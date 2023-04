Communiqué de presse : Orange - Premier trimestre en ligne avec les objectifs annuels 2023

Communiqué de presse



Paris, le 26 avril 2023





Information financière au 31 mars 2023

Premier trimestre en ligne avec les objectifs annuels 2023

Le Groupe confirme ses objectifs financiers tels que présentés au Capital Market Day

En millions d’euros T1 2023 T1 2022

à base

comparable T1 2022

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 10 619 10 484 10 582 1,3 % 0,3 % EBITDAaL 2 590 2 576 2 620 0,5 % (1,2)% eCAPEX (hors licences) 1 493 1 570 1 610 (4,9)% (7,2)% EBITDAaL – eCAPEX 1 097 1 007 1 011 9,0 % 8,6 %

Le chiffre d’affaires du groupe Orange est en hausse de 1,3% par rapport au 1er trimestre 20221 (+135 millions d'euros) grâce à une croissance des services de détail (+2,8% ou 219 millions d'euros) alimentée notamment par les hausses tarifaires en Europe et le moteur Afrique et Moyen-Orient.

L'Afrique et Moyen - Orient est le principal contributeur de cette croissance avec des revenus en forte hausse de 9,1% (+141 millions d’euros), suivi par l’Europe en croissance de 3,8% (+102 millions d’euros), portée par la Pologne (+7,1%) et l’Espagne qui consolide son retour à la croissance (+2,8%) depuis trois trimestres.

est le principal contributeur de cette croissance avec des revenus en forte hausse de 9,1% (+141 millions d’euros), suivi par en croissance de 3,8% (+102 millions d’euros), portée par la Pologne (+7,1%) et qui consolide son retour à la croissance (+2,8%) depuis trois trimestres. Les revenus de la France reculent de -1,8% (-78 millions d'euros) à cause de la baisse tendancielle du wholesale à son rythme attendu (-7,8%) en partie compensée par la hausse des services de détail hors RTC 2 (à +2,1%, son point bas de l'année). Les récentes évolutions de tarifs qui seront pleinement effectives à partir du second trimestre alimenteront progressivement la croissance des services de détail.

reculent de -1,8% (-78 millions d'euros) à cause de la baisse tendancielle du wholesale à son rythme attendu (-7,8%) en partie compensée par la hausse des services de détail hors RTC (à +2,1%, son point bas de l'année). Les récentes évolutions de tarifs qui seront pleinement effectives à partir du second trimestre alimenteront progressivement la croissance des services de détail. La légère décroissance des revenus du secteur Entreprises de -0,7% (-14 millions d'euros) est toujours due au fort déclin des revenus de la voix fixe (-11,6%), partiellement compensée par la croissance des revenus des services IT et d’intégration (+5,3%). Le plan de redressement de ce secteur est en cours.

de -0,7% (-14 millions d'euros) est toujours due au fort déclin des revenus de la voix fixe (-11,6%), partiellement compensée par la croissance des revenus des services IT et d’intégration (+5,3%). Le plan de redressement de ce secteur est en cours. Sur le plan commercial, le Groupe maintient sa position de leader de la convergence avec 11,6 millions de clients convergents dans toute l’Europe (+0,6%) et sa dynamique commerciale sur les forfaits mobiles et les accès fixes très haut débit. Les services mobiles comptent 243,4 millions d’accès (+5,0%), dont 95,8 millions de forfaits (+8,5%). Les services fixes totalisent 45,0 millions d’accès (en baisse de -2,7%), dont 14,7 millions d’accès très haut débit toujours en forte croissance (+14,7%). Les accès fixes bas débit poursuivent leur baisse (-14,2%).

L'EBITDAaL du Groupe s'élève au 31 mars 2023 à 2 590 millions d’euros, en hausse de 0,5% en ligne avec l'objectif de légère croissance sur 2023. La marge d’EBITDAaL des activités télécoms de 24,7% est traditionnellement plus faible au 1er trimestre du fait d’un effet de saisonnalité accentué cette année, lié à la comptabilisation de taxes opérationnelles. Les prochains trimestres bénéficieront davantage des augmentations de prix opérées début 2023. L'EBITDAaL des activités télécoms s'élève à 2 625 millions d’euros (+0,9%).

