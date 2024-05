Paris (awp/afp) - La plateforme de streaming Max, fusion de HBO Max et Discovery+, sera lancée en France le 11 juin, avec trois niveaux de prix (5,99 euros/mois avec pub, 9,99 euros ou 13,99 euros), a annoncé mardi le groupe américain Warner Bros Discovery.

Quelques jours plus tard, le 17 juin, elle proposera la très attendue saison 2 de "House of the Dragon", dérivée de la série au succès mondial "Game of Thrones".

Cette annonce est l'épilogue de deux ans d'attente. Le lancement dans l'Hexagone de la plateforme HBO Max avait en effet été reporté sine die après la fusion géante en 2022 entre WarnerMedia, maison-mère de HBO et CNN, et Discovery (Eurosport).

En mars, le groupe américain né de cette fusion avait indiqué que sa plateforme serait lancée avant les JO de Paris cet été.

Max a dans son catalogue les prestigieuses séries de HBO comme "Game of Thrones", "The Last of Us", "Succession", "The White Lotus" ou "Euphoria".

Elle diffusera aussi des films issus du catalogue de Warner Bros., comme la franchise Harry Potter, The Matrix, The Dark Knight ou Joker.

La plateforme proposera trois formules: l'offre de base Basic avec publicité (5,99 EUR/mois), un forfait Standard (permettant le visionnage sur 2 appareils simultanément, 9,99 EUR/mois) et un forfait Premium (4 appareils simultanément, 13,99 EUR/mois).

Une option sport à 5 euros par mois pourra être ajoutée à n'importe lequel de ces forfaits. Cette option donnera accès à des événements sportifs via notamment les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2.

Diffusés par Eurosport, les Jeux olympiques de Paris (26 juillet - 11 août) seront inclus dans toutes les formules d'abonnement.

"Dès son lancement, Max sera disponible sur abonnement via son site et son application dédiés pour le plus large public et grâce à des accords de distribution avec Canal+, Prime Video, Orange, Free et SFR", a détaillé le groupe américain.

Dans le cadre de l'accord avec Canal+, les abonnés aux offres Canal+ Ciné-Séries, Friends & Family, Intégrale et Rat+ Ciné-Séries auront accès à Max sans surcoût.

Plusieurs productions françaises ont déjà été annoncées. Parmi elles, "Une amie dévouée" avec Laure Calamy, mini-série inspirée de l'histoire vraie d'une femme qui se faisait passer pour une victime des attentats du Bataclan, ou "Vivre avec nos morts", adaptation du livre de la rabbine Delphine Horvilleur.

afp/rp