Communiqué de presse

Paris, le 24 avril 2024



Information financière au 31 mars 2024



Solide performance au premier trimestre, bonne dynamique de « Lead the Future »





Création de MASORANGE, nouveau leader en Espagne

Accélération de la croissance du chiffre d’affaires et de l’EBITDAaL au premier trimestre

Confirmation des objectifs annuels 2024





En millions d’euros T1 2024 T1 2023

à base

comparable T1 2023

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 9 850 9 649 9 517 2,1 % 3,5 % EBITDAaL 2 406 2 351 2 306 2,3 % 4,3 % eCAPEX (hors licences) 1 550 1 512 1 493 2,5 % 3,8 % dont Activités poursuivies 1 384 1 343 1 323 3,1 % 4,6 % dont Activités cédées 166 169 169 (2,1)% (2,1)% EBITDAaL - eCAPEX des activités poursuivies 1 022 1 008 982 1,4 % 4,0 %

MASORANGE, la co-entreprise détenue à parts égales par Orange et MASMOVIL qui regroupe les activités en Espagne1, a été créée le 26 mars 2024. L’activité du Groupe en Espagne est considérée comme une activité cédée en application de la norme IFRS 5 jusqu’au closing et par la suite, sera consolidée dans les comptes du groupe selon la méthode de mise en équivalence. Les données historiques ont été retraitées.

Commentant ces résultats, Christel Heydemann, Directrice Générale du groupe Orange, a déclaré :

« Orange réalise un très bon début d’année marqué par la finalisation de la transaction avec MASMOVIL pour créer MASORANGE, qui devient désormais le leader du marché espagnol en nombre de clients. C’est une avancée majeure dans l’exécution du plan « Lead the Future » et pour le développement du Groupe en Europe.

Au premier trimestre, le chiffre d’affaires et l’EBITDAaL du Groupe ont accéléré respectivement à 2,1% et 2,3%, en ligne avec les objectifs fixés pour l’année et dans le cadre de notre plan stratégique.

En France, la croissance du chiffre d’affaires est tirée par les services de détail soutenus par une stratégie axée sur la valeur qui se traduit par la hausse de l’ensemble des ARPOs.

Sur le marché B2B, le chiffre d’affaires d’Orange Business est stable, les services IT et d’intégration notamment d’Orange Cyberdefense sont en croissance. Orange Business poursuit l’exécution de son plan de transformation avec plusieurs jalons importants franchis ce trimestre, en particulier la mise en œuvre du plan de réduction de coûts.

La zone Afrique et Moyen-Orient maintient sa forte dynamique de chiffre d’affaires en hausse à deux chiffres pour le 4ème trimestre consécutif, porté par ses solides moteurs de croissance.

Je tiens à remercier tous nos collaborateurs pour leur engagement et leur confiance. Orange continue à s’adapter pour être performant sur l’ensemble de ses activités et compter parmi les leaders mondiaux du secteur. »

Le chiffre d’affaires du groupe Orange est en hausse de 2,1% par rapport au 1er trimestre 20232 (+201 millions d'euros) grâce à une croissance des services de détail (+3,2% ou 232 millions d'euros) et à une moindre baisse des services aux opérateurs (-4,1% ou -62 millions d'euros) notamment liée à la hausse des tarifs de dégroupage en France.

L'Afrique et Moyen-Orient est le principal contributeur de cette croissance avec des revenus en forte hausse (+11,1% ou +185 millions d’euros), tirée par une solide performance de la voix ainsi que par la croissance à deux chiffres de ses quatre moteurs de croissance (+15,7% pour la Data mobile, +20,6% pour le Fixe haut débit, +23,5% pour Orange Money et en transverse +14,1% pour le B2B), et ce, malgré la dévaluation de la Livre Egyptienne.

est le principal contributeur de cette croissance avec des revenus en forte hausse (+11,1% ou +185 millions d’euros), tirée par une solide performance de la voix ainsi que par la croissance à deux chiffres de ses quatre moteurs de croissance (+15,7% pour la Data mobile, +20,6% pour le Fixe haut débit, +23,5% pour Orange Money et en transverse +14,1% pour le B2B), et ce, malgré la dévaluation de la Livre Egyptienne. Les revenus de la France augmentent de +0,8% (+35 millions d'euros) grâce à la hausse des services de détail hors RTC 3 (à +3,0%), en ligne avec l’ambition « Lead the Future » de croissance entre 2,0% et 4,0%, et à une moindre baisse du wholesale (-4,2%) du fait de la hausse du tarif du dégroupage à compter du 1 er janvier 2024.