Les eCAPEX s'élèvent à 1 493 millions d'euros au 1er trimestre 2023, une réduction de -4,9% sur un an qui conforte l'objectif de forte baisse sur 2023. Le nombre de foyers raccordables au FTTH atteint 66,6 millions (+13,8%) et la base clients FTTH 14,2 millions (+15,1%).

Le Groupe confirme ainsi ses objectifs financiers tels que présentés au Capital Market Day du 16 février, notamment pour 20233 :

EBITDAaL en légère croissance

eCAPEX en forte baisse

Cash-flow organique des activités télécoms d'au moins 3,5 milliards d'euros

Ratio dette nette/EBITDAaL des activités télécoms inchangé autour de 2x à moyen terme

Proposition d’une augmentation du dividende 2023 à 72 centimes incluant un acompte de 30 centimes en décembre 2023





Commentant la publication de ces résultats, Christel Heydemann, Directrice Générale du groupe Orange, a déclaré :

« La poursuite de la hausse du chiffre d’affaires et de l’EBITDAaL ainsi que la baisse des eCapex par rapport au 1er trimestre 2022 sont en ligne avec nos objectifs pour 2023 et nous confortent dans notre ambition pour les années à venir.

Nous avons commencé à exécuter notre plan stratégique « Lead the Future » avec une stratégie commerciale davantage orientée valeur grâce à la qualité de nos réseaux et de nos services qui, associée à la maîtrise de nos coûts, nous permet de compenser partiellement l’inflation. Notre performance est une nouvelle fois tirée par la remarquable croissance de la zone Afrique et Moyen-Orient et notre forte croissance en Europe, alimentée par la valeur. Ce trimestre marque aussi le retour à la croissance des services de détail en Espagne, où nous sommes en croissance pour le troisième trimestre consécutif, ainsi que la progression à deux chiffres des revenus de notre activité Orange Money en Afrique ; deux preuves de la solidité du Groupe et de notre capacité à répondre à une pression concurrentielle accrue. En France, les services de détail restent en progression et devraient réaccélérer à partir du second semestre grâce aux récentes hausses de prix. Enfin, sur le segment Entreprises, nous exécutons notre plan de transformation.

Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des équipes Orange, mobilisées chaque jour au service de nos clients et engagées dans le déploiement de notre plan stratégique « Lead the Future ». C’est ensemble que nous réaliserons nos ambitions de croissance et de création de valeur à long terme. »





___________________________________________________________________________________

Le Conseil d’administration d’Orange SA s’est réuni le 25 avril 2023 et a examiné les résultats consolidés au 31 mars 2023.

Des informations plus détaillées sur les résultats et les indicateurs de performance du Groupe sont disponibles sur le site Internet d’Orange www.orange.com/resultats-consolides.





Analyse par secteur opérationnel





France

En millions d’euros T1 2023 T1 2022

à base

comparable T1 2022

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 4 307 4 386 4 386 (1,8)% (1,8)% Services de détail (B2C+B2B) 2 751 2 733 2 733 0,6 % 0,6 % Convergence 1 238 1 204 1 204 2,8 % 2,8 % Mobile seul 582 571 571 2,0 % 2,0 % Fixe seul 931 958 958 (2,9)% (2,9)% Services aux opérateurs 1 100 1 193 1 195 (7,8)% (7,9)% Ventes d'équipements 307 285 285 7,7 % 7,7 % Autres revenus 149 174 173 (14,2)% (13,8)%

Les services de détail qui poursuivent leur croissance ce trimestre, bénéficieront davantage sur le reste de l’année des dernières hausses de tarifs.

