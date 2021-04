ORANGE : propose 22 euros par action pour acquérir Orange Belgium

Orange a annoncé avoir lancé, le 8 avril 2021, une offre publique d'acquisition des actions d'Orange Belgium au prix de 22 euros par action. Ce prix fait notamment ressortir des primes de 36 %, 48 %, 49 % et 38 % respectivement par rapport au dernier cours de clôture et aux cours moyens pondérés par les volumes sur les 3 mois, 6 mois et 12 mois précédant l'annonce de l'opération. Degroof Petercam Corporate Finance SA a été mandaté comme expert indépendant et a conclu que le prix d'offre ne méconnait pas l'intérêt des actionnaires minoritaires.



Concernant les actifs d'infrastructure de tours, Orange a réaffirmé qu'il n'existait pas de "valeur cachée".



"En Belgique, l'ensemble des opérateurs bénéficient de la réglementation qui prévoit une obligation de partage des sites d'antennes à un tarif réglementé depuis 2008, précise l'opérateur télécoms. Cette réglementation distingue le marché belge des tours des autres marchés européens".



Par ailleurs, le groupe a ajouté que la priorité d'Orange Belgium demeurait l'optimisation de la gestion de ses sites et la réduction de son parc de tours à travers la mise en œuvre de l'accord de partage d'équipements actifs et passifs (RAN sharing) signé en 2019 avec Proximus.



"Ces éléments sont déjà pris en compte en totalité dans le prix de l'offre", précise Orange, qui n'a pas l'intention de le modifier. "Dans ces conditions, une cession de tours s'assimilerait à une simple opération financière de sale-and-lease-back qui détériorerait la capacité de création de valeur d'Orange Belgium. Pour ces raisons spécifiques, Orange n'envisage donc ni l'intégration des actifs consolidés d'Orange Belgium à sa TowerCo européenne TOTEM ni une cession à un tiers".