augmentent de +0,8% (+35 millions d'euros) grâce à la hausse des services de détail hors RTC (à +3,0%), en ligne avec l’ambition « Lead the Future » de croissance entre 2,0% et 4,0%, et à une moindre baisse du wholesale (-4,2%) du fait de la hausse du tarif du dégroupage à compter du 1 janvier 2024. L ’Europe est en décroissance (-2,0% ou -35 millions d’euros) du fait du déclin des activités à faible marge, partiellement compensé par la poursuite de la croissance des services de détail hors services IT et d’intégration (à +0,9%).

est en décroissance (-2,0% ou -35 millions d’euros) du fait du déclin des activités à faible marge, partiellement compensé par la poursuite de la croissance des services de détail hors services IT et d’intégration (à +0,9%). La légère baisse des revenus d' Orange Business (-0,3% ou -6 millions d'euros) est due au déclin des revenus de la voix fixe (-8,7% ou -72 millions d'euros), presque compensé par la croissance des revenus des services IT et d’intégration (+7,5% ou 65 millions d'euros) en accélération, notamment tirée par Orange Cyberdefense (+15,3% ou 39 millions d’euros).

(-0,3% ou -6 millions d'euros) est due au déclin des revenus de la voix fixe (-8,7% ou -72 millions d'euros), presque compensé par la croissance des revenus des services IT et d’intégration (+7,5% ou 65 millions d'euros) en accélération, notamment tirée par Orange Cyberdefense (+15,3% ou 39 millions d’euros). Sur le plan commercial, le Groupe maintient sa position de leader de la convergence avec 9,1 millions de clients convergents (+1,9%) et sa dynamique commerciale sur les forfaits mobiles et les accès fixes très haut débit. Les services mobiles comptent 242,6 millions d’accès dans le monde (+7,0%), dont 90,7 millions de forfaits (+12,3%). Les services fixes totalisent 39,2 millions d’accès dans le monde (en baisse de -3,2%), dont 13,3 millions d’accès très haut débit toujours en forte croissance (+14,4%). Les accès Fixe bas débit poursuivent leur baisse (-13,2%).





L'EBITDAaL du Groupe s'élève au 31 mars 2024 à 2 406 millions d’euros, en hausse de 2,3% en ligne avec l'objectif de légère croissance sur 2024. L'EBITDAaL des activités télécoms s'élève à 2 440 millions d’euros (+2,3%).

Les eCAPEX s'élèvent à 1 384 millions d'euros au 1er trimestre 2024, hors les 166 millions d'euros de CAPEX de l'Espagne comptabilisés au 1er trimestre dans les comptes du Groupe. Les eCAPEX sont en croissance de 3,1% et le taux de eCAPEX des activités télécoms / chiffre d’affaires est de 14,0%, conforme à l'objectif de maîtrise en 2024. Le nombre de foyers raccordables au FTTH atteint 56,2 millions hors Espagne (+12,2%) et la base clients FTTH 12,2 millions (+15,4%).

Le Groupe confirme ainsi ses objectifs financiers pour 20244 :

EBITDAaL en légère croissance

Discipline sur les eCAPEX

Cash-flow organique des activités télécoms d'au moins 3,3 milliards d'euros

Ratio dette nette/EBITDAaL des activités télécoms inchangé autour de 2x à moyen terme

Proposition d’une augmentation du dividende 2024 payable en 2025 à 0,75 euro par action incluant un acompte de 0,30 euro en décembre 2024.







Evolution du portefeuille d’actifs

Effet de la création de MASORANGE, la co-entreprise entre Orange et MASMOVIL en Espagne

L’activité du Groupe en Espagne est considérée comme une activité cédée en application de la norme IFRS 5 "Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées" sur la période allant du 1er janvier au 26 mars 2024, et les données historiques ont été retraitées de la même façon.

En conséquence :

− le compte de résultat consolidé présente de façon distincte les activités poursuivies et les activités cédées. Les charges et les produits nets d’Orange en Espagne sont présentés jusqu’au 26 mars 2024 dans le résultat net des activités cédées, et les données publiées sur les exercices antérieurs ont été retraitées en conséquence. De façon rétroactive, les agrégats constitutifs du résultat net des activités poursuivies nouvellement publiées ne comprennent donc plus les charges et les produits nets d’Orange en Espagne et les modalités d’élimination des flux opérationnels internes ont été revues ;

− l’état consolidé de la situation financière et le tableau des flux de trésorerie consolidés précédemment publiés restent inchangés et intègrent les actifs / passifs et les flux de trésorerie d’Orange en Espagne.

Depuis le 26 mars 2024, la participation détenue dans la co-entreprise est consolidée selon la méthode de la mise en équivalence dans les comptes consolidés du groupe Orange.