Le chiffre d'affaires de la France s’élève à 4 307 millions d’euros, en recul de -1,8% au 1er trimestre 2023 par rapport au 1er trimestre 2022. Ceci traduit la décroissance du wholesale de -7,8% (-93 millions d’euros) à un rythme de baisse conforme à nos anticipations à moyen terme, partiellement compensée par une hausse des services de détail.

Les revenus des services de détail, en croissance de 0,6% (+17 millions d’euros), progressent même de 2,1% hors RTC. Cette croissance devrait accélérer sur le reste de l’année grâce aux récentes hausses de prix (concernant à la fois les clients existants et les nouvelles offres) qui continueront d’alimenter l’ARPO convergent en croissance de 2,2% au 1er trimestre, dépassant ainsi les 72 euros.

Tous nos clients concernés par les hausses de prix en base en sont désormais informés, ce qui s’est traduit comme attendu par une hausse limitée du taux de résiliation (qui atteint 12,0% sur le mobile soit +0,8pt par rapport au 1er trimestre 2022) qui pèse sur les ventes nettes de ce 1er trimestre avec

+3 0004 sur le mobile et -21 000 sur le fixe, dont de toujours très solides volumes sur la fibre avec +287 000 ventes nettes. Les augmentations de prix qui ne seront effectives en totalité qu’à partir du second trimestre alimenteront progressivement les revenus sur l’année.

Enfin, les revenus liés aux ventes d’équipements augmentent de 7,7% (+22 millions d’euros).





Europe

En millions d’euros T1 2023 T1 2022

à base

comparable T1 2022

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 2 739 2 637 2 648 3,8 % 3,4 % Services de détail (B2C+B2B) 1 869 1 804 1 811 3,6 % 3,2 % Convergence 726 697 699 4,2 % 3,8 % Mobile seul 718 697 700 3,0 % 2,6 % Fixe seul 308 308 309 0,2 % (0,3)% IT & services d'intégration 116 103 102 13,2 % 14,1 % Services aux opérateurs 398 430 432 (7,4)% (7,8)% Ventes d'équipements 426 363 364 17,4 % 17,0 % Autres revenus 46 40 42 14,8 % 9,0 %

L’Europe confirme la bonne dynamique des derniers trimestres avec une accélération de la croissance.

Le chiffre d'affaires de l’Europe progresse au 1er trimestre de 3,8% (+102 millions d’euros) tiré par les services de détail en hausse de 3,6% (+64 millions d’euros) grâce à la bonne performance de la Convergence et du chiffre d'affaires Mobile qui ont bénéficié des hausses de tarifs réalisées en 2022 dans toutes les géographies.

Les ventes d’équipements ont également fortement augmenté sur un an de 17,4% (+63 millions d’euros) tandis que le déclin des services aux opérateurs de -7,4% (-32 millions d’euros) est lié à la baisse réglementaire des terminaisons d’appel qui ont un faible impact sur les marges.

Outre la bonne performance de l’Espagne (+2,8%), la croissance des Autres pays d’Europe (+4,6%) est tirée par celle de la Pologne (+7,1%).

L’Espagne confirme en effet la croissance de son chiffre d’affaires, en hausse de 2,8% (+32 millions d’euros) sur le 1er trimestre 2023 grâce au retour à la croissance des services de détail à +1,2% (+9 millions d’euros) et aux ventes d’équipements à +18% (+27 millions d’euros).

Dans un marché qui reste toujours très compétitif, Orange Espagne continue à soutenir la valeur au moyen d’offres à plus forte valeur ajoutée associées à une politique de promotion rigoureuse et à la croissance des activités B2B. Cela se reflète encore ce trimestre dans l’amélioration de son ARPO convergent de 3,5% (après +2,0% au 4ème trimestre 2022), alors que le niveau des résiliations continue de baisser.

Ainsi, nous sommes confiants dans notre capacité à revenir à une croissance de l’EBITDAaL cette année.





