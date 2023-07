Communiqué de presse

Paris, le 26 juillet 2023

Information financière au 30 juin 202 3

L’accélération de la croissance des revenus et de l'EBITDAaL sur le premier semestre conforte l’atteinte des objectifs annuels 2023

En millions d’euros T2 2023 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 6M 2023 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 10 926 2,6 % 2,0 % 21 545 2,0 % 1,2 % EBITDAaL 3 305 1,0 % (0,2)% 5 895 0,8 % (0,6)% Résultat d'exploitation 2 142 (11,2)% (11,5)% Résultat net de l'ensemble consolidé 1 088 (25,8)% eCAPEX (hors licences) 1 661 (6,4)% (7,9)% 3 154 (5,7)% (7,6)% EBITDAaL - eCAPEX 1 644 9,8 % 8,9 % 2 741 9,5 % 8,7 % Cash-flow organique (activités télécoms) 1 477 2,2 %

Les comptes consolidés du groupe Orange intègrent à compter de juin 2023 la participation majoritaire d’Orange Belgium dans l'opérateur de télécommunication VOO SA1.

L'accélération de la croissance des revenus au 2ème trimestre 20232reflète les premiers résultats de la stratégie valeur qui portera pleinement ses fruits au 2ème semestre 2023 :

Le c hiffre d’affaires du groupe Orange progresse de 2,6% au 2 ème trimestre 2023 (T2) et de 2,0% au 1 er semestre 2023 (S1).

du groupe Orange progresse de 2,6% au 2 trimestre 2023 (T2) et de 2,0% au 1 semestre 2023 (S1). L’accélération de la croissance des revenus du trimestre est tirée par la performance des services de détail 3 qui bénéficient des augmentations de prix. Les services de détail progressent ainsi de +4,3% au T2 (+3,6% au S1) et compensent largement la décroissance des revenus des services aux opérateurs qui poursuivent leur recul de -4,1% au T2 (-5,9% au S1). Les ventes d'équipements enregistrent à nouveau au T2 une forte croissance de +8% (+8,8% au S1).

qui bénéficient des augmentations de prix. Les services de détail progressent ainsi de +4,3% au T2 (+3,6% au S1) et compensent largement la décroissance des revenus des services aux opérateurs qui poursuivent leur recul de -4,1% au T2 (-5,9% au S1). Les ventes d'équipements enregistrent à nouveau au T2 une forte croissance de +8% (+8,8% au S1). La France décroît de -1,3% au T2 (-1,5% au S1), l’accélération de la croissance des services de détail à +3,4% hors RTC ne compensant pas le déclin attendu des revenus des services aux opérateurs. Les récentes augmentations de prix porteront pleinement leurs fruits au 2 ème semestre.

semestre. L’Europe est en croissance de +2,7% au T2 (+3,3% au S1) grâce à l’Espagne, qui confirme son redressement avec +2,1% et aux solides performances en Pologne à +5,5% et Belgique et Luxembourg à +3,0%.

L’Afrique & Moyen Orient poursuit sa très forte croissance de +12,0% au T2 (+10,5% au S1), avec une progression à deux chiffres de l’ensemble de ses moteurs (data mobile, haut débit fixe, Orange Money, B2B).

Le secteur Entreprises est en croissance à +2,4% au T2 (+0,8% au S1) grâce aux revenus des Services IT & intégration et du Mobile, qui font plus que compenser le déclin structurel des activités historiques Voix et Data.

Sur le plan commercial4, le Groupe maintient sa position de leader de la convergence avec 11,6 millions de clients convergents sur l’ensemble du Groupe (+0,8%) et sa dynamique commerciale sur les forfaits mobiles et les accès fixes très haut débit. Les services mobiles comptent 246,2 millions d’accès (+4,4%), dont 97,4 millions de forfaits (+8,1%). Les services fixes totalisent 44,6 millions d’accès (en baisse de -2,8%), dont 15,1 millions d’accès très haut débit toujours en forte croissance (+14,0%). Les accès fixes bas débit poursuivent leur baisse structurelle (-14,4%).

La croissance de l'EBITDAaL démontre la capacité du Groupe à réduire la pression inflationniste grâce à sa stratégie valeuret à une stricte discipline sur les coûts.

L'EBITDAaL en hausse de 1,0% sur le T2 permet de réaliser une croissance de 0,8% sur le S1 grâce à la performance remarquable de l'Afrique & Moyen Orient (+12,0%) et à une Europe solide (+7,1%) tirée par le redressement de l’Espagne (+11,0%). Ces performances font plus que compenser à la fois la baisse du secteur Entreprises (-16,7%), qui, dans cette première année de redressement, améliore la tendance par rapport au 1er semestre 2022 (+9 points), et de la France (-5,1%), pénalisée comme attendu par le pic inflationniste (en particulier des coûts de l’énergie) sans encore bénéficier à plein des récentes hausses de prix. Le Groupe poursuit ses efforts de maîtrise des coûts et réalise au 30 juin 2023 175 millions d’euros d’économies nettes, soit près de 30% de son objectif de 600 millions d’euros en 2025 sur la base de coûts définie de 11,8 milliards d’euros à fin 2022.





Le résultat d’exploitation du Groupe au 1er semestre 2023 ressort à 2 142 millions d'euros, en baisse de -11,2%. Sa diminution s’explique notamment par la comptabilisation d’un complément de provision lié aux dispositifs Temps Partiel Séniors (TPS) de 257 millions d’euros pour prendre en compte la réforme des retraites promulguée en avril 2023 en France.

Le résultat net de l'ensemble consolidé au 1er semestre 2023 s’établit à 1 088 millions d'euros, en baisse de -378 millions d'euros en données historiques principalement du fait de l’évolution du résultat d’exploitation.