__________________________________________________________________________________

Le Conseil d’administration d’Orange SA s’est réuni le 23 avril 2024 et a examiné les résultats consolidés au 31 mars 2024.

Des informations plus détaillées sur les résultats et les indicateurs de performance du Groupe sont disponibles sur le site Internet d’Orange www.orange.com/resultats-consolides.





Analyse par secteur opérationnel



France

En millions d’euros T1 2024 T1 2023

à base

comparable T1 2023

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 4 339 4 304 4 307 0,8 % 0,7 % Services de détail (B2C+B2B) 2 795 2 748 2 751 1,7 % 1,6 % Convergence 1 287 1 234 1 238 4,3 % 4,0 % Mobile seul 585 583 582 0,3 % 0,4 % Fixe seul 922 931 931 (0,9)% (0,9)% Services aux opérateurs 1 055 1 100 1 100 (4,2)% (4,2)% Ventes d'équipements 324 311 307 4,1 % 5,6 % Autres revenus 166 144 149 15,0 % 11,2 %

Bonne performance des services de détail

Avec un chiffre d'affaires trimestriel de 4 339 millions d’euros, la France enregistre une croissance de +0,8% sur un an (+35 millions d'euros). La progression des services de détail (+1,7% ou +47 millions d’euros), des ventes d'équipements (+4,1% ou +13 millions d'euros) et des autres revenus (+15,0% ou +22 millions d'euros) compensent la baisse attendue des services aux opérateurs (-4,2% ou -46 millions d’euros), qui a été atténuée ce trimestre par la hausse des tarifs du dégroupage au 1er janvier 2024.

La croissance des services de détail hors services Fixe seul bas débit (RTC) de +3,0% (+77 millions d’euros) est totalement en ligne avec l’ambition de 2% à 4% du plan « Lead the Future ». Elle témoigne de la bonne exécution de la stratégie valeur de la France comme l’illustre l'augmentation sur un an des ARPOs moyens Mobile, Fixe haut débit et de l’ARPO convergent qui atteint 74,8 euros.

D’un point de vue commercial, les ventes nettes du 1er trimestre sur le Mobile s'élèvent à +9 0005 (en amélioration par rapport au 1er trimestre 2023) et le taux de résiliation reste modéré à 12,7%. Le ralentissement général du marché depuis le début de l’année dernière continue d’affecter les ventes nettes du Fixe haut débit du 1er trimestre (-43 000) avec toujours une très bonne dynamique sur la Fibre (+247 000). 38,2 millions de foyers sont maintenant raccordables à la Fibre Orange.

Sur la base de ces bons résultats du 1er trimestre, la France confirme son ambition de croissance des services de détail hors RTC entre 2% et 4% grâce à l’équilibre de son équation volume/valeur, et de stabilité de son EBITDAaL en 2024.



Europe (hors Espagne)

En millions d’euros T1 2024 T1 2023

à base

comparable T1 2023

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 1 727 1 762 1 577 (2,0)% 9,5 % Services de détail (B2C+B2B) 1 233 1 232 1 074 0,0 % 14,8 % Convergence 347 324 255 7,0 % 35,9 % Mobile seul 536 538 523 (0,4)% 2,5 % Fixe seul 248 259 191 (4,2)% 30,3 % IT & services d'intégration 102 111 106 (8,4)% (3,5)% Services aux opérateurs 198 218 208 (9,4)% (4,9)% Ventes d'équipements 257 262 249 (1,8)% 3,4 % Autres revenus 39 49 45 (20,5)% (13,8)%

Bonne performance commerciale orientée vers la stratégie valeur

Le chiffre d'affaires de l’Europe diminue au 1er trimestre de -2,0% soit -35 millions d’euros du fait de la baisse des activités à faible marge. Les services aux opérateurs baissent (-9,4% ou -20 millions d'euros) du fait de la baisse réglementaire des terminaisons d’appel, sans effet sur l’EBITDAaL, tout comme les ventes d’équipements (-1,8 % ou -5 millions d'euros) et les revenus des services IT et d’intégration (-8,4% ou -9 millions d'euros).

La croissance de +0,9% des services de détail hors services IT et d’intégration est tirée par une stratégie d’équilibre entre volume et valeur, avec une solide dynamique des services convergents (+7,0% ou +23 millions d’euros).

Les bonnes performances de la Convergence récoltent les fruits des augmentations de prix, de la croissance de la base Fixe haut débit avec près de 3,5 millions de clients FTTH et câble, en croissance sur un an de +10,3%. La baisse du churn Mobile de -1,4 point et du Fixe haut débit de -3,6 points, ainsi que les ventes nettes Mobile de +70 000 et Fibre de +72 000 traduisent une bonne dynamique commerciale.

