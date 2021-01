Orange : BNP Paribas s'associe à Orange Business Services et déploie en France la technologie SD-WAN

Un des plus vastes déploiements au monde pour Orange Business Services, avec plus de 1 800 sites à migrer.



Un projet de co-construction visant à assurer un déploiement sans interruption.

BNP Paribas s'associe à Orange Business Services, l'un des principaux opérateurs et intégrateurs de services digitaux dans le monde, pour déployer la technologie réseau SD-WAN dans plus de 1 800 agences en France.

BNP Paribas continue de développer et intégrer de nouvelles solutions afin de se doter des meilleurs standards du digital. La banque offre ainsi à ses clients l'autonomie dont ils ont besoin pour leurs opérations au quotidien. Elle dote également ses collaborateurs des meilleurs outils, en s'appuyant sur des connexions toujours plus performantes afin d'optimiser la gestion des flux de données et d'offrir une plus grande fluidité d'utilisation.

En intégrant la solution Flexible SD-WAN d'Orange Business Services, BNP Paribas bénéficie d'un socle technologique moderne et agile sur lequel s'appuyer pour accélérer sa transformation digitale. Cette technologie offre un déploiement rapide et facile de nombreux services tout en étant évolutive et flexible. Elle permet aux administrateurs de surveiller la bonne performance des infrastructures, de repérer et de résoudre d'éventuels dysfonctionnements. A titre d'exemple, il est possible de définir, par simple modification logicielle, une politique de routage alternative en fonction de l'encombrement du réseau, permettant ainsi d'optimiser la performance des applications et d'améliorer l'expérience des utilisateurs.

En déployant cette solution, BNP Paribas profite, en toute sécurité, d'une connectivité réseau hybride et cloud native, multi-cloud, multi-accès, multi-applications, ainsi que d'une gestion centralisée et optimisée et d'un routage intelligent pour sa nouvelle infrastructure.

Dès le début du projet, les experts d'Orange Business Services et de BNP Paribas ont construit ensemble le design de la solution et priorisé les fonctionnalités à déployer. Ils ont ensuite planifié et organisé le déploiement sur tout le territoire et dans toutes les agences en garantissant la continuité de service pour chaque site migré vers le SD-WAN.

En termes de connectivité, plus de 3 600 lignes d'accès WAN sont en cours de déploiement, deux par agence, dont un accès à l'Internet. En plus de la couche de service SD-WAN, le déploiement comprend également des pare-feux pour une sécurité renforcée.

« Il était primordial pour nous de choisir un partenaire ayant déjà une expérience en Europe reconnue pour la technologie SD-WAN et ses capacités opérationnelles. Orange Business Services nous a paru être ce partenaire de confiance. Ses équipes ont démontré une grande aptitude à comprendre nos enjeux métiers au-delà de leur expertise IT et ont su se projeter pour accompagner notre transformation digitale de bout en bout. Cette collaboration étroite entre nos équipes, dès le lancement du projet, a été une des clés de sa réussite et de la sérénité de son exécution », déclare Bernard Gavgani, directeur des systèmes d'information du Groupe BNP Paribas.

« Nous sommes ravis d'accompagner BNP Paribas dans leur programme de transformation et de déployer le premier projet SD-WAN d'une aussi grande envergure sur le marché de la banque de détail en France. Etre au plus près du métier de nos clients est essentiel pour co-construire des solutions adaptées et innovantes. Orange Business Services continuera d'accompagner les équipes centrales et locales de BNP Paribas dans la prise en main et le développement de leurs compétences sur le SD-WAN », indique Nadine Foulon-Belkacémi, vice-présidente exécutif, Direction des Grands Clients, Orange Business Services.