Les eCAPEX s'élèvent au 1er semestre 2023 à 3 154 millions d'euros soit une réduction sur un an de -6,4% au T2 et -5,7% au S1 conformément à l’objectif de forte réduction sur l’année. Au 30 juin 2023, Orange compte 68,3 millions de foyers raccordables au FTTH à travers le monde (en croissance de 12,6% sur un an) et la base clients FTTH atteint 14,6 millions (+14,4%).

Le cash-flow organique des activités télécoms s'élève au 30 juin 2023 à 1 477 millions d’euros (+2.2%), en ligne avec l’objectif d’atteindre au moins 3,5 milliards d’euros fin 2023 du fait de la saisonnalité de l’activité.

La dette nette augmente de +1 976 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2022 principalement du fait de l'acquisition de VOO. Le ratio "endettement financier net sur EBITDAaL des activités télécoms" augmente à 2,09x au 30 juin 2023, restant en ligne avec l’objectif d'un ratio autour de 2x à moyen terme.

Orange poursuit au 1er semestre 2023 la progression vers ses engagements en matière d’inclusion numérique, d’économie circulaire et d’environnement. En particulier, le Groupe a déjà atteint fin juin 2023 son objectif (initialement à horizon 2025) de diminution de ses émissions de carbone sur les scopes 1 et 2 de -30% par rapport à 2015 grâce à l’accélération de la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique (au moyen notamment de contrats d’approvisionnement dits Power Purchase Agreement – PPA et des efforts de solarisation des sites). Les prochaines étapes vers l’atteinte de l’objectif du Groupe de devenir Net Zéro Carbone d’ici 2040 sont la diminution de 14% des émissions sur le scope 3 en 2025 par rapport à 2018 et la diminution de 45% des émissions sur les trois scopes en 2030 par rapport à 2020.

Ainsi, le Groupe confirme à nouveau ses objectifs financiers tels que présentés au Capital Market Day du 16 février, notamment pour 20235 :

EBITDAaL en légère croissance

eCAPEX en forte baisse

Cash-flow organique des activités télécoms d'au moins 3,5 milliards d'euros

Ratio dette nette/EBITDAaL des activités télécoms inchangé autour de 2x à moyen terme

Orange versera le 6 décembre 2023 un acompte sur le dividende 2023 de 0,30 euro en numéraire.

Au titre de l’exercice 2023, le versement d’un dividende de 0,72 euro par action sera proposé à l’Assemblée générale des actionnaires de 2024.

Commentant la publication de ces résultats, Christel Heydemann, Directrice Générale du groupe Orange, a déclaré :

« Les résultats du premier semestre sont en ligne avec nos objectifs pour 2023. Cela confirme la pertinence du plan d’exécution initié dans le cadre du plan stratégique « Lead the Future », et nous conforte dans l’atteinte de nos objectifs 2025.

En Europe et en France, nos résultats trimestriels dans les services de détail illustrent la dynamique positive de notre stratégie valeur, soutenue par les hausses tarifaires dont le bénéfice, en France, sera pleinement visible au second semestre. Nous confirmons également la poursuite du redressement de l'Espagne, dont l’EBITDAaL augmente de 11% ce semestre.

L’excellente performance en Afrique et au Moyen Orient est le fruit de nos investissements dans le réseau, de la satisfaction de nos clients et du très fort rebond d’Orange Money.

Ces résultats permettent de compenser ceux d'Orange Business dont l’EBITDAaL reste en fort recul en dépit d’une progression du chiffre d’affaires au second trimestre de 2,4%. Nos équipes sont pleinement mobilisées sur l’exécution du plan de transformation.

Je tiens à saluer sincèrement le travail de toutes les équipes du Groupe mobilisées au quotidien pour atteindre nos objectifs. Ensemble, nous transformons et construisons le groupe Orange de demain en assurant sa pérennité et sa compétitivité avec agilité et confiance. »

___________________________________________________________________________________

Le Conseil d’administration d’Orange SA s’est réuni le 25 juillet 2023 et a examiné les résultats consolidés au 30 juin 2023.

Des informations plus détaillées sur les résultats et les indicateurs de performance du Groupe sont disponibles sur le site Internet d’Orange www.orange.com/resultats-consolides.



Evolution du portefeuille d’actifs

Intégration de VOO par Orange Belgium

Orange Belgium a finalisé l’acquisition d’une participation majoritaire de 75 % moins 1 action dans l'opérateur de télécommunication VOO SA (tandis que les 25 % restants plus une action sont conservés par Nethys). L’intégration de VOO dans les comptes consolidés du Groupe à compter de juin 2023 n'implique pas de changement dans les objectifs financiers du Groupe. Les données commerciales de VOO (base clients, ARPO, etc.) ne sont pas encore intégrées dans les publications S1 du Groupe.

Conclusions de la revue stratégique d’Orange Bank et entrée en négociation exclusive avec BNP Paribas

Dans le cadre d’une revue stratégique lancée il y a plusieurs mois, Orange a annoncé fin juin son intention de retirer progressivement Orange Bank du marché de la banque de détail en France et en Espagne et est entré en négociation exclusive avec BNP Paribas afin de définir un partenariat de référencement concernant le portefeuille clients d’Orange Bank en France et les modalités de reprise de l’activité d’Orange Bank en Espagne (les activités d’Orange Bank Africa ne sont pas concernées). Cette opération ne remet pas en cause la trajectoire financière du Groupe 2023 – 2025.

Co-entreprise avec Masmovil

L'analyse par la Commission européenne du projet de co-entreprise avec Masmovil en Espagne a donné lieu à l’ouverture d’une phase II depuis le mois d’avril. Le groupe Orange est confiant quant à une autorisation qui permettrait de finaliser la transaction d'ici la fin de l'année 2023.

