ORANGE :, plus forte hausse du CAC 40 à la mi-séance du mercredi 9 septembre 2020

Données financières EUR USD CA 2020 42 060 M 49 501 M - Résultat net 2020 2 559 M 3 011 M - Dette nette 2020 27 975 M 32 924 M - PER 2020 9,28x Rendement 2020 7,09% Capitalisation 24 366 M 28 740 M - VE / CA 2020 1,24x VE / CA 2021 1,24x Nbr Employés 135 619 Flottant 81,5% Graphique ORANGE Tendances analyse technique ORANGE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 29 Objectif de cours Moyen 13,90 € Dernier Cours de Cloture 9,17 € Ecart / Objectif Haut 98,6% Ecart / Objectif Moyen 51,6% Ecart / Objectif Bas -5,51% Révisions de BNA Dirigeants Nom Titre Stéphane Richard Chairman & Chief Executive Officer Ramón Fernández Executive Director-Finance & Performance Michaël Trabbia Chief Technology & Innovation Officer Nicolas Guérin Secretary & Director Helle Kristoffersen Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ORANGE -30.14% 28 740 VERIZON COMMUNICATIONS -2.35% 248 118 DEUTSCHE TELEKOM AG 2.85% 83 832 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION -13.33% 83 813 SAUDI TELECOM COMPANY -3.44% 52 410 EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY 1.34% 39 257