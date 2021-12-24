Orange Belgium signe un accord avec Nethys pour le rachat de 75% de VOO

PARIS, 24 décembre (Reuters) - Orange Belgium, filiale
d'Orange, a annoncé vendredi :
* LA SIGNATURE DUN ACCORD AVEC NETHYS POUR LACQUISITION DE
75%
MOINS UNE ACTION DE VOO SA, OPÉRATEUR DE TÉLÉCOM QUI DÉTIENT LE
RÉSEAU CÂBLE DANS LA RÉGION WALLONNE ET SUR UNE PARTIE DE LA
RÉGION BRUXELLOISE
* LA TRANSACTION SE FAIT SUR LA BASE DUNE VALEUR
DENTREPRISE DE
1,8 MD POUR 100% DU CAPITAL
* LA RÉALISATION (CLOSING) DE LA TRANSACTION EST SOUMISE À
DES
CONDITIONS SUSPENSIVES USUELLES, NOTAMMENT LAPPROBATION DE LA
COMMISSION EUROPÉENNE ATTENDUE EN 2022
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grâce au rachat de Voo
(Rédaction de Paris)