Orange : De nouvelles branches pour le câble sous-marin 2Africa

Le consortium 2Africa, composé de China Mobile International, Facebook, MTN GlobalConnect, Orange, stc, Telecom Egypt, Vodafone et WIOCC, annonce l'ajout de quatre nouvelles branches au câble 2Africa. Ces branches étendront la connectivité de 2Africa aux Seychelles, aux Comores et à l'Angola et permettront de créer une deuxième station d'atterrissement dans la région sud du Nigeria. Elles s'ajouteront à l'extension du câble vers les îles Canaries, dont le déploiement a été récemment annoncé.

2Africa, qui représentera le plus grand projet de câble sous-marin au monde, fournira une connectivité internet plus rapide et plus fiable à chaque pays desservi. Les communautés qui dépendent d'Internet pour des services tels que l'éducation et la santé, ainsi que le commerce profiteront des avantages économiques et sociaux résultant de cette connectivité accrue.

L'installation de ces nouvelles branches sera confiée à Alcatel Submarine Networks (ASN). À l'issue de ce projet, 2Africa comptera 35 stations d'atterrissement, réparties dans 26 pays, améliorant ainsi la connectivité à destination du continent africain et autour de ce dernier. Comme pour les autres stations d'atterrissement de 2Africa, les prestataires de services obtiendront des capacités par le biais de Datacenter neutres ou de stations d'atterrage en libre accès, de manière équitable et juste. Cette initiative permettra de soutenir le développement d'un écosystème Internet sain.

Depuis le lancement du câble 2Africa en mai 2020, des progrès considérables ont été réalisés en termes de planification et de préparation du déploiement du câble, qui devrait être mis en service fin 2023. La majeure partie de l'étude du tracé sous-marin est à présent terminée. ASN a lancé la fabrication du câble et la construction des répéteurs dans ses usines de Calais et de Greenwich afin de déployer les premiers segments dès 2022.

La liaison terrestre égyptienne, l'un des principaux segments du câble 2Africa reliant les stations d'atterrissement de la mer Rouge et de la mer Méditerranée via deux nouveaux tracés terrestres distincts, a été achevée en avance sur le planning. Un troisième tracé marin complètera ce segment à travers la Mer Rouge.

À propos de China Mobile International Limited

China Mobile International Limited (CMI), filiale à 100% de China Mobile, gère principalement les activités internationales de sa société mère. Créée en décembre 2010, la filiale CMI a pour mission d'accroître la qualité des services et répondre ainsi à la demande croissante sur le marché international des télécommunications. CMI compte actuellement plus de 70 câbles terrestres et sous-marins dans le monde, avec une bande de transmission internationale supérieure à 98T et un total de 180 PoP. Installée à Hong Kong (Chine), sa base de lancement, CMI a accéléré de façon considérable le développement mondial des IDC, créant un réseau solide pour la cloudification des centres de données.

Avec le soutien de China Mobile, CMI fournit des services et des solutions informatiques complets à l'échelle internationale et est devenue le partenaire de confiance des entreprises, opérateurs et utilisateurs mobiles du monde entier. CMI est aujourd'hui présente dans 37 pays et régions. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.cmi.chinamobile.com.

À propos de Facebook

Fondée en 2004, Facebook s'est donné pour mission d'aider les individus à créer des communautés et à se rapprocher les uns des autres. Plus de 2 milliards de personnes utilisent Facebook, Instagram, WhatsApp ou Messenger chaque mois pour rester en contact avec leurs amis et leur famille, découvrir ce qu'il se passe dans le monde, et partager et exprimer les idées qui leur tiennent à cœur. Facebook se définit par sa culture unique, axée sur l'impact. L'entreprise encourage les individus à faire preuve d'audace et à résoudre les problèmes par lesquels ils se sentent les plus concernés. La devise « nous avons fait 1 % du voyage » rappelle à ses équipes tout le chemin qui reste à parcourir pour mener à bien la mission de Facebook. À mesure qu'elle avance vers son objectif, rapprocher les individus, elle reste fidèle à ses valeurs fondamentales qui continuent de guider ses activités et les décisions prises à chaque étape de son parcours : ouverture d'esprit, audace, rapidité, impact et valeur sociale.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://www.linkedin.com/company/facebook/about/.

