Orange : Business Services conclut un accord stratégique mondial de collaboration avec Amazon Web Services pour accélérer l'innovation dans le cloud des Entreprises

Orange Business Services annonce un accord stratégique mondial de collaboration avec Amazon Web Services (AWS) afin d'aider les entreprises à accélérer leur transformation numérique et à tirer parti des avantages du cloud pour s'adapter plus rapidement aux évolutions du marché et aux besoins des utilisateurs.

Orange et AWS travailleront ensemble pour fournir de nouvelles solutions de modernisation et de migration, d'analyse des données, d'innovation et de sécurité. Cela se traduira par de nouveaux produits et services permettant d'accélérer la transition des entreprises vers le cloud. Dans le cadre de cet accord, un centre d'excellence cloud dédié basé sur AWS assurera la coordination du développement conjoint d'un vaste programme de formation et de certification pour plus de 3 000 experts Cloud, Cybersécurité, Digital & Data d'Orange Business Services.

Les entreprises auront désormais accès à un guichet unique pour toutes leurs demandes Orange et AWS par le biais de leur interlocuteur privilégié. Orange dispose d'une expertise reconnue en conseil, en cybersécurité et en connectivité, jusqu'aux applications cloud natives. Les entreprises clientes d'Orange s'affranchissent ainsi de la complexité liée à la multiplicité des fournisseurs, ce qui leur permet d'accélérer leur transformation numérique et d'explorer les innovations qui améliorent les applications cloud basées sur AWS.

Dans le cadre de son plan stratégique consistant à réinventer son modèle d'opérateur, Orange a également investi massivement dans les compétences et les outils de l'écosystème Cloud native pour que les entreprises puissent tirer parti de la livraison continue, de la flexibilité et de services haut de gamme, comme la résilience et l'optimisation des coûts.

Préparer l'avenir du cloud pour la transformation numérique

Les clients Entreprises peuvent compter sur Orange pour standardiser, faire évoluer et optimiser les applications de leurs environnements AWS afin d'accélérer les cycles d'innovation, de réduire les risques et d'accroître l'efficacité.

Christophe Gervais, directeur technique de NowCP, client d'Orange Business Services, explique : « Grâce à l'expertise d'Orange Business Services en matière de Cloud, NowCP a mis moins de trois mois à migrer ses services de trading numérique vers AWS. Notre défi est de nous développer et de fonctionner avec un personnel et des ressources limités. En parallèle, nous nous efforçons de fournir à nos membres le service de trading le plus innovant : des échanges très efficaces dans un environnement sécurisé, conforme à une réglementation stricte. Grâce à Orange Business Services et AWS, NowCP peut désormais se concentrer davantage sur la création de valeur commerciale. Orange Business Services a déjà fait ses preuves dans la mise en œuvre de l'approche DevSecOps, et AWS est inégalé en matière d'écosystème cloud. Le résultat est remarquable. Nous avons réduit nos coûts d'infrastructure de 30 % tout en activant la sortie de nouveaux produits et de nouvelles fonctionnalités. »

« Nous sommes ravis des opportunités commerciales que ce partenariat nous apportera, ainsi qu'à nos clients. Cette collaboration avec AWS renforce notre relation et nos capacités à simplifier et à accélérer la transformation cloud de nos clients. Les organisations apprécient notre expertise en matière de cloud pour répondre à leurs besoins spécifiques et notre vision internationale couplée avec une expertise locale, » déclare Stefan Kanis, Senior Vice President de l'activité Cloud, Orange Business Services.

« Nous sommes ravis de soutenir Orange Business Services, car ils permettent aux clients du monde entier, quel que soit leur secteur, de migrer et de moderniser leurs applications vers AWS, » déclare Doug Yeum, responsable Global Partner Organization, Amazon Web Services, Inc. « Orange Business Services offre un ensemble unique de fonctionnalités en matière de connectivité, de conception, de migration, de sécurité et de livraison locale. Ensemble, nous proposons une feuille de route de transformation numérique éprouvée pour aider nos clients à exploiter l'étendue et la profondeur des services AWS afin de développer et de déployer rapidement des applications cloud natives hautement sécurisées, résilientes et performantes. »

Orange intègre également le programme des revendeurs AWS en tant que membre, lui permettant de revendre les services AWS à ses clients dans le cadre de ses services et solutions à valeur ajoutée.

A propos Orange Business Services

Orange Business Services est une entreprise de services digitaux née du réseau et l'entité d'Orange dédiée aux entreprises dans le monde. Elle connecte, protège et innove pour la croissance durable des entreprises. Grâce à son expertise d'opérateur et intégrateur de services à chacune des étapes de la chaîne de valeur digitale, Orange Business Services réunit tous les savoir-faire pour accompagner les entreprises notamment dans les réseaux SDN, les services multi-cloud, la Data et l'IA, les services de mobilité intelligente et la cybersécurité. Elle accompagne les entreprises à chaque étape de la mise en valeur de leurs données : collecte, transport, stockage et traitement, analyse et partage.

L'innovation étant essentielle pour les entreprises, Orange Business Services place ses clients au coeur d'un écosystème collaboratif ouvert composé de ses 27 000 collaborateurs, des équipes et des expertises du Groupe Orange, de ses partenaires technologiques et métiers et d'un pool de start-up finement sélectionnées. Plus de 2 millions de professionnels, entreprises et collectivités en France et 3 000 multinationales font confiance à Orange Business Services.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange-business.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et nos blogs.

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 42 milliards d'euros en 2019 et 257 millions de clients dans le monde au 30 septembre 2020, Orange est cotée sur le NYSE Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 », guidé par l'exemplarité sociale et environnementale. Tout en accélérant dans les domaines de croissance, dont les activités B2B, et en plaçant la data et l'IA au cœur de son modèle d'innovation, le Groupe sera un employeur attractif et responsable.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.