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Orange : Document AMF CP. 2023DD879147

09/01/2023 | 18:10
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2023DD879147

08 janvier 2023

FR0000133308 - DD154854

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Sébastien CROZIER, Membre du Conseil d'Administration

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ORANGE

LEI : 969500MCOONR8990S771

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 03 janvier 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Parts FCPE OrangeActions

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : QS0009068550

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 9.3900 Euro

VOLUME : 1 852.3547

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 9.3900 Euro

VOLUME : 1 852.3547

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 08 janvier 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Orange SA published this content on 09 January 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 January 2023 17:09:21 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2022 2 911 M 3 089 M -
Dette nette 2022 26 602 M 28 234 M -
PER 2022 9,08x
Rendement 2022 7,23%
Capitalisation 26 282 M 27 894 M -
VE / CA 2022 1,22x
VE / CA 2023 1,19x
Nbr Employés 136 566
Flottant 79,9%
Graphique ORANGE
Durée : Période :
Orange : Graphique analyse technique Orange | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ORANGE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
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Nombre d'Analystes 23
Dernier Cours de Clôture 9,89 €
Objectif de cours Moyen 12,18 €
Ecart / Objectif Moyen 23,1%
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Dirigeants et Administrateurs
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Ramón Fernández EVP-Finance, Performance & Development
Jacques Aschenbroich Non-Executive Chairman
Michaël Trabbia Chief Technology & Innovation Officer
Jean-Michel Sévérino Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
ORANGE6.57%27 894
VERIZON COMMUNICATIONS7.08%177 190
CHINA MOBILE LIMITED2.90%145 681
DEUTSCHE TELEKOM AG6.13%104 378
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION-0.56%97 203
CHARTER COMMUNICATIONS, INC.8.44%57 062