Le Groupe a continué sa consolidation en Europe avec l’intégration complète de VOO en Belgique et le processus de fusion en cours en Roumanie.

Il est confiant quant à la capacité de l’Europe à réaliser un EBITDAaL en légère croissance en 2024, en ligne avec l’objectif.



Afrique & Moyen-Orient

En millions d’euros T1 2024 T1 2023

à base

comparable T1 2023

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 1 849 1 664 1 699 11,1 % 8,8 % Services de détail (B2C+B2B) 1 662 1 482 1 509 12,2 % 10,2 % Mobile seul 1 414 1 273 1 297 11,1 % 9,0 % Fixe seul 232 199 202 16,4 % 14,5 % IT & services d'intégration 16 9 9 80,9 % 79,1 % Services aux opérateurs 153 151 158 1,3 % (3,4)% Ventes d'équipements 24 22 23 6,6 % 3,3 % Autres revenus 9 9 9 10,0 % 2,6 %

Maintien d'une très forte performance

L’Afrique et Moyen-Orient enregistre une forte hausse de son chiffre d'affaires (+185 millions d’euros), avec une croissance à deux chiffres (+11,1%) pour le 4ème trimestre consécutif. Neuf pays sur seize enregistrent une croissance à deux chiffres.

Cette performance est basée sur le développement rapide des services de détail (+12,2%), grâce aux bons résultats de la voix, avec des effets volume et valeur favorables, et à la poursuite d’une progression à deux chiffres des quatre moteurs de croissance que sont la Data mobile (+15,7%), le Fixe haut débit (+20,6%), Orange Money (23,5%) et en transverse le B2B (+14,1%).

La dévaluation de la Livre Egyptienne, anticipée dans les prévisions, a eu un impact limité sur le chiffre d’affaires de l’Afrique et Moyen-Orient qui affiche une croissance de 8,8% en données historiques.

La base de clients Mobile atteint 153,1 millions, en croissance de 6,4% sur un an, avec une accélération de la croissance de la base de clients Mobile 4G (+23,7%) et une augmentation de l’ARPO Mobile moyen de 5,4%.

Orange Bank Africa, consolidée depuis le 1er janvier 2024 dans ce secteur, compte 1,4 million de clients.

Le Groupe est confiant dans la croissance continue de l’EBITDAaL de la zone en 2024.



Orange Business

En millions d’euros T1 2024 T1 2023

à base

comparable T1 2023

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 1 939 1 945 1 951 (0,3)% (0,6)% Fixe seul 752 824 828 (8,7)% (9,2)% Voix 200 232 233 (13,9)% (14,3)% Données 552 591 595 (6,6)% (7,2)% IT & services d'intégration 937 871 872 7,5 % 7,4 % Mobile 251 251 251 (0,1)% (0,1)% Mobile seul 176 168 168 4,8 % 4,8 % Services aux opérateurs 10 10 10 (2,0)% (2,0)% Ventes d'équipements 65 73 73 (11,0)% (11,0)%

Nouvelles avancées du plan de redressement

Au 1er trimestre 2024, le chiffre d’affaires du secteur Orange Business s’élève à 1 939 millions d’euros, en légère baisse (-0,3% ou -6 millions d’euros).

La croissance des services IT et d’intégration (7,5% ou +65 millions d’euros) est tirée par la croissance à deux chiffres d’Orange Cyberdefense (+15,3%) et des Services digitaux (+5,1%). Cette croissance est supérieure à celle du 1er trimestre 2023 mais ne compense pas totalement le déclin structurel des activités historiques Fixe voix et données (-8,7% ou -72 millions d’euros).

Orange Business a été classé meilleur fournisseur de services de réseaux longue distance globaux par Gartner sur sa capacité d’exécution.

Orange Business innove en proposant l’offre « Circular Mobility » pour réduire l’empreinte carbone des flottes de mobiles et de nouveaux indicateurs dans son outil d’observation des flux de population « Flux Vision », permettant ainsi de mesurer l’empreinte carbone des déplacements des personnes et des marchandises. Deux nouvelles solutions d’IA générative ont été également lancées lors de l’Orange Business Summit. Autant d’illustrations de son positionnement comme fournisseur de solutions durables, différenciantes et fiables.

Orange Business a franchi des jalons importants de son plan de redressement ce trimestre, étapes importantes pour atteindre cette année une diminution de moitié de la baisse de l'EBITDAaL avant le retour à la croissance prévu en 2025 :

la simplification du portefeuille de produits qui a permis de réduire de plus de moitié le nombre de produits et services à la commercialisation ;

la mise en œuvre du plan de réduction de coûts.



