Communiqué : Orange s'allie à APG pour déployer 1,7m de prises FTTH supplémentaires en Pologne dans le cadre d'une co-entreprise 50/50 valorisée à 605 millions d'euros

Paris, le 12 avril 2021

Orange s’allie à APG pour déployer 1,7m de prises FTTH supplémentaires en Pologne dans le cadre d’une co-entreprise 50/50 valorisée à 605 millions d’euros

Orange Polska annonce aujourd’hui la création d’une FiberCo détenu à 50/50 avec APG. Cette co-entreprise vise à soutenir le déploiement de la fibre optique en Pologne, dans les zones où l’accès aux infrastructures à très haut débit est limité ou inexistant. La FiberCo inclura 2,4 millions de lignes dont 1,7 million à déployer au cours des cinq prochaines années.

Cette transaction valorise la co-entreprise à 2 748 millions de PLN (605 millions d’euros) au terme d’un processus concurrentiel de recherche d’un partenaire de long terme. Dans ce cadre, Orange Polska percevra d’APG un montant de 1 374 millions de PLN (303 millions d’euros), dont 65 % sera versé au closing, le solde entre 2022 et 2026 selon l’avancée du déploiement.

Ce projet permettra à Orange Polska de poursuivre sa stratégie ambitieuse de déploiement de la fibre optique en partageant ses coûts d’investissement.

§ Cliquez ici pour obtenir de plus amples informations .

Il intervient après que le Groupe a annoncé, en janvier 2021, la création d’Orange Concessions et en février 2021 les contours de sa TowerCo européen TOTEM. Orange poursuit ainsi l’exécution de sa stratégie d’infrastructure de son plan Engage 2025.

Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, Directrice Générale Adjointe des activités opérationnelles d’Orange en Europe (hors France), a déclaré au sujet de ce partenariat en Pologne : « Cette collaboration avec APG est une excellente nouvelle pour Orange Polska. APG, l’un des leaders mondiaux dans le domaine de la gestion des infrastructures, nous fournira l’appui financier nécessaire pour concrétiser notre ambitieux programme de déploiement de la fibre, qui se déroulera en Pologne sur une durée de cinq ans. Ensemble, nous pourrons apporter la fibre à 1,7 million de foyers supplémentaires, principalement dans les zones du territoire où l’accès à Internet demeure problématique. Cette ambition s’appuiera sur un modèle économique éprouvé qui vise à maximiser les revenus disponibles en proposant un accès wholesale à des opérateurs tiers, une démarche avantageuse pour toutes les parties prenantes qui favorisera également le développement économique et social du pays. »

Ramon Fernandez, Directeur général délégué Finances, Performance et Développement d’Orange, a indiqué : « Je suis ravi qu’Orange, leader européen sur le marché FTTH et l’un des plus grands opérateurs de réseau mobile, soit parvenu à concrétiser ses trois principaux projets d’infrastructure, respectant ainsi ses engagements pris dans le cadre de son plan stratégique Engage 2025. Ces projets soulignent clairement la valeur de nos actifs réseau, qui se sont révélés indispensables dans le contexte actuel, marqué par la pandémie de Covid-19. La création de ces structures indépendantes renforcera notre position de leader et favorisera une création de valeur durable grâce à une gestion optimisée de nos infrastructures et une meilleure qualité de service pour nos clients. »

Les autres projets d’infrastructure d’Orange incluent :

Orange Concessions : Orange a annoncé en janvier 2021 la création de sa FiberCo française, qui réunit 4,5 millions de prises fibre en zone rurale. Cliquez ici pour obtenir de plus amples informations .

. Totem : TowerCo européenne, détenue à 100 % par Orange et regroupant des actifs d’infrastructure passive dans ses réseaux mobiles en France et en Espagne. Cliquez ici pour obtenir de plus amples informations .

