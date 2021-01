Orange : 2020, une leçon de résilience

Nicolas Bouzou - Nous traversons la pire crise sanitaire depuis 100 ans et la pire crise économique et sociale depuis 80 ans. Contrairement aux crises économiques « classiques », la sortie de crise relève avant tout de solutions sanitaires. Il est difficile de faire des prévisions puisque tout dépend du comportement du virus et de la politique vaccinale. Néanmoins, les mesures publiques déployées en France pour aider les secteurs les plus touchés - tourisme, culture, restauration, etc. - apportent un soutien indispensable et donnent de bons résultats. En 2020, le taux de faillite a baissé de 25 % comparé à 2019 ! On a vu après les grandes crises que « l'instinct de vie » prend le dessus et soutient l'économie : les gens veulent reprendre leur vie d'avant. Je pense donc qu'il y a des signaux positifs pour la suite. C'est le fameux « quoi qu'il en coûte » : adapter l'économie aux besoins immédiats pour mieux repartir.

Laurent Bibard - En revanche, les gens les plus fragiles risquent de disparaître des radars. Avant d'être un problème économique, la pauvreté est un problème social : elle est un manque de relations. Les plus pauvres sont « invisibilisés », il faut leur donner les moyens de s'insérer dans ce qui peut faire « monde » au sens fort à partir même de la crise, et de créer du lien. Cela passe par l'éducation en donnant les moyens aux plus jeunes de s'exprimer et par la solidarité.