphonie, conseil, intégration, gestion de projet), les services d'hébergement et d'infrastructure (dont le cloud computing), les services applicatifs (gestion de la relation clients et autres services applicatifs), les services de sécurité, les offres de vidéoconférence, les services liés au machine-to-machine (hors connectivité) ainsi que les ventes d'équipements liées aux produits et services ci-dessus.

Services aux opérateurs

Services aux opérateurs : chiffre d'affaires incluant (i) les services mobiles aux opérateurs, qui regroupent notamment le trafic mobile entrant, l’itinérance (roaming) visiteurs, le partage de réseaux, l'itinérance nationale et les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO), et (ii) les services fixes aux opérateurs, qui comprennent notamment l’interconnexion nationale, les services aux opérateurs internationaux, les services d'accès à haut et très haut débit (accès fibre, dégroupage de lignes téléphoniques, ventes d'accès xDSL), et la vente en gros de lignes téléphoniques.

Ventes d’équipements

Ventes d’équipements : chiffre d’affaires des ventes d'équipements fixes et mobiles, à l'exception (i) des ventes d'équipement liées à la fourniture des services d'intégration et des technologies de l'information, (ii) des ventes d’équipements de réseau liées à l’exploitation des services de voix et de données du secteur Entreprises, et (iii) des ventes d'équipements aux distributeurs externes et courtiers.

Autres revenus

Autres revenus : chiffre d’affaires incluant notamment (i) les ventes d'équipements aux distributeurs externes et courtiers, (ii) les revenus des portails, (iii) de la publicité en ligne et (iv) d’activités transverses du Groupe, et (v) divers autres revenus.

1 Sauf mention contraire, les variations présentées dans le présent communiqué sont en données à base comparable

2 Avant prise en compte de l'acquisition en cours de Voo en Belgique

3 Services facturés aux clients (B2C et B2B). Voir la définition dans le glossaire en annexe

4 Sauf mention contraire, les variations présentées dans le présent communiqué sont en données à base comparable

5 Périmètre correspondant aux coûts indirects du Groupe (i) hors Afrique & Moyen-Orient et Services Financiers Mobiles et (ii) hors charges de personnel, autres charges de réseau et charges informatiques des activités de service d'intégration et IT d'Entreprises

6 Revenus liés au Réseau Téléphonique Commuté

Pièce jointe