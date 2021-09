Un an après avoir rejoint le club des Partenaires Premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Orange devient Parrain Officiel du Marathon Pour Tous, l'épreuve grand public inédite dans l'Histoire des Jeux.

Annoncé en février 2019 par Paris 2024, le Marathon Pour Tous donnera pour la première fois, la possibilité au grand public de devenir acteur des Jeux dans le cadre d'une épreuve ouverte au grand public, organisée sur le même parcours, le même jour et dans les mêmes conditions que celles proposées aux athlètes olympiques.

C'est avec l'ambition de faire vivre à chacune et à chacun toutes les émotions procurées par les Jeux Olympiques et Paralympiques qu'Orange a rejoint Paris 2024. En devenant Parrain Officiel du Marathon Pour Tous, Orange accompagnera les coureurs tout au long des 42,195 kilomètres de course, une épreuve unique vécue dans les mêmes conditions que les athlètes olympiques, et avec des émotions décuplées. Une distance plus courte sur ce même parcours sera également proposée pour permettre à chaque sportif - confirmé et débutant, en situation de handicap, jeune et moins jeune - de vivre une expérience unique pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Stéphane Richard, Président-Directeur Général d'Orange : « Orange a rejoint l'aventure Olympique de Paris 2024 avec la volonté de faire vivre au plus grand nombre toutes les émotions procurées par cet événement historique. En devenant Parrain du Marathon Pour Tous, nous souhaitons donner à toutes et à tous la possibilité de devenir les acteurs de ces Jeux et réaliser leur rêve. »

Tony Estanguet, Président de Paris 2024 : « Il y a deux ans, nous annoncions un marathon inédit dans l'histoire des Jeux Olympiques et Paralympiques : permettre aux sportifs amateurs de courir dans les pas des athlètes olympiques de Paris 2024, sur le même parcours, le même jour et dans les mêmes conditions. On est heureux que notre partenaire Orange nous accompagne dans cette belle aventure de 42 km ! Nous vous donnerons prochainement rendez-vous pour une première expérience exceptionnelle ».

A l'occasion de ce partenariat, Orange lance le Team Orange Running, un collectif composé d'ambassadeurs et personnalités de tous horizons réunis autour du sport. Composé d'experts spécialisés dans un domaine sportif et de créateurs de contenus spécialisés dans le running, le Team Orange Running inspirera, accompagnera et récompensera tous les passionnés de course amateurs sur Instagram.

En 2024, les réseaux Très Haut Débit permettront à chacune et à chacun de vivre toute l'intensité des Jeux de Paris 2024 à travers le monde. Dès aujourd'hui, et au travers de la préparation pour le Marathon Pour Tous, Orange guide les athlètes amateurs vers la ligne d'arrivée.

En tant que partenaire de référence des grands événements internationaux, Orange a l'ambition de faire de chaque événement un moment unique et riche en émotions pour l'ensemble de ses publics. Après avoir éclairé la Tour Eiffel aux couleurs des équipes lors de l'EURO 2016 ou en permettant, chaque été, au monde entier de suivre le Tour de France, c'est une nouvelle expérience inédite qu'Orange et Paris 2024 ont l'ambition de faire vivre aux Français.

A propos de Paris 2024

Le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 a pour mission, dans le respect du contrat de ville hôte signé entre le Comité International Olympique (CIO), le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et la Ville de Paris, de planifier, d'organiser, de financer et de livrer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont le premier événement sportif au monde avec un impact médiatique incomparable. Ils rassemblent 10 500 athlètes olympiques et 4 350 paralympiques, provenant respectivement de 206 et 182 délégations réparties sur les cinq continents. Ils sont suivis par plus de 13 millions de spectateurs et 4 milliards de téléspectateurs du monde entier à travers plus de 100 000 heures de diffusion TV. Ils constituent, parmi tous les événements mondiaux sportifs, économiques ou culturels, un événement inégalé, dont la puissance démultiplie les impacts.

Créé en janvier 2018, Paris 2024 est présidé par Tony Estanguet, triple champion olympique et membre du CIO. Il est administré par un Conseil d'Administration (CA), qui réunit l'ensemble des membres fondateurs du projet: le CNOSF, la Ville de Paris, l'Etat, la Région Île-de-France, le CPSF, la Métropole du Grand Paris, le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis des représentants des collectivités locales concernées par les Jeux, de la société civile et des partenaires sociaux.