Afrique & Moyen-Orient

En millions d’euros T1 2023 T1 2022

à base

comparable T1 2022

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 1 699 1 558 1 668 9,1 % 1,9 % Services de détail (B2C+B2B) 1 509 1 379 1 463 9,4 % 3,1 % Mobile seul 1 297 1 192 1 265 8,8 % 2,5 % Fixe seul 202 179 188 13,1 % 7,4 % IT & services d'intégration 9 8 9 11,1 % 2,4 % Services aux opérateurs 158 146 166 8,4 % (4,5)% Ventes d'équipements 23 26 31 (11,2)% (25,2)% Autres revenus 9 7 9 31,0 % 7,4 %

L'Afrique et Moyen-Orient délivre à nouveau au 1er trimestre 2023 une performance remarquable.

L’Afrique et Moyen-Orient enregistre une forte hausse de son chiffre d'affaires de 9,1% (+141 millions d’euros). Tous les pays de la zone sont en croissance, près de la moitié d'entre eux réalisant une croissance à deux chiffres. La zone illustre ainsi son agilité et sa capacité de résilience dans un contexte de tensions sécuritaires et de dévaluations monétaires dans certains pays.

Cette performance est basée sur la poursuite du développement rapide des services de détail (+9,4%) grâce à la croissance à deux chiffres des quatre moteurs de croissance que sont la data mobile (+19,1%), le haut débit fixe (+17,9%), Orange Money (+20,7%) et le B2B (+15,1%), avec des effets volume et valeur favorables.

Le retour d’Orange Money à une croissance à deux chiffres démontre l’efficacité de notre plan de riposte face à une concurrence accrue.

La base clients mobile atteint 143,9 millions, en croissance de 5,1% sur un an, avec une augmentation de l’ARPO mobile moyen de 3,2%.





Entreprises

En millions d’euros T1 2023 T1 2022

à base

comparable T1 2022

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 1 951 1 965 1 945 (0,7)% 0,3 % Fixe seul 828 886 876 (6,5)% (5,5)% Voix 233 264 262 (11,6)% (10,9)% Données 595 622 614 (4,4)% (3,1)% IT & services d'intégration 872 828 818 5,3 % 6,6 % Mobile 251 251 251 (0,3)% (0,2)% Mobile seul 168 159 159 5,5 % 5,6 % Services aux opérateurs 10 10 10 (0,3)% (0,3)% Ventes d'équipements 73 82 82 (11,4)% (11,4)%

Plan de redressement en cours.

Le chiffre d’affaires d’Entreprises est en légère décroissance de -0,7% (-14 millions d'euros) à 1 951 millions d’euros au 1er trimestre 2023.

La baisse des activités fixes historiques (-58 millions d'euros), notamment la voix, est en partie compensée par la croissance des services IT et d’intégration (+44 millions d’euros).

Les activités Digital & Data et Orange Cyberdéfense réalisent au 1er trimestre 2023 une croissance à deux chiffres de respectivement 12,7% et 10,5%.

Dans le cadre de la poursuite de son plan de redressement visant à mettre en place une nouvelle organisation et à réduire drastiquement les coûts, Orange Business a entamé des discussions avec les partenaires sociaux sur un accord de Rupture Conventionnelle Collective (RCC) pour accompagner environ 670 départs volontaires au sein de ses activités historiques en France.

En parallèle, pour accélérer sa transformation digitale, Orange Business a d’une part, initié un programme de formation et de reconversion de 5 000 salariés aux métiers clés du numérique (virtualisation, cloud, data, intelligence artificielle et cybersécurité) et d’autre part, lancé un programme de recrutement ambitieux de 800 experts en cybersécurité et autant dans le domaine des services digitaux regroupant le Cloud et Digital & Data.





Totem

En millions d’euros T1 2023 T1 2022

à base

comparable T1 2022

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 174 161 161 8,1 % 8,1 % Services aux opérateurs 174 161 161 8,1 % 8,1 % Autres revenus - - - - -

Le chiffre d'affaires de la Towerco Totem5 atteint 174 millions d'euros au 1er trimestre, en augmentation de 8,1% tirée par les revenus d’hébergement externes en hausse de 7,0%.





