Orange : Business Services se renforce dans la télémédecine

Enovacom, filiale santé d’Orange Business Services, a signé un accord visant à acquérir 100% d’Exelus, acteur majeur de la télémédecine. Exelus détient la solution Nomadeec, plateforme de télémédecine mobile et web unique sur le marché, permettant la télérégulation entre les professionnels de santé sur le terrain et le SAMU-Centre 15 ainsi que la visiorégulation directement avec le patient.



Nomadeec permet également la réalisation de téléconsultations et de télé-expertises programmées dans de nombreuses filières de soins.



Cette acquisition renforcera la stratégie d'Orange Business Services sur le développement de solutions au service des professionnels de santé.



La réalisation de cette acquisition est soumise à des conditions suspensives usuelles.



La combinaison des expertises d'Enovacom, d'Orange Business Services et d'Exelus va permettre d'assurer l'évolution de la solution Nomadeec et d'accélérer son déploiement pour répondre aux enjeux de télémédecine, en France comme à l'international. Enovacom, au sein d'Orange Business Services, va également pouvoir s'appuyer sur ses compétences clés et uniques sur le marché de la télémédecine dans le domaine des réseaux, de la 5G, de l'IoT, de l'interopérabilité ou encore de la sécurité des données.