TOTEM

En millions d’euros T1 2024 T1 2023

à base

comparable T1 2023

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 174 174 174 0,1 % 0,1 % Services aux opérateurs 174 174 174 0,1 % 0,1 % Autres revenus - - - - -

Le chiffre d'affaires de la Towerco TOTEM est stable à 174 millions d'euros (+0,1%). La croissance des revenus d’hébergements (+2,6%) qui s’élèvent à 146 millions d’euros, est compensée par la baisse des revenus des activités à faible marge que sont les études et travaux et la revente d'énergie dont les prix ont baissé. La part contributive des revenus d’hébergements croît de +4,6% (+11,6% hors MASORANGE). Le nombre de sites atteint 27 272 sites à fin mars 2024 avec un taux de colocation (tenancy ratio) à 1,41 colocataire par site, en croissance et en cohérence avec l’objectif de 1,5 colocataire en 2026.

TOTEM a commencé le déploiement des réseaux mobiles dernière génération de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express pour couvrir en 5G l’intégralité de cette future ligne. Un projet industriel de grande ampleur, intégré dès la conception de ce futur métro 100% connecté.



Opérateurs Internationaux & Services Partagés

En millions d’euros T1 2024 T1 2023

à base

comparable T1 2023

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 334 339 354 (1,4)% (5,5)% Services aux opérateurs 204 227 227 (10,2)% (10,2)% Autres revenus 130 112 127 16,3 % 2,9 %

Les revenus des services aux opérateurs sont en baisse au 1er trimestre de -10,2% (-23 millions d’euros). La baisse des revenus de la voix (en volume et en prix) qui s’accélère, est partiellement compensée par la progression des services d’itinérance (roaming) et des activités Data.

L'augmentation des autres revenus de +16,3% (+18 millions d’euros) reflète la bonne performance, d’une part des activités de pose et de maintenance de câbles sous-marins d'Orange Marine, et d’autre part des prestations de services de Sofrecom.



Services Financiers Mobiles

Le plan de cessation des activités d’Orange Bank en Europe est engagé :

en France, Orange Bank a commencé le référencement de comptes clients vers Hello Bank! et BNP Paribas ;

en Espagne, Orange Bank a initié la vente de son portefeuille de crédits à Banco Cetelem.





Calendrier des événements à venir

22 mai 2024 - Assemblée générale des actionnaires

24 juillet 2024 - Publication des résultats du premier semestre 2024





Avertissement

Ce communiqué contient des informations prospectives concernant la situation financière, les résultats et la stratégie d’Orange. Bien que nous estimions qu’elles reposent sur des hypothèses raisonnables, ces informations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, y compris des problématiques qui nous sont inconnues ou ne sont pas considérées à présent comme substantielles et il ne peut être garanti que les événements attendus auront lieu ou que les objectifs énoncés seront effectivement atteints. Des informations plus détaillées sur les risques potentiels pouvant affecter nos résultats financiers sont disponibles dans le document d'enregistrement universel déposé le 28 mars 2024 auprès de l'Autorité des marchés financiers et dans le rapport annuel (Form 20-F) enregistré le 29 mars 2024 auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission. Sous réserve de la réglementation applicable, Orange ne s’engage nullement à mettre à jour les informations prospectives à la lumière des développements futurs.





Annexe 1 : indicateurs-clés financiers

Données trimestrielles

En millions d’euros T1 2024 T1 2023

à base

comparable T1 2023

en données

historiques variation

à base

comparable variation

en données

historiques Chiffre d'affaires 9 850 9 649 9 517 2,1 % 3,5 % France 4 339 4 304 4 307 0,8 % 0,7 % Europe 1 727 1 762 1 577 (2,0)% 9,5 % Afrique & Moyen-Orient 1 849 1 664 1 699 11,1 % 8,8 % Orange Business 1 939 1 945 1 951 (0,3)% (0,6)% Totem 174 174 174 0,1 % 0,1 % Opérateurs Internationaux & Services partagés 334 339 354 (1,4)% (5,5)% Eliminations intra-Groupe (512) (539) (545) EBITDAaL (1) 2 406 2 351 2 306 2,3 % 4,3 % dont Activités télécoms 2 440 2 385 2 341 2,3 % 4,2 % En % du chiffre d'affaires 24,8 % 24,7 % 24,6 % 0,1 pt 0,2 pt dont Services Financiers Mobiles (34) (34) (35) (0,3)% 2,5 % eCAPEX 1 550 1 512 1 493 2,5 % 3,8 % dont Activités poursuivies 1 384 1 343 1 323 3,1 % 4,6 % dont Activités télécoms 1 383 1 335 1 315 3,6 % 5,2 % En % du chiffre d'affaires 14,0 % 13,8 % 13,8 % 0,2 pt 0,2 pt dont Services Financiers Mobiles 1 8 8 (91,4)% (92,3)% dont Activités cédées 166 169 169 (2,1)% (2,1)% EBITDAaL - eCAPEX des activités poursuivies 1 022 1 008 982 1,4 % 4,0 % (1) Les ajustements de présentation de l'EBITDAaL sont décrits à l'annexe 2.



