Orange : Bank dévoile sa nouvelle signature à travers une campagne, tellement Orange

Les dernières campagnes réalisées par Alice Moitié et diffusées depuis 2019 racontaient le rôle de la banque au sein des familles. Une banque qui comprend les attentes et les usages de chacun. Et qui a pour ambition de faciliter et de simplifier la gestion budgétaire à travers des offres et fonctionnalités adaptées aux familles.

Si la famille reste un enjeu prioritaire dans la stratégie d'Orange Bank, comme en témoigne le lancement du Pack Premium en 2020, la marque a souhaité faire évoluer son discours de marque avec notamment une nouvelle signature et un nouveau cadre d'expression. En 2017, au moment de son lancement, « La banque maintenant » annonçait une forme de révolution dans le secteur bancaire. Il fallait désormais apporter un éclairage plus précis sur les fondamentaux que la marque mettait derrière cette promesse.

Orange Bank a toujours considéré que son rôle principal était de rendre la banque accessible à tous. A tout type de population, en conjuguant innovation et facilité d'usage, avec la plus grande transparence. Elle a constamment enrichi son offre en veillant au meilleur rapport qualité de service/prix. Orange Bank se veut être une banque moderne et simple.

Orange Bank, c'est aussi une histoire singulière et un ADN original. C'est la banque du Groupe Orange. Une banque pensée par des acteurs du Telco et non par des banquiers. Une banque qui est née dans un mobile pour un usage principalement mobile. Bref, une vraie banque mobile.

Orange Bank a noué depuis sa création un lien fort avec sa maison mère. Elle partage ses valeurs incontournables de simplicité, d'audace et de proximité qu'elle met à la portée de ses clients. Une banque finalement tellement Orange.

C'est en s'appuyant sur ces fondamentaux, chers à Orange Bank dans la vision de son métier, que la marque a construit sa nouvelle signature. Orange Bank, tellement simple, tellement mobile.



En phase avec les évolutions des usages et créatrice de liens