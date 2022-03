Orange : EDF, Sanofi et Vivendi se prêtent au jeu de l'éloquence

Pour la première fois, EDF, Sanofi, Vivendi et Orange se sont livrés à un concours d'éloquence interentreprises. Les 12 candidats issus de tous types de métiers et de différents pays, retenus à la suite d'un premier concours interne à chaque entreprise, ont défendu les couleurs de leur groupe ce 1er mars 2022 sur la scène de l'Olympia.

Khadidiatou Niang Sar, représentante de la société Orange, a remporté cette première finale interentreprises.

L'éloquence, une compétence clé dans l'entreprise

En entreprise comme à l'extérieur, la maitrise de l'art oratoire peut faire toute la différence. Partager ses idées, convaincre, séduire, émouvoir ne sont pas des compétences acquises mais se développent et peuvent devenir de véritables atouts. Orange a lancé son premier concours d'éloquence en 2017 en proposant à ses salariés de relever ce défi grâce à une formation dispensée par le Cours Florent Exécutive et des professeurs d'art oratoire. Les 12 candidats des quatre sociétés participantes à ce premier concours interentreprises ont bénéficié d'une formation similaire.

Un concours interentreprises ludique et inédit pour cette édition 2022

Pour la première fois, Orange ouvre les portes de son concours d'éloquence à EDF, Sanofi et Vivendi. Ces quatre Groupes partagent une vision commune : l'entreprise a un rôle essentiel à jouer dans la société et le développement des compétences. Au travers de ce programme, les collaborateurs sont incités à expérimenter la prise de parole en public et s'interroger sur les problématiques de société.

Une finale rythmée et engagée dans la prestigieuse salle de l'Olympia

Face à un jury exceptionnel composé de César Ghrenassia, Avocat au Barreau de Paris ; Paul Taylor, Humoriste et YouTubeur ; Youssef Swatt's, Rappeur belge et animateur d'ateliers d'écriture ; Anne Parillaud, actrice française, les douze finalistes, originaires de France, du Sénégal, du Royaume-Uni, d'Egypte, ou bien encore du Japon, ont proposé un discours de 5 minutes, en anglais ou en français, sur un sujet imposé.

Béatrice Mandine, Directrice exécutive Communication, Marque et Engagement d'Orange déclare : « Le concours d'éloquence est une parfaite formation à l'art oratoire car elle combine un enseignement théorique et une partie pratique, sur scène ! Je suis très heureuse que cette édition 2022 ait pu se dérouler entre ces quatre beaux groupes que sont EDF, Sanofi, Vivendi et Orange, et je les remercie pour leur engagement. Nous avons vécu de grands moments d'émotions, et je tiens à féliciter l'ensemble des candidats pour leurs prestations, et surtout pour ce challenge qu'ils se sont lancé à eux-mêmes »