Annexe 2 : tableau de passage des données ajustées aux éléments du compte de résultat

Données trimestrielles

T1 2024 T1 2023

en données historiques En millions d’euros Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Données ajustées Ajustements de présentation Compte de résultat Chiffre d'affaires 9 850 - 9 850 9 517 - 9 517 Achats externes (4 056) 0 (4 056) (3 998) - (3 998) Autres produits opérationnels 229 - 229 186 - 186 Autres charges opérationnelles (117) (4) (121) (73) 91 18 Charges de personnel (2 184) (8) (2 192) (2 062) (28) (2 090) Impôts et taxes d'exploitation (875) (1) (876) (863) (1) (864) Résultat de cession d'actifs immobilisés, de titres et d'activités na (152) (152) na 36 36 Coûts des restructurations na (44) (44) na (10) (10) Dotations aux amortissements des actifs financés (38) - (38) (27) - (27) Dotations aux amortissements des droits d'utilisation (338) (2) (340) (330) - (330) Pertes de valeur des droits d'utilisation (0) - (0) - - - Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés (4) 4 na (2) 2 na Intérêts sur les dettes locatives (61) 61 na (40) 40 na EBITDAaL 2 406 (146) na 2 306 130 na Principaux litiges (1) 1 na 96 (96) na Charges spécifiques de personnel (7) 7 na (28) 28 na Revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités (152) 152 na 36 (36) na Coûts des programmes de restructuration (47) 47 na (10) 10 na Coûts d'acquisition et d'intégration (4) 4 na (6) 6 na Intérêts sur les dettes liées aux actifs financés na (4) (4) na (2) (2) Intérêts sur les dettes locatives na (61) (61) na (40) (40)



Annexe 3 : tableau de passage des CAPEX économiques aux investissements incorporels et corporels

T1 2024 T1 2023

en données

historiques En millions d’euros Activités poursuivies Activités cédées Total Groupe Activités poursuivies Activités cédées Total Groupe Investissements incorporels et corporels 1 473 168 1 641 1 789 180 1 969 Actifs financés (21) - (21) (71) - (71) Prix de cession des actifs immobilisés (67) - (67) (91) - (91) Licences de télécommunication (2) (2) (4) (303) (11) (314) eCAPEX 1 384 166 1 550 1 323 169 1 493



Annexe 4 : indicateurs-clés de performance

En milliers, en fin de période Au 31 mars

2024 Au 31 mars

2023 Nombre de clients des services convergents 9 072 8 906 Nombre d'accès mobiles (hors MVNO) (1) 242 579 226 685 dont Accès mobiles de clients convergents 15 547 15 237 Accès mobiles seuls 227 031 211 448 dont Accès mobiles des clients avec forfaits 90 698 80 729 Accès mobiles des clients avec offres prépayées 151 881 145 956 Nombre d'accès fixes (2) 39 238 40 540 Accès fixes Retail 26 798 27 221 Accès fixes Haut débit 21 335 20 928 dont Accès fixes Très haut débit 13 270 11 599 Accès fixes des clients convergents 9 072 8 906 Accès fixes seuls 12 263 12 021 Accès fixes Bas débit 5 463 6 294 Accès fixes Wholesale 12 440 13 319 Total des accès Groupe (1+2) 281 817 267 225 Les données 2023 sont à base comparable et intègrent les accès de l'opérateur de télécommunications VOO acquis en juin 2023 par Orange Belgium.

Les indicateurs-clés par pays sont présentés dans le document "Orange investors data book Q1 2024" accessible sur le site du groupe orange.com, à la rubrique Finance/Résultats : www.orange.com/fr/derniers-resultats-consolides



Annexe 5 : glossaire

Chiffres clés

Données à base comparable : données à méthodes, périmètre et taux de change comparables présentées pour la période précédente. Le passage des données historiques aux données à base comparable consiste à conserver les résultats de la période écoulée et à retraiter les résultats de la période correspondante de l’exercice précédent, dans le but de présenter, sur des périodes comparables, des données financières à méthodes, périmètre et taux de change comparables. La méthode utilisée est d’appliquer aux données de la période correspondante de l’exercice précédent, les méthodes et le périmètre de la période écoulée ainsi que les taux de change moyens utilisés pour le compte de résultat de la période écoulée. Les variations en données à base comparable permettent de refléter l’évolution organique de l’activité. Les données à base comparable ne constituent pas des indicateurs financiers définis par les normes IFRS et peuvent ne pas être comparables aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Services de détail (B2C+B2B) : agrégation des revenus (i) des Services Convergents, (ii) des Services Mobile seul, (iii) des Services Fixe seul et (iv) des Services d’intégration et des technologies de l’information (voir ces définitions). Le chiffre d’affaires des Services de détail (B2C + B2B) regroupe l’ensemble des revenus d’un périmètre donné hors chiffre d’affaires des Services aux opérateurs, Ventes d’équipements et Autres revenus (voir ces définitions).