Opérateurs Internationaux & Services Partagés

En millions d’euros T1 2023 T1 2022

à base

comparable T1 2022

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 354 381 382 (7,2)% (7,3)% Services aux opérateurs 227 262 262 (13,2)% (13,2)% Autres revenus 127 119 120 6,0 % 5,6 %

Les revenus des services aux opérateurs sont en baisse de -13,2% (-35 millions d’euros), essentiellement en lien avec la baisse tendancielle du chiffre d’affaires voix peu margé. Les activités mobile (prestations liées au roaming notamment) et data sont quant à elles en hausse.

La croissance des autres revenus de 6,0% (+7 millions d’euros) est due à un pic d'activité chez Orange Marine ce trimestre.





Services Financiers Mobiles

Les services financiers mobiles comptent 3,1 millions de clients au 31 mars 2023, dont 2,0 millions en Europe (Orange Bank) et 1,1 million en Afrique (Orange Bank Africa).

Au cours du 1er trimestre, la production brute de comptes d’Orange Bank (Europe) a progressé de 14% et les crédits décaissés (hors crédits immobiliers) ont augmenté de 34%.





Calendrier des événements à venir

23 mai 2023 - Assemblée générale des actionnaires 26 juillet 2023 - Publication des résultats du premier semestre 2023

Contacts

presse :



Sylvain Bruno

sylvain.bruno@orange.com

Tom Wright

tom.wright@ orange .com

Caroline Cellier

caroline.cellier@orange.com



communication financière :

(analystes et investisseurs)



Patrice Lambert-de Diesbach

p.lambert@orange.com

Aurélia Roussel

aurelia.roussel@orange.com

Louise Racine

louise.racine@orange.com

Hong Hai Vuong

honghai.vuong@orange.com



Louis Celier

louis.celier@orange.com



actionnaires individuels : 0 800 05 10 10

Avertissement

Ce communiqué contient des informations prospectives concernant la situation financière, les résultats et la stratégie d’Orange. Bien que nous estimions qu’elles reposent sur des hypothèses raisonnables, ces informations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, y compris des problématiques qui nous sont inconnues ou ne sont pas considérées à présent comme substantielles et il ne peut être garanti que les événements attendus auront lieu ou que les objectifs énoncés seront effectivement atteints. Des informations plus détaillées sur les risques potentiels pouvant affecter nos résultats financiers sont disponibles dans le document d'enregistrement universel déposé le 29 mars 2023 auprès de l'Autorité des marchés financiers et dans le rapport annuel (Form 20-F) enregistré le 30 mars 2023 auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. Sous réserve de la réglementation applicable, Orange ne s’engage nullement à mettre à jour les informations prospectives à la lumière des développements futurs.





Annexe 1: indicateurs-clés financiers

Données trimestrielles

En millions d’euros T1 2023 T1 2022

à base

comparable T1 2022

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 10 619 10 484 10 582 1,3 % 0,3 % France 4 307 4 386 4 386 (1,8)% (1,8)% Europe 2 739 2 637 2 648 3,8 % 3,4 % Afrique & Moyen-Orient 1 699 1 558 1 668 9,1 % 1,9 % Entreprises 1 951 1 965 1 945 (0,7)% 0,3 % Totem 174 161 161 8,1 % 8,1 % Opérateurs Internationaux & Services partagés 354 381 382 (7,2)% (7,3)% Eliminations intra-Groupe (605) (604) (608) EBITDAaL (1) 2 590 2 576 2 620 0,5 % (1,2)% dont Activités télécoms 2 625 2 603 2 646 0,9 % (0,8)% En % du chiffre d'affaires 24,7 % 24,8 % 25,0 % (0,1 pt) (0,3 pt) dont Services Financiers Mobiles (35) (26) (26) (33,0)% (33,0)% eCAPEX 1 493 1 570 1 610 (4,9)% (7,2)% dont Activités télécoms 1 484 1 564 1 604 (5,1)% (7,4)% en % du chiffre d'affaires 14,0 % 14,9 % 15,2 % (0,9 pt) (1,2 pt) dont Services Financiers Mobiles 8 6 6 44,4 % 44,4 % EBITDAaL - eCAPEX 1 097 1 007 1 011 9,0 % 8,6 %

(1) Les ajustements de présentation de l’EBITDAaL sont décrits à l'annexe 2.









