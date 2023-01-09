Orange : Document AMF CP. 2023DD879147

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2023DD879147
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08 janvier 2023
FR0000133308 - DD154854
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
Sébastien CROZIER, Membre du Conseil d'Administration
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : ORANGE
LEI : 969500MCOONR8990S771
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 03 janvier 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Parts FCPE OrangeActions
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : QS0009068550
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 9.3900 Euro
VOLUME : 1 852.3547
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 9.3900 Euro
VOLUME : 1 852.3547
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 08 janvier 2023