Orange : Amdocs retenu pour le réseau cloud expérimental 5G

Le fournisseur de logiciels américain Amdocs a annoncé lundi avoir été retenu par Orange en vue de la fourniture de systèmes de soutien (BSS) pour un projet de déploiement de réseau cloud expérimental 5G 'stand alone' de bout en bout.



Aux termes de cet accord, l'architecture Amdocs, qui s'appuie elle-même sur l'infrastructure Amazon Web Services (AWS), sera intégrée au sein du réseau 5G d'Orange.



Le réseau expérimental d'Orange, lancé à Lannion au mois de juillet, doit servir modèle à la prochaine génération de réseaux plus performants et adaptatifs qui permettront à Orange de s'orienter vers un réseau plus autonome minimisant les interventions humaine.



Ce réseau 100% logiciel doit exploiter le potentiel des données et de l'IA, dans une optique entièrement automatisée et cloud-native.



Amdocs est un fournisseur de logiciels de transformation numérique destinés aux secteurs des communications et des médias.