Annexe 2: tableau de passage des données ajustées aux éléments du compte de résultat

Données trimestrielles

T1 2023 T1 2022

en données historiques En millions d’euros Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Chiffre d'affaires 10 619 - 10 619 10 582 - 10 582 Achats externes (4 656) (0) (4 656) (4 496) (7) (4 504) Autres produits opérationnels 181 - 181 186 - 186 Autres charges opérationnelles (83) 91 8 (127) (1) (128) Charges de personnel (2 129) (28) (2 156) (2 196) (37) (2 233) Impôts et taxes d'exploitation (894) (1) (896) (895) (3) (897) Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activités na 36 36 na 11 11 Coûts des restructurations na (10) (10) na (30) (30) Dotations aux amortissements des actifs financés (27) - (27) (23) - (23) Dotations aux amortissements des droits d'utilisation (370) - (370) (381) - (381) Pertes de valeur des droits d'utilisation - - - (1) - (1) Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés (2) 2 na (0) 0 na Intérêts sur les dettes locatives (47) 47 na (29) 29 na EBITDAaL 2 590 137 na 2 620 (38) na Principaux litiges 96 (96) na (3) 3 na Charges spécifiques de personnel (28) 28 na (36) 36 na Revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités 36 (36) na 11 (11) na Coûts des programmes de restructuration (10) 10 na (30) 30 na Coûts d'acquisition et d'intégration (6) 6 na (10) 10 na Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés na (2) (2) na (0) (0) Intérêts sur les dettes locatives na (47) (47) na (29) (29)





Annexe 3: tableau de passage des CAPEX économiques aux investissements incorporels et corporels

En millions d’euros T1 2023 T1 2022

en données

historiques eCAPEX 1 493 1 610 Neutralisation du prix de cession des actifs immobilisés 91 46 Licences de télécommunication 314 214 Actifs financés 71 30 Investissements incorporels et corporels 1 969 1 900





Annexe 4: indicateurs-clés de performance

En milliers, en fin de période Au 31 mars

2023 Au 31 mars

2022 Nombre de clients des services convergents 11 620 11 551 Nombre d'accès mobiles (hors MVNO) (1) 243 375 231 760 dont Accès mobiles de clients convergents 21 336 20 986 Accès mobiles seuls 222 039 210 774 dont Accès mobiles des clients avec forfaits 95 822 88 319 Accès mobiles des clients avec offres prépayées 147 552 143 441 Nombre d'accès fixes (2) 44 970 46 201 Accès fixes Retail 30 695 31 175 Accès fixes Haut débit 24 401 23 841 dont Accès fixes Très haut débit 14 675 12 792 Accès fixes des clients convergents 11 620 11 551 Accès fixes seuls 12 781 12 290 Accès fixes Bas débit 6 294 7 334 Accès fixes Wholesale 14 275 15 025 Total des accès Groupe (1+2) 288 345 277 960

Les données 2022 sont à base comparable.

