Orange: 700 emplois menacés dans sa division entreprises

Selon des informations rapportées par La Lettre A, Orange envisagerait de supprimer 700 emplois dans sa division entreprises, Orange Business. Cette décision s’inscrirait dans le cadre du plan stratégique d'économies «Lead the future» présenté en février. La direction de l'opérateur télécoms devrait proposer aux syndicats un projet de rupture conventionnelle collective mercredi 22 mars.



Confrontée à une rude concurrence incarnée par Zoom Video et Teams de Microsoft, Orange Business a dégagé en 2022 un Ebitdaal en repli de 18,8%.



Le plan stratégique prévoit sa réorganisation en passant de huit business units à trois dans le but de réduire ses coûts.



Orange Business envisage de se renforcer à l'avenir dans la cybersécurité, dans laquelle elle ambitionne de devenir le leader européen d'ici à 2025, une échéance à laquelle l'entreprise espère également renouer avec la rentabilité.