Analyse par secteuropérationnel

France

En millions d’euros T2 2023 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 6M 2023 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 4 384 (1,3)% (1,3)% 8 691 (1,5)% (1,5)% Services de détail (B2C+B2B) 2 789 2,0 % 2,0 % 5 539 1,3 % 1,3 % Convergence 1 255 4,4 % 4,4 % 2 493 3,6 % 3,6 % Mobile seul 599 2,8 % 2,8 % 1 182 2,4 % 2,4 % Fixe seul 935 (1,4)% (1,4)% 1 865 (2,2)% (2,2)% Services aux opérateurs 1 157 (8,1)% (8,2)% 2 257 (7,9)% (8,1)% Ventes d'équipements 277 3,6 % 3,6 % 584 5,7 % 5,7 % Autres revenus 161 (11,2)% (10,5)% 310 (12,7)% (12,1)% EBITDAaL 2 859 (5,1)% (5,8)% EBITDAaL / Chiffre d'affaires 32,9 % (1,2 pt) (1,5 pt) Résultat d'exploitation 1 186 (19,3)% (17,4)% eCAPEX 1 429 (13,5)% (14,6)% eCAPEX / Chiffre d'affaires 16,4 % (2,3 pt) (2,5 pt)

Croissance de l’EBITDAaL – eCapex de +5% au 1er semestre.

Le chiffre d'affaires de la France s’élève à 4 384 millions d’euros, en recul de -1,3% au 2ème trimestre 2023 par rapport au 2ème trimestre 2022 (-57 millions d’euros) du fait de la décroissance attendue des services aux opérateurs à -8,1% (-102 millions d’euros), partiellement compensée par l’accélération de la progression des services de détail (+56 millions d’euros).

Hors RTC, les revenus des services de détail progressent de 3,4% au 2ème trimestre (après +2,1% au 1er trimestre) et poursuivront leur l’accélération séquentielle sur le reste de l’année car les récentes augmentations de prix en base ne produiront leur plein effet qu’au second semestre de même que le récent lancement de la 5G sur Sosh. La stratégie disciplinée et équilibrée entre volumes et valeur se traduit par une stabilisation (+0.3 pt sur un an) du taux de résiliation mobile à un niveau bas de 10,8%, et par une hausse de tous les ARPOs, en particulier l'ARPO convergent qui dépasse 73 euros (soit +3,6% sur un an).

Sur le 2ème trimestre, les ventes nettes s’élèvent à +29 000 sur le mobile6 (contre +3 000 au 1er trimestre) et -33 000 sur le fixe (contre -21 000 au 1er trimestre) dont +250 000 sur la fibre (contre +287 000 au 1er trimestre).

Enfin, les revenus liés aux ventes d’équipements augmentent de 3,6% au 2ème trimestre et 5,7% au 1er semestre, essentiellement du fait des ventes de terminaux mobiles à plus forte valeur.

L'EBITDAaL en retrait au 1er semestre de -5,1% reflète principalement le pic en 2023 des prix de l'énergie (qui représente les 2/3 de cette baisse), mais également la décroissance attendue des services aux opérateurs alors que l'effet positif des récentes hausses de prix se limite à deux mois seulement sur ce premier semestre. Sur le 2ème semestre, la tendance s’améliorera significativement malgré la persistance d’effets adverses, grâce au plein impact positif des augmentations de prix.

Au final, la France fait croître de +5% sur un an au 1er semestre son cash-flow "EBITDAaL moins eCAPEX" grâce à la forte diminution des eCAPEX de -13,5%, en ligne avec la trajectoire à moyen terme.

Europe

En millions d’euros T2 2023 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 6M 2023 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 2 808 2,7 % 4,9 % 5 546 3,3 % 4,1 % Services de détail (B2C+B2B) 1 922 4,2 % 4,9 % 3 791 3,9 % 4,1 % Convergence 740 5,2 % 5,5 % 1 466 4,7 % 4,7 % Mobile seul 731 2,0 % 2,4 % 1 449 2,5 % 2,5 % Fixe seul 306 (0,3)% 0,5 % 614 (0,0)% 0,1 % IT & services d'intégration 145 24,4 % 29,3 % 262 19,2 % 22,1 % Services aux opérateurs 416 (6,7)% (6,6)% 814 (7,1)% (7,2)% Ventes d'équipements 396 11,1 % 11,6 % 822 14,3 % 14,3 % Autres revenus 74 (15,8)% 63,9 % 120 (6,2)% 37,4 % EBITDAaL 1 430 7,1 % 8,1 % EBITDAaL / Chiffre d'affaires 25,8 % 0,9 pt 0,9 pt Résultat d'exploitation 371 53,7 % 43,0 % eCAPEX 754 (10,7)% (9,7)% eCAPEX / Chiffre d'affaires 13,6 % (2,1 pt) (2,1 pt)

L’Europe confirme la bonne dynamique des derniers trimestres avec une accélération de la croissance des services de détail qui alimente celle de l’EBITDAaL.

Le chiffre d'affaires de l’Europe progresse au 2ème trimestre de 2,7% (+74 millions d’euros) tiré par les services de détail en hausse de 4,2% (+78 millions d’euros et après +3,6% au T1 2023 et +1,3% au T2 2022), grâce aux bonnes performances de la Convergence et du Mobile qui bénéficient des hausses de tarifs réalisées en 2022 dans toutes les géographies et du B2B (+8,3%).

Les ventes d’équipements ont également fortement augmenté sur un an de +11,1% tandis que le déclin des services aux opérateurs de -6,7% est lié à la baisse réglementaire des terminaisons d’appel et du trafic international, qui a un faible impact sur les marges.

Outre la bonne performance de l’Espagne (+2,1%), la croissance des autres pays d’Europe (+3,1%) est tirée par celle de la Pologne (+5,5%) et de Belgique et Luxembourg (+3,0%).

