Orange : Cyberdefense rejoint MISA (Microsoft Intelligent Security Association)

- Orange Cyberdefense a annoncé aujourd'hui étendre sa collaboration avec Microsoft afin d'offrir à ses clients une meilleure visibilité sur leur sécurité informatique.

- Les entreprises peuvent bénéficier de cette collaboration via les services de détection et de réponse managés d'Orange Cyberdefense basés sur Microsoft Sentinel.



Orange Cyberdefense, leader européen des services de cybersécurité, a annoncé aujourd'hui son adhésion à La Microsoft Intelligent Security Association (MISA), un écosystème de fournisseurs de logiciels indépendants et de services de sécurité managés qui ont intégré leurs solutions afin d'assurer une meilleure défense dans un monde où les menaces ne cessent de croître.

Grâce à cette collaboration il est plus simple pour nos clients de surveiller les environnements cloud et hybrides et de stopper les menaces avant qu'elles ne causent des dommages. Avec service Managed Threat Detection d'Orange Cyberdefense, basé sur Microsoft Sentinel et enrichi d'une approche fondée sur le renseignement, les entreprises bénéficient ainsi d'une meilleure visibilité en matière de cybersécurité pour notamment minimiser le risque de compromission.

La base de données de Threat Intelligence d'Orange Cyberdefense est unique et recueille les informations de plus de 500 sources privées et publiques en allant au-delà des indicateurs de compromission, avec des données agrégées et des informations provenant des opérations mondiales du Groupe, des activités d'éthical hacking et des équipes de surveillance des risques numériques. Ainsi, les entreprises subissent moins la pression qui résulte de la sophistication croissante des attaques et de la hausse des volumes d'alertes, ce qui leur permet d'investir leurs ressources limitées là où elles ont le plus d'impact.



Laurent Célérier, Directeur général adjoint Technologie & Marketing pour Orange Cyberdefense, a déclaré à ce sujet : « Nous sommes très fiers de rejoindre la MISA et de travailler au côté de Microsoft et des autres acteurs clés de l'écosystème de la cybersécurité. Les entreprises bénéficieront de renseignements partagés sur les menaces, d'une protection proactive renforcée et d'une réponse aux incidents plus rapide. L'approche de la sécurité basée sur le renseignement et l'étendue des opérations d'Orange Cyberdefense nous permettent de contribuer efficacement à la protection de nos clients, où qu'ils se trouvent. Notre collaboration avec Microsoft s'inscrit dans le cadre de notre mission visant à construire une société numérique plus sûre. »

Parri Munsell, Directeur général Security Partner Marketing pour Microsoft, de conclure :

« Je suis heureux qu'Orange Cyberdefense soit devenue partenaire de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA). En incluant nos fournisseurs stratégiques de services de sécurité managés (MSSP) dans la MISA, nous contribuons à renforcer la collaboration entre les leaders du secteur de la cybersécurité pour protéger et soutenir nos clients communs. »

À propos d'Orange Cyberdefense

Orange Cyberdefense est l'entité du Groupe Orange dédiée à la cybersécurité. En tant que fournisseur européen leader en matière de services de cybersécurité, nous nous efforçons de protéger les libertés individuelles et de construire une société numérique plus sûre.

Nos capacités de services puisent leur force dans la recherche et le renseignement ce qui nous permet d'offrir à nos clients une connaissance inégalée des menaces en cours ou émergentes.

Forts d'une expérience de 25 ans dans le domaine de la sécurité de l'information, de plus de 2500 experts, et de 18 SOC répartis dans le monde entier, nous savons répondre aux problématiques globales et locales de nos clients. Nous les protégeons sur l'ensemble du cycle de vie des menaces dans plus de 160 pays.

