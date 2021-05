Eco Rating : les industriels lancent un nouvel indice de classification des téléphones mobiles

Cinq des principaux opérateurs de télécommunications européens se sont concertés pour élaborer et lancer l'indice Eco Rating. Cet étiquetage aidera les consommateurs à identifier et comparer les téléphones mobiles les plus respectueux de l'environnement. L'Eco Rating encouragera également les fournisseurs à réduire l'impact environnemental de leurs produits.

L'initiative Eco Rating est le fruit d'une collaboration entre Deutsche Telekom, Orange, Telefónica (opérant via les marques O2 et Movistar), Telia Company et Vodafone. Via cet étiquetage, les opérateurs souhaitent fournir des informations cohérentes et précises dans leurs différents points de vente sur l'impact environnemental de la production, de l'utilisation, du transport et de la fin de vie des smartphones et téléphones mobiles classiques. L'Eco Rating permettra d'encourager la demande des opérateurs et leurs clients pour des produits électroniques plus vertueux.

Des téléphones de 12 marques seront évalués par l'Eco Rating, et d'autres modèles viendront compléter cette gamme dans le futur. Les partenaires de ce lancement sont Bullitt Group (les téléphones robustes CAT et Motorola), Doro, HMD Global (téléphones Nokia), Huawei, MobiWire, Motorola / Lenovo, OnePlus, OPPO, Samsung Electronics, TCL / Alcatel, Xiaomi et ZTE.

À partir de juin 2021, les opérateurs commenceront à intégrer l'Eco Rating dans les boutiques physiques et / ou en ligne des 24 pays¹ européens dans lesquels ils sont présents. Pour en savoir plus sur cette initiative et découvrir la méthode de calcul utilisée, les consommateurs peuvent consulter le nouveau site web www.ecoratingdevices.com.

Après une évaluation détaillée, chaque appareil mobile recevra une note globale sur 100 qui reflètera la performance environnementale de l'appareil tout au long de son cycle de vie. De plus, l'étiquetage Eco Rating fournira des informations complémentaires sur 5 éléments clés : le niveau de durabilité, de réparabilité, de recyclabilité, le respect du climat et la préservation des ressources.

Les PDG des cinq opérateurs mobiles - Tim Höttges (Deutsche Telekom), Stéphane Richard (Orange), José María Álvarez-Pallete (Telefónica), Allison Kirkby (Telia Company) and Nick Read (Vodafone Group) - ont salué le lancement de cette initiative :

« La création d'un avenir plus durable relève de notre responsabilité commune. C'est pourquoi nous croyons qu'il est grand temps de mettre en œuvre un programme harmonisé au sein de notre secteur pour améliorer la transparence et sensibiliser sur l'impact environnemental des téléphones que nos clients choisissent.

Nous avons hâte d'accueillir d'autres fabricants et opérateurs télécoms au sein de l'initiative Eco Rating, et nous espérons que le secteur s'en inspirera pour accélérer sa transition vers un modèle plus circulaire pour les téléphones mobiles. »

Méthodologie de calcul de l'Eco Rating :

L'Eco Rating est calculé à partir des informations fournies par les fabricants et d'une méthodologie d'évaluation cohérente, équitable et objective, basée sur 19 critères. Ces éléments permettent d'attribuer une note globale pour chaque appareil. De plus, l'Eco Rating fournit des informations complémentaires sur cinq domaines clés :

Durabilité - Concerne la robustesse de l'appareil, la durée de vie de la batterie, la période de garantie de l'appareil et de ses composants.

Réparabilité - Comprend la facilité avec laquelle l'appareil peut être réparé. Cela intègre des éléments relatifs à sa conception, mais également les autres leviers pour augmenter sa durée de vie tels que la réutilisation de composants et les possibilités d'amélioration. Un score élevé indique un bon niveau de réparabilité.

Recyclabilité - Evaluation des informations fournies pour faciliter le démontage et la récupération des composants ainsi que la capacité de recyclage de ces derniers.

Respect du climat - Analyse des émissions de gaz à effet de serre du produit durant l'intégralité de son cycle de vie. Plus le score est élevé, plus l'impact environnemental est faible.

Préservation des ressources - Evaluation de l'impact causé par l'utilisation de matières premières rares dans la conception du produit sur l'épuisement des ressources (exemple: utilisation de l'or pour la fabrication des composants électroniques). Plus le score est élevé, plus l'impact sur la disponibilité des ressources rares est faible.

La méthodologie Eco Rating s'appuie sur les connaissances industrielles et les bonnes pratiques recueillies lors de la mise en place des précédents indices de notation environnementaux. L'Eco Rating a été développé avec le support technique et la supervision de l'IHOBE (Organisme public spécialisé dans le développement économique et la protection de l'environnement), avec la participation des constructeurs, et en utilisant les derniers standards et directives de l'Union Européenne, UIT-T, ETSI et ISO. De nouveaux paramètres ont été ajoutés lorsque cela était nécessaire.

¹L'Eco Rating sera déployé dans les pays d'Europe suivants : Albanie, Autriche, Croatie, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Macédoine du Nord, Monténégro, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Espagne, Suède, Turquie et Royaume-Uni.