La solide dynamique des services de détail et les actions menées pour contrer les pressions inflationnistes ont permis d'améliorer la marge d'EBITDAaL de l'Europe de +0,9 pt, grâce à la croissance de l'EBITDAaL dans tous les pays.

Les eCAPEX diminuent de 10,7% au 1er semestre (-90 millions d’euros).

L’Espagne confirme en effet la croissance de son chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre consécutif, de +2,1% sur le 2ème trimestre 2023 grâce à la croissance des services de détail à +1,9% et aux ventes d’équipements à +18,5%, et malgré la décroissance des revenus des services aux opérateurs due à la baisse réglementaire des terminaisons d’appel.

Dans un marché très compétitif, Orange Espagne continue à soutenir la valeur au moyen d’offres à plus forte valeur ajoutée associées à une politique de promotion rigoureuse et à la croissance des activités B2B. Celles-ci se reflètent encore ce trimestre dans l’amélioration de son ARPO convergent de +4,9% (après +3,5% au 1er trimestre 2023 et +2,0% au 4ème trimestre 2022), alors que le niveau des résiliations continue de baisser. La base clients FTTH a augmenté de 6 000 et celle des accès mobile hors M2M de 51 000.

L'EBITDAaL revient à la croissance (11%) grâce à la dynamique commerciale et à l’optimisation des coûts, confirmant ainsi le redressement attendu cette année.

Afrique & Moyen-Orient

En millions d’euros T2 2023 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 6M 2023 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 1 773 12,0 % 3,5 % 3 472 10,5 % 2,7 % Services de détail (B2C+B2B) 1 574 11,2 % 3,5 % 3 083 10,3 % 3,3 % Mobile seul 1 355 10,9 % 3,2 % 2 652 9,9 % 2,8 % Fixe seul 208 13,7 % 6,3 % 411 13,4 % 6,9 % IT & services d'intégration 11 2,0 % (4,5)% 21 5,9 % (1,6)% Services aux opérateurs 166 20,5 % 4,9 % 324 14,3 % 0,1 % Ventes d'équipements 20 (6,3)% (16,1)% 43 (9,0)% (21,2)% Autres revenus 12 44,7 % 23,1 % 21 38,5 % 15,8 % EBITDAaL 1 260 12,0 % 3,8 % EBITDAaL / Chiffre d'affaires 36,3 % 0,5 pt 0,4 pt Résultat d'exploitation 742 6,9 % 0,3 % eCAPEX 648 17,1 % 6,4 % eCAPEX / Chiffre d'affaires 18,7 % 1,0 pt 0,6 pt

L'Afrique et Moyen-Orient délivre à nouveau au2ème trimestre 2023 une performance remarquable avec une amélioration de la marge d’EBITDAaL.

L’Afrique et Moyen-Orient enregistre au 2ème trimestre une forte hausse de son chiffre d'affaires de 12,0% (+189 millions d’euros), ce qui représente +10,5% sur le S1. Tous les pays de la zone sont en croissance, plus de la moitié d'entre eux réalisant une croissance à deux chiffres. La zone continue de démontrer son agilité et sa capacité de résilience dans un contexte de tensions sécuritaires et de dévaluations monétaires dans certains pays.

Cette performance est basée sur la poursuite du développement rapide des services de détail (+11,2%) grâce à la croissance à deux chiffres des quatre moteurs de croissance que sont la data mobile (+16,7%), le haut débit fixe (+16,8%), Orange Money (+25,5%) et en transverse le B2B (+14,0%), avec des effets volume et valeur favorables.

La base clients mobile atteint 146,2 millions, en croissance de +5,0% sur un an, avec une augmentation de l’ARPO mobile moyen de 4,3%.

L’EBITDAaL a progressé plus vite que les revenus sur le S1 avec 7 pays enregistrant une croissance à deux chiffres de leur EBITDAaL sur les 16. Ainsi la marge d’EBITDAaL a augmenté de +0,5 pt, notamment grâce au redressement d’Orange Money.

Les eCAPEX augmentent de 17,1% pour accompagner la forte croissance.

Entreprises

En millions d’euros T2 2023 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 6M 2023 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 1 994 2,4 % 2,6 % 3 944 0,8 % 1,4 % Fixe seul 813 (5,8)% (5,7)% 1 641 (6,2)% (5,6)% Voix 230 (8,7)% (8,5)% 464 (10,2)% (9,7)% Données 583 (4,6)% (4,6)% 1 177 (4,5)% (3,9)% IT & services d'intégration 923 8,8 % 9,2 % 1 794 7,1 % 7,9 % Mobile 258 9,4 % 9,5 % 509 4,4 % 4,5 % Mobile seul 181 8,4 % 8,4 % 348 7,0 % 7,0 % Services aux opérateurs 10 1,2 % 1,2 % 20 0,4 % 0,4 % Ventes d'équipements 67 13,9 % 13,9 % 140 (0,9)% (0,9)% EBITDAaL 311 (16,7)% (14,7)% EBITDAaL / Chiffre d'affaires 7,9 % (1,7 pt) (1,5 pt) Résultat d'exploitation 118 (27,3)% (22,4)% eCAPEX 140 (1,7)% (2,4)% eCAPEX / Chiffre d'affaires 3,6 % (0,1 pt) (0,1 pt)

La baisse de l’EBITDAaL est en ligne avec le calendrier du plan de redressement.

Le chiffre d’affaires d’Entreprises est en croissance de +2,4% (+47 millions d’euros) à 1 994 millions d’euros au 2ème trimestre 2023.

Le déclin structurel des activités historiques fixes Voix et Data de -5,8% (-50 millions d’euros) est plus que compensé par la croissance des Services IT & intégration de +8,8% (+75 millions d’euros) et par la solide performance du Mobile de +9,4% (+22 millions d’euros).