Les indicateurs-clés par pays sont présentés dans le document "Orange investors data book Q1 2023", accessible sur le site du Groupe orange.com, à la rubrique Finance/Résultats : https://www.orange.com/fr/derniers-resultats-consolides





Annexe 5: glossaire

Chiffres clés

Données à base comparable : données à méthodes, périmètre et taux de change comparables présentées pour la période précédente. Le passage des données historiques aux données à base comparable consiste à conserver les résultats de la période écoulée et à retraiter les résultats de la période correspondante de l’exercice précédent, dans le but de présenter, sur des périodes comparables, des données financières à méthodes, périmètre et taux de change comparables. La méthode utilisée est d’appliquer aux données de la période correspondante de l’exercice précédent, les méthodes et le périmètre de la période écoulée ainsi que les taux de change moyens utilisés pour le compte de résultat de la période écoulée. Les variations en données à base comparable permettent de refléter l’évolution organique de l’activité. Les données à base comparable ne constituent pas des agrégats financiers définis par les normes IFRS et peuvent ne pas être comparables aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

EBITDAaL ou "EBITDA after Leases": résultat d’exploitation, (i) avant dotations aux amortissements des actifs immobilisés, avant effets liés aux prises de contrôle, avant reprise des réserves de conversion des entités liquidées, avant pertes de valeur des écarts d’acquisition et des actifs immobilisés, avant résultat des entités mises en équivalence, (ii) après charges d’intérêts sur dettes locatives et dettes liées aux actifs financés, et (iii) ajusté des effets des principaux litiges, des charges spécifiques de personnel, de la revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités, des coûts des programmes de restructuration, des coûts d'acquisition et d'intégration et, le cas échéant, d’autres éléments spécifiques systématiquement précisés, qu’il s’agisse de produits ou de charges. L’EBITDAaL ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

eCAPEX ou "CAPEX économiques" : (i) investissements corporels et incorporels hors licences de télécommunication et hors actifs financés, (ii) diminués des prix de cession des actifs immobilisés. Les e-CAPEX ne constituent pas un agrégat financier défini par les normes IFRS et peuvent ne pas être comparables aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Cash-Flow Organique (activités télécoms) : cash-flow organique des activités télécoms correspondant, sur le périmètre des activités télécoms, au flux net de trésorerie généré par l’activité, diminué (i) des remboursements des dettes locatives et des dettes sur actifs financés, et (ii) des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles, nettes de la variation des dettes de fournisseurs d’immobilisations, (iii) hors licences de télécommunication décaissées et principaux litiges décaissés (et encaissés). Le Cash-Flow Organique (activités télécoms) ne constitue pas un agrégat financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Services de détail (B2C+B2B) : agrégation des revenus (i) des Services Convergents, (ii) des Services Mobile seul, (iii) des Services Fixe seul et (iv) des Services d’intégration et des technologies de l’information (voir ces définitions). Le chiffre d’affaires des Services de détail (B2C + B2B) regroupe l’ensemble des revenus d’un périmètre donné hors chiffre d’affaires des Services aux opérateurs, Ventes d’équipements et Autres revenus (voir ces définitions).

Indicateurs de performance

Accès fixes Retail : nombre d’accès fixes vendus au détail (grand public et entreprises) comprenant, d’une part, les accès haut débit (xDSL, FTTx, câble, 4Gfixe, satellite…), et d’autre part, les accès bas débit (accès RTC, publiphonie et autres).

Accès fixes Wholesale : nombre d’accès fixes haut débit et bas débit opérés par Orange auprès des autres opérateurs.

Convergence

Services Convergents : base de clients et chiffre d’affaires des offres Convergentes vendues au détail aux clients grand public, hors ventes d'équipements (voir cette définition). Une offre convergente est définie par la combinaison a minima d'un accès haut débit fixe (xDSL, FTTx, câble, 4G fixe) et d'un forfait mobile voix.

ARPO Convergent : chiffre d’affaires trimestriel moyen par offre convergente (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des offres convergentes vendues au détail aux clients grand public généré sur les trois derniers mois (hors ajustements IFRS15) par la moyenne pondérée du nombre d’offres convergentes grand public sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par offre convergente.

Services Mobile seul

Services Mobile seul : chiffre d’affaires des offres mobiles (appels sortants principalement : voix, SMS et données) vendues au détail, hors services convergents et hors ventes d'équipements (voir ces définitions). La base de clients regroupe les clients des forfaits hors Convergence grand public, les forfaits machine-to-machine et les offres prépayées.

