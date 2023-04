Orange : Bank et Mambu étendent leur partenariat à la France

Orange Bank a annoncé aujourd'hui qu'elle procédera à la migration de sa plateforme bancaire vers la plateforme Cloud SaaS de Mambu. Cette décision s'inscrit dans la continuité de la réussite du lancement d'Orange Bank avec Mambu en Espagne, en 2019.

Orange Bank utilise Mambu pour gérer ses produits de comptes bancaire, de prêts et de cartes de crédit. S'y ajoutera un compte d'épargne réglementé par le gouvernement en cours de développement. Ce partenariat en France illustre la stratégie de la banque de mettre en œuvre une plateforme bancaire unique. Il lui permettra d'évoluer et d'étendre son portefeuille de services à la fois en France et en Espagne.

Lancée en 2017, Orange Bank propose des solutions bancaires conçues autour des usages mobiles de ses clients. Son approche "digital first" permet aux clients d'effectuer l'ensemble de leurs opérations de manière autonome et sécurisée depuis leur application mobile.

Stephane Vallois, CEO Orange Bank: « L'innovation au service des clients est au cœur de notre stratégie. Grâce à la plateforme bancaire Cloud de Mambu, nous avons trouvé non seulement une solution innovante, mais également un partenaire fiable et de confiance. Nous faisons preuve d'une grande agilité pour créer et lancer de nouvelles fonctionnalités dans des délais très courts, apportant ainsi une réelle valeur ajoutée au client. Nous considérons la plateforme bancaire Cloud comme un facteur de différenciation : elle garantit un haut niveau sécurité dans la gestion des données avec des coûts de maintenance réduits, ce qui favorise une croissance globale accélérée. Mambu nous permet de construire des solutions innovantes qui réinventent véritablement l'expérience bancaire. Grâce à notre partenariat en Espagne, nous avons pu nous adapter et faire face à des situations totalement inconnues pendant la pandémie, en proposant de nouveaux produits tout en améliorant l'existant. Tout ceci en plaçant au cœur de notre stratégie d'évolution les besoins d'un marché en croissance permanente. »

Eugene Danilkis, CEO Mambu: « Orange Bank illustre parfaitement la façon dont Mambu permet aux entreprises d'évoluer avec une flexibilité et une agilité totale, en utilisant la puissance du Cloud. La raison d'être de notre plateforme est de donner à nos clients la possibilité de créer avec rapidité et simplicité des expériences financières, en bénéficiant du meilleur de l'écosystème technologique et financier en constante évolution. Nous sommes ravis de contribuer à la conception des solutions innovantes d'Orange Bank, dans un contexte de développement de ses activités en Europe et de conquête de nouveaux clients en offrant les meilleures expériences financières. »

Outre la technologie Mambu, Orange Bank utilise les services Amazon Web Services (AWS) tels que EKS, RDS, Elasticache, Lambda. Cela permet à la banque de fonctionner à partir du Cloud, tout en favorisant une implémentation rapide de produits et services financiers. Avec un système bancaire Cloud sur Mambu, hébergé sur AWS, Orange Bank dispose ainsi de toutes les capacités pour faire évoluer ses activités et améliorer les expériences financières de ses clients dans toute l'Europe.

Selon Charlotte Sanderson, Head of Global FSI Technology Partnerships chez AWS « La transition vers le Cloud affecte toutes les industries et tout se résume à des bénéfices en matière de rapidité. Les organisations portées par une vision d'avenir, comme Orange Bank, seront aux avants postes de la nouvelle génération bancaire. Offrir aux clients de nouveaux services numériques de bout en bout personnalisés en fonction de leurs besoins sera essentiel pour surpasser la concurrence. »