Au 1er semestre, les Services IT & intégration représentent désormais 45,5% du chiffre d'affaires. Les activités Digital & Data et Orange Cyberdéfense réalisent au 1er semestre une croissance de respectivement 8,7% et 11,4%.

La dégradation de l’EBITDAaL au 1er semestre (-16,7%) est en ligne avec l’ambition de freiner la baisse sur l’année 2023 par rapport à l’année 2022 qui était à -18,8%. L’EBITDAaL du S1 est conforme à la trajectoire attendue dans la mesure où le redressement lancé ce semestre va mettre du temps à se matérialiser. A titre d’exemple, le Plan de Départs Volontaires finalement envisagé qui pourrait conduire à la suppression d'environ 650 postes en France, ne devrait améliorer significativement l’EBITDAaL qu’à partir de 2024.

Totem

En millions d’euros T2 2023 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 6M 2023 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 168 0,7 % 0,7 % 342 4,3 % 4,3 % Services aux opérateurs 168 0,7 % 0,7 % 342 4,3 % 4,3 % Autres revenus - - - - - - EBITDAaL 183 1,6 % 1,6 % EBITDAaL / Chiffre d'affaires 53,4 % (1,4 pt) (1,4 pt) Résultat d'exploitation 127 6,0 % 6,0 % eCAPEX 65 47,8 % 47,8 % eCAPEX / Chiffre d'affaires 19,0 % 5,6 pt 5,6 pt

Le chiffre d'affaires de la Towerco Totem7 atteint 168 millions d'euros au 2ème trimestre, en augmentation de 0,7% (+1 millions d'euros), ce qui conduit à une croissance de 4,3% sur le semestre, tirée par les revenus d’hébergement externes en hausse de 6,4% sur le semestre.

Le taux de location atteint 1,38 locataire par site, en croissance par rapport à l’année dernière (1,35 au 1er semestre 2022 et 1,37 en 2022) et en bonne voie vers l’atteinte de l’objectif de 1,5 d’ici 2026.

Sur le 1er semestre, l’EBITDAaL poursuit sa croissance progressive à +1,6% alors que les eCAPEX augmentent du fait de la construction de nouveaux sites pour le Groupe.

Les contrats récemment signés n’impactent pas de manière significative les résultats financiers du 1er semestre, ils se matérialiseront progressivement.

Opérateurs Internationaux & Services Partagés

En millions d’euros T2 2023 variation

à base

comparable variation

en données

historiques 6M 2023 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 410 5,2 % 4,9 % 763 (1,0)% (1,1)% Services aux opérateurs 289 4,7 % 4,5 % 516 (4,0)% (4,1)% Autres revenus 120 6,3 % 5,8 % 247 6,1 % 5,7 % EBITDAaL (86) 29,8 % 32,9 % EBITDAaL / Chiffre d'affaires (11,2)% 4,6 pt 5,3 pt Résultat d'exploitation (329) (67,4)% (58,8)% eCAPEX 97 3,0 % 2,9 % eCAPEX / Chiffre d'affaires 12,7 % 0,5 pt 0,5 pt

Les revenus des services aux opérateurs sont en hausse au 2ème trimestre de +4,7% (+13 millions d’euros). La baisse tendancielle du trafic de la voix est compensée par le développement de services sur des activités à plus forte valeur et par la vente des droits d’usage du câble sous-marin Arimao reliant Cuba à la Martinique.

La croissance des autres revenus de 6,3% (+7 millions d’euros) résulte notamment des activités de pose de câbles sous-marins d’Orange Marine.

Sur le 1er semestre, le segment parvient à réduire fortement ses pertes avec un EBITDAaL qui s’améliore pour atteindre -86 millions d'euros grâce à la baisse des charges de personnel des fonctions centrales et à l’amélioration de la profitabilité de l’activité de services aux opérateurs.

Services Financiers Mobiles

En millions d’euros 6M 2023 variation

à base

comparable variation

en données

historiques Produit net Bancaire (PNB) 75 33,5 % 33,5 % Coût du risque de crédit bancaire (32) 48,6 % 48,6 % Résultat d'exploitation (73) 8,3 % 8,3 % eCAPEX 20 47,9 % 47,9 %

Bonne dynamique commerciale, qualité de service et satisfaction client reconnues dans un contexte de taux défavorable

Les services financiers mobiles comptent 3,2 millions de clients au 30 juin 2023, dont 2,0 millions en Europe (Orange Bank) et 1,2 million en Afrique (Orange Bank Africa), et sont en augmentation de 0,5 million sur un an.

En France, Orange Bank continue d’améliorer son expérience utilisateur : elle est classée n°1 des banques digitales sur la satisfaction client par la plateforme d’avis Trustpilot et sur Google Customer Reviews.

Le Produit Net Bancaire (PNB) du 1er semestre a progressé de 33,5%. Au cours du 1er semestre, la production brute de comptes d’Orange Bank (Europe) a progressé de 4% et les crédits décaissés (hors crédits immobiliers) ont augmenté de 14,3%.

Le résultat d’exploitation s’améliore par rapport au 1er semestre 2022.

