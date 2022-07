La CE va ouvrir une enquête approfondie sur le projet de rachat de Voo par Orange, selon une source

BRUXELLES (Reuters) - Le projet d'acquisition par Orange d'une participation majoritaire dans l'opérateur belge Voo va faire l'objet d'une enquête approfondie de l'autorité européenne de la concurrence à l'issue de l'évaluation préliminaire, a-t-on appris de source proche du dossier mercredi.

Le projet de rachat de 75% de Voo valorise la cible à 1,8 milliard d'euros. Annoncée en novembre dernier, cette opération illustre la volonté d'Orange de proposer des "offres convergentes" en matière de haut débit et de téléphonie mobile à ses clients dans tous les pays européens où il est présent.

L'évaluation préliminaire de la Commission européenne s'achève jeudi. Elle sera suivie de l'ouverture d'une enquête approfondie de quatre mois car Orange n'a pas accordé les concessions réclamées par l'exécutif européen pour résoudre les problèmes de concurrence identifiés, a précisé la même source.

Orange a déclaré que "l'ouverture de cette phase est une nouvelle étape durant laquelle nous aurons le temps et l'opportunité de démontrer à la Commission que cette opération est bénéfique pour le secteur et va rendre possible de renforcer durablement la compétition à travers la Belgique".

La Commission n'a pas souhaité commenter l'information.

L'accord Orange/Voo donnerait à l'opérateur français le contrôle du réseau câblé en Wallonie et dans une partie de la région de Bruxelles face au rival belge d'Orange Belgique, l'opérateur Telenet.

(Reportage Foo Yun Chee, avec la contribution de Mathieu Rosemain à Paris, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot et Jean Terzian)

