Orange : A suivre aujourd'hui

Après la période de négociations exclusives qui s’est ouverte le 22 novembre dernier et suite à l’avis conforme du conseil d’administration d’Enodia, Orange Belgium et Nethys ont signé vendredi un accord pour l’acquisition par Orange Belgium de 75% moins une action de VOO SA. La transaction se fait sur la base d’une valeur d’entreprise de 1,8 milliard d’euros pour 100% du capital.



" Cette acquisition représente une avancée majeure dans la stratégie convergente nationale d'Orange Belgium et permettra d'accroître les investissements et la concurrence dans le secteur des télécommunications au profit des clients et de la compétitivité des régions wallonne et bruxelloise ", s'est réjoui Orange Belgium.