ARPO Mobile seul : chiffre d’affaires trimestriel moyen Mobile seul (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des services Mobile seul vendus au détail (hors machine-to-machine et hors ajustement IFRS15) généré sur les trois derniers mois par la moyenne pondérée du nombre de clients Mobile seul (hors machine-to-machine) sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par client Mobile seul.

Services Fixe seul

Services Fixe seul : chiffre d’affaires des services fixes vendus au détail, hors services convergents et hors ventes d'équipements (voir ces définitions). Il comprend (i) les services fixes bas débit (téléphonie fixe classique), (ii) les services fixes haut débit, et (iii) les solutions et réseaux d’entreprises (à l’exception de la France, pour lequel l’essentiel des solutions et réseaux d’entreprises est porté par le secteur Entreprises). Pour le secteur Entreprises, le chiffre d’affaires des services Fixe seul comprend les ventes d’équipements de réseau liés à l’exploitation des services de voix et de données. La base de clients est constituée des clients de la téléphonie fixe et du haut débit fixe, hors les clients de la Convergence grand public.

ARPO Fixe seul haut débit : chiffre d’affaires trimestriel moyen Fixe seul haut débit (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des services du Fixe seul haut débit vendus au détail (hors ajustement IFRS15) généré sur les trois derniers mois par la moyenne pondérée du nombre de clients Fixe seul haut débit sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par client Fixe seul haut débit.

IT & services d'intégration

Services d'intégration et des technologies de l'information : chiffre d’affaires incluant les services de communication et de collaboration unifiés (Local Area Network et téléphonie, conseil, intégration, gestion de projet), les services d'hébergement et d'infrastructure (dont le cloud computing), les services applicatifs (gestion de la relation clients et autres services applicatifs), les services de sécurité, les offres de vidéoconférence, les services liés au machine-to-machine (hors connectivité) ainsi que les ventes d'équipements liées aux produits et services ci-dessus.

Services aux opérateurs

Services aux opérateurs : chiffre d'affaires incluant (i) les services mobiles aux opérateurs, qui regroupent notamment le trafic mobile entrant, l’itinérance (roaming) visiteurs, le partage de réseaux, l'itinérance nationale et les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO), et (ii) les services fixes aux opérateurs, qui comprennent notamment l’interconnexion nationale, les services aux opérateurs internationaux, les services d'accès à haut et très haut débit (accès fibre, dégroupage de lignes téléphoniques, ventes d'accès xDSL), et la vente en gros de lignes téléphoniques.

Ventes d’équipements

Ventes d’équipements : chiffre d’affaires des ventes d'équipements fixes et mobiles, à l'exception (i) des ventes d'équipement liées à la fourniture des services d'intégration et des technologies de l'information, (ii) des ventes d’équipements de réseau liées à l’exploitation des services de voix et de données du secteur Entreprises, et (iii) des ventes d'équipements aux distributeurs externes et courtiers.

Autres revenus

Autres revenus : chiffre d’affaires incluant notamment (i) les ventes d'équipements aux distributeurs externes et courtiers, (ii) les revenus des portails, (iii) de la publicité en ligne et (iv) d’activités transverses du Groupe, et (v) divers autres revenus.





1 Sauf mention, les variations en % sont annuelles, calculées par rapport au 1er trimestre 2022 et à base comparable.

2 Revenus liés au Réseau Téléphonique Commuté

3 Ces objectifs sont établis en données à base comparable et ne tiennent pas compte des opérations de fusion et d'acquisition non encore finalisées

4 Hors M2M (échanges d'informations entre machines)

5 Société européenne du groupe Orange qui détient et gère le portefeuille d’infrastructures mobiles passives des tours de télécommunications, dans un premier temps en France et en Espagne, et présentée comme un secteur opérationnel distinct depuis le 1er janvier 2022

Pièce jointe