Calendrier des événements à venir

24 octobre 2023 - Publication des résultats du 3ème trimestre 2023

Annexe 1: indicateurs-clés financiers

Données trimestrielles

En millions d’euros T2 2023 T2 2022

à base

comparable T2 2022

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 10 926 10 649 10 715 2,6 % 2,0 % France 4 384 4 441 4 440 (1,3)% (1,3)% Europe 2 808 2 734 2 677 2,7 % 4,9 % Afrique & Moyen-Orient 1 773 1 583 1 713 12,0 % 3,5 % Entreprises 1 994 1 947 1 943 2,4 % 2,6 % Totem 168 167 167 0,7 % 0,7 % Opérateurs Internationaux & Services partagés 410 389 390 5,2 % 4,9 % Eliminations intra-Groupe (609) (612) (616) EBITDAaL (1) 3 305 3 272 3 314 1,0 % (0,2)% dont Activités télécoms 3 332 3 302 3 343 0,9 % (0,3)% En % du chiffre d'affaires 30,5 % 31,0 % 31,2 % (0,5 pt) (0,7 pt) dont Services Financiers Mobiles (27) (30) (30) 9,4 % 9,4 % eCAPEX 1 661 1 775 1 803 (6,4)% (7,9)% dont Activités télécoms 1 649 1 767 1 795 (6,7)% (8,1)% en % du chiffre d'affaires 15,1 % 16,6 % 16,8 % (1,5 pt) (1,7 pt) dont Services Financiers Mobiles 12 8 8 50,5 % 50,5 % EBITDAaL - eCAPEX 1 644 1 498 1 511 9,8 % 8,9 % (1) Les ajustements de présentation de l'EBITDAaL sont décrits à l'annexe 2.

Données au 30 juin

En millions d’euros 6M 2023 6M 2022

à base

comparable 6M 2022

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 21 545 21 133 21 297 2,0 % 1,2 % France 8 691 8 826 8 827 (1,5)% (1,5)% Europe 5 546 5 371 5 325 3,3 % 4,1 % Afrique & Moyen-Orient 3 472 3 141 3 381 10,5 % 2,7 % Entreprises 3 944 3 911 3 888 0,8 % 1,4 % Totem 342 328 328 4,3 % 4,3 % Opérateurs Internationaux & Services partagés 763 771 772 (1,0)% (1,1)% Eliminations intra-Groupe (1 214) (1 215) (1 224) EBITDAaL (1) 5 895 5 849 5 934 0,8 % (0,6)% dont Activités télécoms 5 957 5 904 5 989 0,9 % (0,5)% En % du chiffre d'affaires 27,6 % 27,9 % 28,1 % (0,3 pt) (0,5 pt) France 2 859 3 014 3 035 (5,1)% (5,8)% Europe 1 430 1 335 1 323 7,1 % 8,1 % Afrique & Moyen-Orient 1 260 1 125 1 214 12,0 % 3,8 % Entreprises 311 373 364 (16,7)% (14,7)% Totem 183 180 180 1,6 % 1,6 % Opérateurs Internationaux & Services partagés (86) (122) (128) 29,8 % 32,9 % dont Services Financiers Mobiles (62) (56) (56) (10,6)% (10,6)% Résultat d'exploitation 2 142 2 412 2 420 (11,2)% (11,5)% dont Activités télécoms 2 215 2 491 2 499 (11,1)% (11,4)% dont Services Financiers Mobiles (73) (80) (80) 8,3 % 8,3 % Résultat net de l'ensemble consolidé 1 088 1 467 - (25,8)% Résultat net part du Groupe 877 1 218 (28,0)% eCAPEX 3 154 3 344 3 413 (5,7)% (7,6)% dont Activités télécoms 3 133 3 330 3 399 (5,9)% (7,8)% en % du chiffre d'affaires 14,5 % 15,8 % 16,0 % (1,2 pt) (1,4 pt) dont Services Financiers Mobiles 20 14 14 47,9 % 47,9 % EBITDAaL - eCAPEX 2 741 2 505 2 521 9,5 % 8,7 % Cash-flow organique (activités télécoms) 1 477 1 445 2,2 % (1) Les ajustements de présentation de l'EBITDAaL sont décrits à l'annexe 2.





En millions d’euros Au 30 juin

2023 Au 31 déc.

2022 Endettement financier net (1) 27 274 25 298 Ratio d'endettement financier net / EBITDAaL des activités télécoms (2) 2,09 1,93 (1) L’endettement financier net tel que défini et utilisé par Orange ne prend pas en compte les activités des Services Financiers Mobiles pour laquelle ce concept n’est pas pertinent. (2) Le ratio d’endettement financier net rapporté à l’EBITDAaL des activités télécoms est calculé sur la base de l’endettement financier net du Groupe rapporté à l’EBITDAaL des activités télécoms calculé sur les 12 mois précédents.

Annexe 2: tableau de passage des données ajustées aux éléments du compte de résultat

Données trimestrielles

T2 2023 T2 2022

en données historiques En millions d’euros Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Chiffre d'affaires 10 926 - 10 926 10 715 - 10 715 Achats externes (4 675) (16) (4 691) (4 543) (4) (4 547) Autres produits opérationnels 195 - 195 181 0 181 Autres charges opérationnelles (108) (50) (158) (95) (8) (103) Charges de personnel (2 230) (238) (2 468) (2 166) 70 (2 096) Impôts et taxes d'exploitation (326) (1) (327) (340) 3 (338) Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activités na 14 14 na 25 25 Coûts des restructurations na (25) (25) na (16) (16) Dotations aux amortissements des actifs financés (31) - (31) (25) - (25) Dotations aux amortissements des droits d'utilisation (372) (3) (375) (382) - (382) Pertes de valeur des droits d'utilisation 0 (28) (28) - 6 6 Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés (4) 4 na (0) 0 na Intérêts sur les dettes locatives (70) 70 na (32) 32 na EBITDAaL 3 305 (274) na 3 314 108 na Principaux litiges (39) 39 na 1 (1) na Charges spécifiques de personnel (238) 238 na 71 (71) na Revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités 14 (14) na 25 (25) na Coûts des programmes de restructuration (60) 60 na (11) 11 na Coûts d'acquisition et d'intégration (25) 25 na (12) 12 na Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés na (4) (4) na (0) (0) Intérêts sur les dettes locatives na (70) (70) na (32) (32)