EBITDAaL ou "EBITDA after Leases": résultat d’exploitation, (i) avant dotations aux amortissements des actifs immobilisés, avant effets liés aux prises de contrôle, avant pertes de valeur des écarts d’acquisition et des actifs immobilisés, avant résultat des entités mises en équivalence, (ii) après charges d’intérêts sur dettes locatives et dettes liées aux actifs financés, et (iii) ajusté des effets des principaux litiges, des charges spécifiques de personnel, de la revue du portefeuille d'actifs immobilisés, de titres et d'activités, des coûts des programmes de restructuration, des coûts d'acquisition et d'intégration et, le cas échéant, d’autres éléments spécifiques systématiquement précisés, qu’il s’agisse de produits ou de charges. L’EBITDAaL ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

eCAPEX ou "CAPEX économiques" : (i) investissements corporels et incorporels hors licences de télécommunication et hors actifs financés, (ii) diminués des prix de cession des actifs immobilisés. Les e-CAPEX ne constituent pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peuvent ne pas être comparables aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Cash-flow organique (activités télécoms) : cash-flow organique des activités télécoms correspondant, sur le périmètre des activités télécoms, aux flux nets de trésorerie générés par l’activité, diminué (i) des remboursements des dettes locatives et des dettes sur actifs financés, et (ii) des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles, nettes de la variation des dettes de fournisseurs d’immobilisations, (iii) hors licences de télécommunication décaissées et principaux litiges décaissés (et encaissés). Le Cash-Flow Organique (activités télécoms) ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Free cash-flow all-in (activités télécoms) : le free cash-flow all-in des activités télécoms correspond aux flux nets de trésorerie générés par l’activité, diminués (i) des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles, nettes de la variation des dettes de fournisseurs d’immobilisations, (ii) des remboursements des dettes locatives et des dettes sur actifs financés, et (iii) des paiements des coupons sur titres subordonnés. Le free cash-flow all-in des activités télécoms ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Résultat net par action de base : le résultat par action de base est calculé en divisant le résultat net de l’exercice attribuable aux actionnaires du Groupe, après déduction de la rémunération nette d'impôt aux porteurs de titres subordonnés, par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de l’exercice.

ROCE ou "Return On Capital Employed" (activités télécoms) : le ROCE des activités télécoms correspond au bénéfice net d'exploitation après impôts (ou "Net Operating Profit After Taxes", NOPAT) de l'exercice écoulé rapporté aux actifs nets d'exploitation (ou "Net Operating Assets", NOA) de l'exercice précédent.

Le bénéfice net d'exploitation après impôts (NOPAT) de l'exercice écoulé correspond au résultat d’exploitation (i) après charges d’intérêts sur dettes locatives et sur dettes liées aux actifs financés et (ii) après impôts sur les sociétés ajustés de l'effet sur l'impôt du résultat financier hors intérêts sur dettes locatives et sur dettes liées aux actifs financés (charge d'impôt calculée sur la base du taux d’impôt applicable en France, juridiction fiscale de l’entité mère Orange SA).

Les actifs nets d'exploitation (NOA) de l'exercice précédent correspondent (i) aux capitaux propres et (ii) aux passifs financiers et dérivés passifs (non courants et courants) hors dettes sur actifs financés, (iii) diminués des actifs financiers et dérivés actifs (non courants et courants), disponibilités et quasi disponibilités y compris investissements dans les Services Financiers Mobiles.

Le ROCE des activités télécoms ne constitue pas un indicateur financier défini par les normes IFRS et peut ne pas être comparable aux indicateurs dénommés de façon similaire par d’autres entreprises.

Indicateurs de performance

Accès fixes Retail : nombre d’accès fixes vendus au détail (grand public et entreprises) comprenant, d’une part, les accès haut débit (xDSL, FTTx, câble, 4Gfixe, satellite…), et d’autre part, les accès bas débit (accès RTC, publiphonie et autres).

Accès fixes Wholesale : nombre d’accès fixes haut débit et bas débit opérés par Orange auprès des autres opérateurs.

