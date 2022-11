Cybersécurité : Orange se renforce avec le rachat des sociétés suisses SCRT et Telsys

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur de télécommunications Orange a annoncé lundi que sa filiale Orange Cyberdefense avait acquis 100% du capital des sociétés suisses SCRT et Telsys, expertes en cybersécurité et services associés.

"Les montants financiers de l'opération ne seront pas communiqués", a indiqué Orange dans un communiqué. SCRT et Telsys sont deux entreprises soeurs qui ont leur siège commun à Morges, près de Lausanne, et emploient environ 100 collaborateurs.

Pour Orange, le développement de sa filiale cybersécurité "est une priorité". Dans un marché en croissance de plus de 10% par an, la filiale d'Orange a enregistré l'an passé une progression de 14% de son chiffre d'affaires. Orange Cyberdefense prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros en 2023.

Après le rachat de SecureLink et SecureData en 2019, "Orange Cyberdefense poursuit sa stratégie ambitieuse tant organique qu'inorganique pour devenir le leader européen de la cybersécurité, grâce à son implantation dans neuf pays (France, Belgique, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Norvège, Suède, Royaume-Uni et maintenant la Suisse) et plus de 2.700 experts au service de plus de 8.500 clients", a ajouté l'opérateur télécoms.

November 14, 2022