Données au 30 juin

6M 2023 6M 2022

en données historiques En millions d’euros Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Chiffre d'affaires 21 545 - 21 545 21 297 - 21 297 Achats externes (9 331) (16) (9 347) (9 039) (11) (9 050) Autres produits opérationnels 376 - 376 366 0 366 Autres charges opérationnelles (191) 41 (150) (222) (9) (231) Charges de personnel (4 359) (265) (4 624) (4 361) 33 (4 329) Impôts et taxes d'exploitation (1 221) (2) (1 223) (1 235) 0 (1 235) Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activités na 50 50 na 36 36 Coûts des restructurations na (35) (35) na (47) (47) Dotations aux amortissements des actifs financés (59) - (59) (47) - (47) Dotations aux amortissements des droits d'utilisation (742) (3) (745) (762) - (762) Pertes de valeur des droits d'utilisation 0 (28) (28) (1) 6 5 Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés (6) 6 na (1) 1 na Intérêts sur les dettes locatives (116) 116 na (61) 61 na EBITDAaL 5 895 (137) na 5 934 70 na Principaux litiges 57 (57) na (2) 2 na Charges spécifiques de personnel (265) 265 na 35 (35) na Revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités 50 (50) na 36 (36) na Coûts des programmes de restructuration (70) 70 na (41) 41 na Coûts d'acquisition et d'intégration (31) 31 na (21) 21 na Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés na (6) (6) na (1) (1) Intérêts sur les dettes locatives na (116) (116) na (61) (61)

Annexe 3: tableau de passage des CAPEX économiques aux investissements incorporels et corporels

En millions d’euros T2 2023 T2 2022

en données

historiques 6M 2023 6M 2022

en données

historiques eCAPEX 1 661 1 803 3 154 3 413 Neutralisation du prix de cession des actifs immobilisés 62 78 153 124 Licences de télécommunication 68 30 383 244 Actifs financés 74 39 145 69 Investissements incorporels et corporels 1 865 1 950 3 834 3 850

Annexe 4 : indicateurs-clés de performance

En milliers, en fin de période Au 30 juin

2023 Au 30 juin

2022 Nombre de clients des services convergents 11 642 11 552 Nombre d'accès mobiles (hors MVNO) (1) 246 175 235 746 dont Accès mobiles de clients convergents 21 428 21 056 Accès mobiles seuls 224 748 214 690 dont Accès mobiles des clients avec forfaits 97 434 90 138 Accès mobiles des clients avec offres prépayées 148 741 145 607 Nombre d'accès fixes (2) 44 613 45 916 Accès fixes Retail 30 527 31 072 Accès fixes Haut débit 24 475 24 002 dont Accès fixes Très haut débit 15 076 13 224 Accès fixes des clients convergents 11 642 11 552 Accès fixes seuls 12 833 12 450 Accès fixes Bas débit 6 051 7 070 Accès fixes Wholesale 14 087 14 845 Total des accès Groupe (1+2) 290 789 281 662 Au 30 juin 2023, données hors accès de l'opérateur de télécommunications VOO acquis en juin 2023 par Orange Belgium et en cours d'intégration.

Les indicateurs-clés par pays sont présentés dans le document "Orange investors data book Q2 2023" accessible sur le site du groupe orange.com, à la rubrique Finance/Résultats : www.orange.com/fr/derniers-resultats-consolides

Annexe 5: glossaire

Chiffres clés

Données à base comparable : données à méthodes, périmètre et taux de change comparables présentées pour la période précédente. Le passage des données historiques aux données à base comparable consiste à conserver les résultats de la période écoulée et à retraiter les résultats de la période correspondante de l’exercice précédent, dans le but de présenter, sur des périodes comparables, des données financières à méthodes, périmètre et taux de change comparables. La méthode utilisée est d’appliquer aux données de la période correspondante de l’exercice précédent, les méthodes et le périmètre de la période écoulée ainsi que les taux de change moyens utilisés pour le compte de résultat de la période écoulée. Les variations en données à base comparable permettent de refléter l’évolution organique de l’activité. Les données à base comparable ne constituent pas des agrégats financiers définis par les normes IFRS et peuvent ne pas être comparables aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

EBITDAaL ou "EBITDA after Leases": résultat d’exploitation, (i) avant dotations aux amortissements des actifs immobilisés, avant effets liés aux prises de contrôle, avant reprise des réserves de conversion des entités liquidées, avant pertes de valeur des écarts d’acquisition et des actifs immobilisés, avant résultat des entités mises en équivalence, (ii) après charges d’intérêts sur dettes locatives et dettes liées aux actifs financés, et (iii) ajusté des effets des principaux litiges, des charges spécifiques de personnel, de la revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités, des coûts des programmes de restructuration, des coûts d'acquisition et d'intégration et, le cas échéant, d’autres éléments spécifiques systématiquement précisés, qu’il s’agisse de produits ou de charges. L’EBITDAaL ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

eCAPEX ou "CAPEX économiques" : (i) investissements corporels et incorporels hors licences de télécommunication et hors actifs financés, (ii) diminués des prix de cession des actifs immobilisés. Les e-CAPEX ne constituent pas un agrégat financier défini par les normes IFRS et peuvent ne pas être comparables aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Cash-Flow Organique (activités télécoms) : cash-flow organique des activités télécoms correspondant, sur le périmètre des activités télécoms, au flux net de trésorerie généré par l’activité, diminué (i) des remboursements des dettes locatives et des dettes sur actifs financés, et (ii) des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles, nettes de la variation des dettes de fournisseurs d’immobilisations, (iii) hors licences de télécommunication décaissées et principaux litiges décaissés (et encaissés). Le Cash-Flow Organique (activités télécoms) ne constitue pas un agrégat financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Services de détail (B2C+B2B) : agrégation des revenus (i) des Services Convergents, (ii) des Services Mobile seul, (iii) des Services Fixe seul et (iv) des Services d’intégration et des technologies de l’information (voir ces définitions). Le chiffre d’affaires des Services de détail (B2C + B2B) regroupe l’ensemble des revenus d’un périmètre donné hors chiffre d’affaires des Services aux opérateurs, Ventes d’équipements et Autres revenus (voir ces définitions).

