Orange : Canal + en négociations exclusives pour le rachat d'OCS, filiale de télévision d'Orange

Le groupe Canal+, filiale de Vivendi, est entré en négociations exclusives pour le rachat d'OCS, filiale de télévision d'Orange, et du studio de cinéma de l'opérateur historique, rapporte Variety sur son site internet. Selon cette publication spécialisée dans l'industrie du cinéma et du divertissement, les employés des activités télévision et cinéma d'Orange ont été informés que des discussions exclusives en vue d'une cession étaient en cours avec Canal+. Pour l'heure, Orange a refusé de commenter cette information, selon Reuters.