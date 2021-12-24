Connexion
E-mail
Mot de passe
Afficher le mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Orange
  6. Actualités
  7. Synthèse
    ORA   FR0000133308

ORANGE

(ORA)
  Rapport
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFondsCommunauté 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Orange Belgium signe un accord avec Nethys pour le rachat de 75% de VOO

24/12/2021 | 15:01
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

PARIS, 24 décembre (Reuters) - Orange Belgium, filiale d'Orange, a annoncé vendredi :

* LA SIGNATURE DUN ACCORD AVEC NETHYS POUR LACQUISITION DE 75% MOINS UNE ACTION DE VOO SA, OPÉRATEUR DE TÉLÉCOM QUI DÉTIENT LE RÉSEAU CÂBLE DANS LA RÉGION WALLONNE ET SUR UNE PARTIE DE LA RÉGION BRUXELLOISE

* LA TRANSACTION SE FAIT SUR LA BASE DUNE VALEUR DENTREPRISE DE 1,8 MD POUR 100% DU CAPITAL

* LA RÉALISATION (CLOSING) DE LA TRANSACTION EST SOUMISE À DES CONDITIONS SUSPENSIVES USUELLES, NOTAMMENT LAPPROBATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE ATTENDUE EN 2022 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur VOIR AUSSI : Orange veut se doter d'un réseau fixe en Belgique grâce au rachat de Voo (Rédaction de Paris)


© Reuters 2021
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
ORANGE 0.37%9.384 Cours en temps réel.-3.96%
ORANGE BELGIUM S.A. -2.91%19.32 Cours en temps réel.-8.72%
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur ORANGE
16:21Orange finalise l'acquisition de près de 75% de l'opérateur belge VOO
AW
15:15Orange Belgium signe un accord pour le rachat de 75% de VOO à Nethys
DJ
15:01Orange Belgium signe un accord avec Nethys pour le rachat de 75% de VOO
RE
21/12Le PDG d'Orange Business Services quitte ses fonctions ; un successeur intérimaire est ..
MT
20/12Top consultations 2021 Zonebourse
20/12ORANGE : départ du DG d'Orange Business Services
CF
20/12Orange annonce le départ du directeur général d'Orange Business Services
DJ
17/12ORANGE : Pour construire l'entreprise de demain, Orange signe un nouvel accord intergénéra..
PU
16/12ORANGE : remporte des fréquences à La Réunion
CF
16/12ORANGE : remporte de nouvelles fréquences, un gage de satisfaction avant l'arrivée prochai..
PU
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur ORANGE
Plus de recommandations
Données financières
CA 2021 42 396 M 48 022 M -
Résultat net 2021 -1 141 M -1 292 M -
Dette nette 2021 27 258 M 30 875 M -
PER 2021 -22,0x
Rendement 2021 7,57%
Capitalisation 24 698 M 27 949 M -
VE / CA 2021 1,23x
VE / CA 2022 1,21x
Nbr Employés 138 626
Flottant 80,4%
Graphique ORANGE
Durée : Période :
Orange : Graphique analyse technique Orange | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ORANGE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 29
Dernier Cours de Cloture 9,35 €
Objectif de cours Moyen 12,05 €
Ecart / Objectif Moyen 28,9%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Stéphane Richard Chairman & Chief Executive Officer
Ramón Fernández Executive Director-Finance & Operations
Michaël Trabbia Chief Technology & Innovation Officer
Helle Kristoffersen Independent Director
Jean-Michel Sévérino Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ORANGE-3.96%27 845
VERIZON COMMUNICATIONS-10.33%221 139
CHINA MOBILE LIMITED5.43%122 326
CHARTER COMMUNICATIONS, INC.-3.29%116 234
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION20.92%99 590
DEUTSCHE TELEKOM AG8.35%86 979