À propos de MTN GlobalConnect

GlobalConnect, société d'exploitation du Groupe MTN, est une entreprise panafricaine spécialisée dans le domaine des services wholesale et d'infrastructures numériques. GlobalConnect gère la majeure partie des activités wholesale nationales et internationales de MTN et propose également des solutions wholesale et d'infrastructure fiables pour la connectivité fixe ainsi que des solutions de mobilité wholesale incluant des services mobiles internationaux, la voix, les SMS, la signalisation, l'itinérance et l'interconnexion. Fondé en 1994, le Groupe MTN est l'un des plus grands opérateurs des marchés émergents. Sa vision, diriger les efforts qui permettront la création d'un monde numérique audacieux, s'inspire de la conviction que chaque individu doit pouvoir bénéficier des avantages d'une vie moderne et connectée. Dans le cadre de sa stratégie Ambition 2025, MTN s'attache à construire la plate-forme la plus importante et la plus utile axée sur le continent africain. Le Groupe MTN est coté à la JSE Securities Exchange en Afrique du Sud sous le code « MTN ».

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.globalconnect.solutions - https://www.mtn.com

À propos de stc

Implanté à Riyadh, stc group est le plus grand groupe du Moyen-Orient et d'Afrique du nord en termes de capitalisation boursière. Son chiffre d'affaires 2020 s'est élevé à 58 953 millions de SAR (17 721 millions de dollars), pour un bénéfice net de 10 995 millions de SAR (2 932 millions de dollars américains). stc a été créé en 1998 et compte aujourd'hui des clients dans le monde entier. Il se classe parmi les 50 plus grandes sociétés numériques au monde et la première au Moyen-Orient en Afrique du Nord selon Forbes. Son activité principale est constitué aux de services entreprises et au grand public grâce à son réseau fibre optique qui s'étend sur 217 000 kilomètres. Parmi les premiers groupes de la région MENA à lancer des réseaux 5G, stc se situe aux avant-postes mondiaux en matière de déploiement de réseaux 5G, avec un parc de près de 4 000 tours 5G à fin 2020. Le groupe stc possède 14 filiales en Arabie Saoudite, dans le golfe et à travers le monde. Il possède 100% de stc Bahrain, détient 51,8% de stc Koweït et 25% de la Holding Binariang GSM en Malaisie, qui possède 62% de Maxis en Malaisie.

En Arabie Saoudite (le principal site opérationnel du groupe), stc exploite le plus grand réseau mobile moderne au Moyen-Orient qui couvre plus de 99% des zones peuplées du pays, en plus de fournir un haut débit mobile 4G à environ 90% de la population dans l'ensemble du Royaume d'Arabie Saoudite. Outre les activités ci-dessus, stc est un acteur régional majeur de l'IoT, des services gérés, de l'intégration de systèmes, du cloud computing, de la sécurité informatique, du Big Data, des technologies financières et de l'intelligence artificielle. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.stc.com.sa; ou suivez-nous sur Twitter : @stc , @stc_ksa

À propos de Telecom Egypt

Telecom Egypt est le premier opérateur télécom intégral d'Égypte. Il fournit à ses clients des services de télécommunications complets, y compris des services voix et données fixes et mobiles. Telecom Egypt est au service des clients égyptiens depuis plus de 160 ans. Il maintient sa position de leader sur le marché égyptien des télécommunications en proposant à ses clients entreprises et particuliers les technologies les plus avancées, des solutions d'infrastructure fiables et le plus vaste réseau de câbles sous-marins. En plus de ses activités mobiles « WE », la société détient une participation de 45% dans Vodafone Egypt. Les actions et GDR de Telecom Egypt (Ticker : ETEL.CA; TEEG.LN) sont cotées à la Bourse d'Égypte et à la Bourse de Londres. Vous trouverez l'intégralité des informations relatives à la situation financière de Telecom Egypt à l'adresse suivante ir.te.eg

Pour plus d'informations, contactez :

L'équipe des relations avec les investisseurs

Courriel : investor.relations@te.eg

À propos de Vodafone

Vodafone est l'une des entreprises de télécommunications leader en Europe et en Afrique. Notre mission est de « connecter les individus pour un avenir meilleur » et créer une société numérique inclusive et durable. Notre expertise et notre envergure nous offrent l'opportunité unique de contribuer à l'évolution de la société. Nos réseaux connectent les familles, les amis, les entreprises et les gouvernements et, comme l'a clairement démontré la crise du COVID-19, nous jouons un rôle primordial dans le maintien de l'économie et le bon fonctionnement de secteurs essentiels comme l'éducation et la santé.

