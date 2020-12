Des élus ruraux dénoncent un délaissement du "service universel" du téléphone

fixe

PARIS (awp/afp) - Les opérateurs téléphoniques, au premier rang desquels Orange, doivent permettre l'accès au service "universel" de téléphonie fixe, réclament plus de 200 élus ruraux, dénonçant que "des services de base comme le simple accès à une ligne fixe ne (soient) pas garantis".

"La loi prévoit que l'accès à la téléphonie fixe doit être fourni à chaque citoyen. L'Etat a signé en 2017 une convention de trois ans avec l'opérateur Orange pour en assurer l'effectivité (...) La réalité derrière ces indicateurs est tout autre: des territoires ruraux, représentant +peu de lignes+, sont négligés, abandonnés", écrivent les signataires de cette tribune parue dans le Journal du Dimanche.

Ces élus, parmi lesquels la députée LREM de la Drôme Célia de Lavergne, fustigent le manque d'entretien du réseau, le fait "que l'ouverture d'une ligne prenne plus de six mois et la réparation des semaines" alors que l'opérateur est "censé intervenir sous 48 heures".

"Alors que nous, élus engagés, nous battons pour le dynamisme et l'attractivité de nos campagnes, nous constatons que des services de base comme le simple accès à une ligne fixe ne sont pas garantis", écrivent-ils.

"Si ces lignes en cuivre ont vocation à être remplacées par la fibre, nous ne pourrons nous en passer pendant encore au moins dix ans. D'ici là, nous en sommes cruellement dépendants", ajoutent ces élus ruraux.

Dans son plan stratégique 2025, le groupe Orange prévoit en effet que le réseau "cuivre" pour la téléphonie fixe sera complètement remplacé par un réseau fibre optique en 2030.

Une convention signée entre l'Etat et Orange en 2017 et arrivée à échéance doit laisser sa place à une nouvelle "qui prévoit une un accès au haut débit internet en plus de la téléphonie fixe".

Mais pour cela, il faudra "un effort inédit et immédiat de l'opérateur", ainsi "qu'un "contrôle vigilant, renforcé et territorialisé des pouvoirs publics", selon les signataires.

La future convention devra donc prévoir une vérification plus précise qu'actuellement, "ses indicateurs de suivi devront être à maille infra-départementale et refléter la réalité du monde rural", préconisent-ils.

L'ensemble des revenus des services fixes se sont élevés à 4,1 milliards d'euros hors taxes au premier trimestre, un chiffre d'affaire stable après dix ans de recul, selon l'Arcep, l'Autorité de régulation des télécoms.

Orange a été mis en demeure à plusieurs reprises par l'Arcep depuis octobre 2018, notamment pour avoir failli à ses obligations de service universel sur le téléphone fixe.

mra/tq/dlm