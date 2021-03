Communiqué : Orange procède à un rachat d'emprunt obligataire de USD 1 milliard portant un taux de 4,125% et à échéance septembre 2021

Communiqué de presse

Paris, le 2 mars 2021

Orange procède à un rachat d’emprunt obligataire de USD 1 milliard portant un taux de 4,125% et à échéance septembre 2021

Orange annonce son intention de rembourser son emprunt obligataire d’un montant de USD 1 000 000 000 portant intérêt au taux de 4,125% à échéance septembre 2021, représentant la totalité du montant en principal restant dû. Les porteurs seront notifiés conformément aux termes de l’Indenture en date du 9 juillet 2009 (telle que modifié et supplémenté) entre France Telecom, devenu Orange au 1er juillet 2013, et The Bank of New York Mellon, en qualité de trustee.

Le rachat aura lieu aux alentours du 1er avril 2021 à un prix de rachat égal au plus élevé des montants suivants (i) 100% du montant principal des obligations, et (ii) la somme des valeurs actuelles des paiements de principal et d’intérêts prévus (à l’exclusion des intérêts courus jusqu’à la date de rachat) actualisée à la date de rachat sur une base semestrielle (en prenant comme hypothèse une année de 360 jours avec des mois de 30 jours) à un taux égal au Treasury Rate (tel que ce terme est défini dans les obligations) plus 0,350% per annum pour les obligations rachetées. Orange paiera également les intérêts courus sur le montant principal des obligations rachetées jusqu’à la date de rachat (exclue).

Contact presse :

Tom Wright ; tom.wright@orange.com ; 06 78 91 35 11