Vodafone est le plus grand opérateur de réseaux mobiles et fixes en Europe et l'un des principaux fournisseurs mondiaux de connectivité IoT. Notre plateforme M-Pesa permet à 50 millions de personnes en Afrique d'accéder aux paiements mobiles et aux services financiers. Nous exploitons des réseaux mobiles et fixes dans 21 pays et travaillons en partenariat avec des réseaux mobiles sur 49 autres territoires. Au mercredi 30 juin 2021, nous comptions plus de 300 millions de clients mobiles, plus de 28 millions de clients haut débit fixe, plus de 22 millions de clients TV et 130 millions d'appareils IoT connectés.

Nous soutenons la diversité et l'inclusion en mettant en œuvre des politiques de congé maternité et parental, en autonomisant les femmes grâce à la connectivité et en améliorant l'accès à l'éducation et aux compétences numériques pour les femmes, les filles et la société en général. Nous respectons tous les individus, quels que soient leurs origines ethniques, leur handicap, leur âge, leur orientation sexuelle, leur identité de genre, leurs croyances, leur culture ou leur religion.

Vodafone prend également d'importantes mesures pour diminuer son impact sur l'environnement : elle projette notamment de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 50 % d'ici 2025, d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2040, de s'approvisionner exclusivement en électricité issue de sources renouvelables en Europe et sur l'ensemble de nos activités d'ici 2025, et de réutiliser, revendre ou recycler 100 % de ses équipements réseaux redondants.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.vodafone.com, suivez-nous sur Twitter at @VodafoneGroup ou retrouvez-nous sur LinkedIn à l'adresse suivante www.linkedin.com/company/vodafone.

À propos de WIOCC

Nous mettons sur pied la toute première véritable infrastructure réseau à très grande échelle de l'Afrique. Pouvant fournir de manière efficiente une capacité de 100 Gbit/s et disposant d'un programme complet d'investissements visant à développer davantage notre solution panafricaine, WIOCC est le partenaire tout désigné pour les acteurs du service par contournement, les fournisseurs de contenu, les sociétés de télécommunications et les prestataires de services Internet qui souhaitent tirer parti des occasions qu'offre l'Afrique. Nous utilisons plus de 55 000 km de fibres terrestres et au-delà de 75 000 km d'actifs sous-marins de câblodistribution pour offrir une connectivité abordable, fiable et gérée à plus de 550 emplacements répartis dans 30 pays africains. Notre portée mondiale s'étend à des centres commerciaux clés de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique du Nord, assurant un guichet unique dédié à la connectivité internationale entièrement évolutive vers l'Afrique de même qu'en direction et au sein de celle-ci. Agissant uniquement à titre de grossiste, nous accordons d'abord et avant tout la priorité à vous, notre clientèle. En nouant et en maintenant de solides relations à long terme, nous pouvons concevoir des solutions sur mesure pour répondre aux besoins actuels tout en ayant la souplesse requise pour satisfaire à la demande future en matière de croissance, de résilience accrue et d'expansion géographique. Vous constaterez que seul WIOCC dispose de toute l'expérience, l'expertise locale, la capacité, la souplesse et l'extensibilité nécessaires pour vous permettre d'atteindre vos objectifs.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur http://wiocc.net/.

À propos d'Alcatel Submarine Networks

Alcatel Submarine Networks, filiale de Nokia, est le leader du secteur en termes de capacité de transmission et de base installée, avec plus de 650 000 km de câbles optiques sous-marins déployés dans le monde, assez pour faire 15 fois le tour du monde. Des applications télécom traditionnelles aux infrastructures de fournisseur de services de contenu et « Over The Top », en passant par les applications pétrolières et gazières offshore, ASN fournit tous les éléments nécessaires à l'installation d'un système international de transmission sous-marine clé en main, adapté aux besoins de chaque client. Un portefeuille de services étendu vient compléter son offre exhaustive pour l'activité sous-marine, comprenant la gestion de projet, l'installation et la mise en service, ainsi que les opérations maritimes et de maintenance réalisées par la flotte de câbliers détenue à 100 % par ASN.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://web.asn.com/en/.



De plus amples informations sont disponibles sur www.2AfricaCable.com.