Convergence

Services Convergents : base de clients et chiffre d’affaires des offres Convergentes vendues au détail aux clients grand public, hors ventes d'équipements (voir cette définition). Une offre convergente est définie par la combinaison a minima d'un accès haut débit fixe (xDSL, FTTx, câble, 4G fixe) et d'un forfait mobile voix.

ARPO Convergent : chiffre d’affaires trimestriel moyen par offre convergente (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des offres convergentes vendues au détail aux clients grand public généré sur les trois derniers mois (hors ajustements IFRS15) par la moyenne pondérée du nombre d’offres convergentes grand public sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par offre convergente.

Services Mobile seul

Services Mobile seul : chiffre d’affaires des offres mobiles (appels sortants principalement : voix, SMS et données) vendues au détail, hors services convergents et hors ventes d'équipements (voir ces définitions). La base de clients regroupe les clients des forfaits hors Convergence grand public, les forfaits machine-to-machine et les offres prépayées.

ARPO Mobile seul : chiffre d’affaires trimestriel moyen Mobile seul (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des services Mobile seul vendus au détail (hors machine-to-machine et hors ajustement IFRS15) généré sur les trois derniers mois par la moyenne pondérée du nombre de clients Mobile seul (hors machine-to-machine) sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par client Mobile seul.

Services Fixe seul

Services Fixe seul : chiffre d’affaires des services fixes vendus au détail, hors services convergents et hors ventes d'équipements (voir ces définitions). Il comprend (i) les services fixes bas débit (téléphonie fixe classique), (ii) les services fixes haut débit, et (iii) les solutions et réseaux d’entreprises (à l’exception de la France, pour lequel l’essentiel des solutions et réseaux d’entreprises est porté par le secteur Orange Business). Pour le secteur Orange Business, le chiffre d’affaires des services Fixe seul comprend les ventes d’équipements de réseau liés à l’exploitation des services de voix et de données. La base de clients est constituée des clients de la téléphonie fixe et du haut débit fixe, hors les clients de la Convergence grand public.

ARPO Fixe seul haut débit : chiffre d’affaires trimestriel moyen Fixe seul haut débit (ARPO) calculé en divisant le chiffre d’affaires des services du Fixe seul haut débit vendus au détail (hors ajustement IFRS15) généré sur les trois derniers mois par la moyenne pondérée du nombre de clients Fixe seul haut débit sur la même période. L’ARPO est exprimé en chiffre d’affaires mensuel par client Fixe seul haut débit.

IT & services d'intégration

Services d'intégration et des technologies de l'information : chiffre d’affaires incluant les services de communication et de collaboration unifiés (Local Area Network et téléphonie, conseil, intégration, gestion de projet), les services d'hébergement et d'infrastructure (dont le cloud computing), les services applicatifs (gestion de la relation clients et autres services applicatifs), les services de sécurité, les offres de vidéoconférence, les services liés au machine-to-machine (hors connectivité) ainsi que les ventes d'équipements liées aux produits et services ci-dessus.

Services aux opérateurs

Services aux opérateurs : chiffre d'affaires incluant (i) les services mobiles aux opérateurs, qui regroupent notamment le trafic mobile entrant, l’itinérance (roaming) visiteurs, le partage de réseaux, l'itinérance nationale et les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO), (ii) les services fixes aux opérateurs, qui comprennent notamment l’interconnexion nationale, les services aux opérateurs internationaux, les services d'accès à haut et très haut débit (accès fibre, dégroupage de lignes téléphoniques, ventes d'accès xDSL), et la vente en gros de lignes téléphoniques, et (iii) les ventes d'équipements aux opérateurs.

Ventes d’équipements

Ventes d’équipements : chiffre d’affaires des ventes d'équipements fixes et mobiles, à l'exception (i) des ventes d'équipement liées à la fourniture des services d'intégration et des technologies de l'information, (ii) des ventes d’équipements de réseau liées à l’exploitation des services de voix et de données du secteur Orange Business, (iii) des ventes d'équipements aux opérateurs, et (iv) des ventes d'équipements aux distributeurs externes et courtiers.

Autres revenus

Autres revenus : chiffre d’affaires incluant notamment (i) les ventes d'équipements aux distributeurs externes et courtiers, (ii) les revenus des portails, (iii) de la publicité en ligne et (iv) d’activités transverses du Groupe, et (v) divers autres revenus.

1 Hors TOTEM Espagne

2 Sauf mention, les variations en % sont annuelles, calculées par rapport au 1er trimestre 2023 et à base comparable.

3 Revenus liés au Réseau Téléphonique Commuté

4 Ces objectifs sont établis en données à base comparable et ne tiennent pas compte des opérations de fusion et d'acquisition non encore finalisées, ils excluent la contribution d’Orange Espagne

5 Hors M2M et prépayé