Indicateurs de performance

Accès fixes Retail : nombre d’accès fixes vendus au détail (grand public et entreprises) comprenant, d’une part, les accès haut débit (xDSL, FTTx, câble, 4Gfixe, satellite…), et d’autre part, les accès bas débit (accès RTC, publiphonie et autres).

Accès fixes Wholesale : nombre d’accès fixes haut débit et bas débit opérés par Orange auprès des autres opérateurs.

Convergence

Services Convergents : base de clients et chiffre d’affaires des offres Convergentes vendues au détail aux clients grand public, hors ventes d'équipements (voir cette définition). Une offre convergente est définie par la combinaison a minima d'un accès haut débit fixe (xDSL, FTTx, câble, 4G fixe) et d'un forfait mobile voix.

ARPO Convergent : chiffre d’affaires trimestriel moyen par offre convergente (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des offres convergentes vendues au détail aux clients grand public généré sur les trois derniers mois (hors ajustements IFRS15) par la moyenne pondérée du nombre d’offres convergentes grand public sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par offre convergente.

Services Mobile seul

Services Mobile seul : chiffre d’affaires des offres mobiles (appels sortants principalement : voix, SMS et données) vendues au détail, hors services convergents et hors ventes d'équipements (voir ces définitions). La base de clients regroupe les clients des forfaits hors Convergence grand public, les forfaits machine-to-machine et les offres prépayées.

ARPO Mobile seul : chiffre d’affaires trimestriel moyen Mobile seul (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des services Mobile seul vendus au détail (hors machine-to-machine et hors ajustement IFRS15) généré sur les trois derniers mois par la moyenne pondérée du nombre de clients Mobile seul (hors machine-to-machine) sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par client Mobile seul.

Services Fixe seul

Services Fixe seul : chiffre d’affaires des services fixes vendus au détail, hors services convergents et hors ventes d'équipements (voir ces définitions). Il comprend (i) les services fixes bas débit (téléphonie fixe classique), (ii) les services fixes haut débit, et (iii) les solutions et réseaux d’entreprises (à l’exception de la France, pour lequel l’essentiel des solutions et réseaux d’entreprises est porté par le secteur Entreprises). Pour le secteur Entreprises, le chiffre d’affaires des services Fixe seul comprend les ventes d’équipements de réseau liés à l’exploitation des services de voix et de données. La base de clients est constituée des clients de la téléphonie fixe et du haut débit fixe, hors les clients de la Convergence grand public.

ARPO Fixe seul haut débit : chiffre d’affaires trimestriel moyen Fixe seul haut débit (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des services du Fixe seul haut débit vendus au détail (hors ajustement IFRS15) généré sur les trois derniers mois par la moyenne pondérée du nombre de clients Fixe seul haut débit sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par client Fixe seul haut débit.

IT & services d'intégration

Services d'intégration et des technologies de l'information : chiffre d’affaires incluant les services de communication et de collaboration unifiés (Local Area Network et téléphonie, conseil, intégration, gestion de projet), les services d'hébergement et d'infrastructure (dont le cloud computing), les services applicatifs (gestion de la relation clients et autres services applicatifs), les services de sécurité, les offres de vidéoconférence, les services liés au machine-to-machine (hors connectivité) ainsi que les ventes d'équipements liées aux produits et services ci-dessus.

Services aux opérateurs

Services aux opérateurs : chiffre d'affaires incluant (i) les services mobiles aux opérateurs, qui regroupent notamment le trafic mobile entrant, l’itinérance (roaming) visiteurs, le partage de réseaux, l'itinérance nationale et les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO), (ii) les services fixes aux opérateurs, qui comprennent notamment l’interconnexion nationale, les services aux opérateurs internationaux, les services d'accès à haut et très haut débit (accès fibre, dégroupage de lignes téléphoniques, ventes d'accès xDSL), et la vente en gros de lignes téléphoniques, et (iii) les ventes d'équipements aux opérateurs.

Ventes d’équipements

Ventes d’équipements : chiffre d’affaires des ventes d'équipements fixes et mobiles, à l'exception (i) des ventes d'équipement liées à la fourniture des services d'intégration et des technologies de l'information, (ii) des ventes d’équipements de réseau liées à l’exploitation des services de voix et de données du secteur Entreprises, (iii) des ventes d'équipements aux opérateurs, et (iv) des ventes d'équipements aux distributeurs externes et courtiers.

Autres revenus

Autres revenus : chiffre d’affaires incluant notamment (i) les ventes d'équipements aux distributeurs externes et courtiers, (ii) les revenus des portails, (iii) de la publicité en ligne et (iv) d’activités transverses du Groupe, et (v) divers autres revenus.

1 Les indicateurs opérationnels de VOO étant en cours d’intégration, les données de base clients d’Orange Belgium, d’Europe et du Groupe sont publiées hors accès de VOO.

2 Sauf mention, les variations en % sont annuelles, calculées par rapport au 2ème trimestre 2022 et à base comparable.

3 Services facturés aux clients (B2C et B2B). Voir la définition dans le glossaire en annexe.

4 Les variations sont présentées en données à base comparable et hors données de VOO SA.

5 Ces objectifs sont établis en données à base comparable et ne tiennent pas compte des opérations de fusion et d'acquisition non encore finalisées

6 Hors prépayé

7 Société européenne du groupe Orange qui détient et gère le portefeuille d’infrastructures mobiles passives des tours de télécommunications, dans un premier temps en France et en Espagne, et présentée comme un secteur opérationnel distinct depuis le 1er janvier 2022

