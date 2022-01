Orange : « ÉTERNELLE NOTRE-DAME » L'expédition immersive à travers le temps et l'espace

Dès le 15 janvier 2022 à l'Espace Grande Arche de la Défense, au printemps 2022 à la Conciergerie et, à l'automne 2022, sous le parvis de la cathédrale

Le Groupe Orange et Amaclio Productions annoncent le lancement d' «Éternelle Notre-Dame », une expérience inédite de visite immersive en réalité virtuelle de la cathédrale Notre-Dame de Paris, en partenariat avec le Diocèse de Paris, l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et la Ville de Paris.

« Éternelle Notre-Dame » est un défi technologique qui permettra au public de plonger au cœur de l'histoire de la cathédrale, depuis sa construction au Moyen Âge jusqu'au chantier actuel de restauration.

Accueillis au sein d'un espace dédié et équipés d'un dispositif immersif, les visiteurs exploreront Notre-Dame de Paris totalement recréée numériquement. Ils vivront ainsi un véritable voyage émotionnel à travers les secrets du monument, tout en (re)découvrant les événements et personnages historiques qui ont marqué son histoire. « Éternelle Notre-Dame » ouvrira au public à Paris dès le 15 janvier 2022 : à l'Espace Grande Arche de la Défense, puis à la Conciergerie, sur l'Île de la Cité, au printemps 2022, et enfin au plus proche de Notre-Dame, puisque l'expérience sera proposée sous le parvis de la cathédrale dès l'automne 2022. « Éternelle Notre-Dame » sera ultérieurement présentée dans toute la France, en Europe et dans le monde entier.

Dès le lendemain de l'incendie du 15 avril 2019, le Groupe Orange a souhaité participer activement à l'œuvre collective de restauration de la cathédrale en proposant différentes aides et projets pour contribuer à la renaissance virtuelle de ce lieu emblématique du patrimoine.

Avec cette expérience inédite, Orange confirme son engagement. En effet, en se joignant à cette aventure, le public participera aussi au financement des travaux : 30% du prix du billet seront reversés intégralement par Orange à l'établissement public pour les travaux de restauration de la cathédrale et à la Fondation Notre Dame pour le financement du programme d'aménagement intérieur de Notre-Dame. Chaque visiteur deviendra alors donateur.

Pour mettre en œuvre cette expérience unique, Orange a souhaité s'entourer d'acteurs ayant l'entière confiance de tous les partenaires du projet :

Amaclio Productions, société de production reconnue et présente auprès de nombreux monuments (Les Invalides, L'Abbaye du Mont-Saint-Michel, le Palais des Papes ou encore la Cité médiévale de Carcassonne) assurera l'exploitation et la commercialisation de l'expérience immersive en salle.

La société Emissive, déjà connue pour « Mona Lisa : Beyond the glass » au musée du Louvre, est le créateur des "expéditions immersives", format précurseur de visites en réalité virtuelle. Emissive est le réalisateur de l'expérience « Éternelle Notre-Dame ».

Enfin, Bruno Seillier, directeur artistique des spectacles « Dame de Cœur » ou de « La Nuit aux Invalides », assure la scénarisation et la scénographie de l'expérience.

Un espace en accès libre dédié à l'histoire et au chantier de la cathédrale

À l'Espace Grande Arche de la Défense, les visiteurs pourront aussi accéder gratuitement, en préambule de leur visite, à un espace de 500 m2 dédié à la cathédrale, son histoire, et son chantier :

Un espace conçu par l'établissement public offrant aux visiteurs une plongée dans le chantier, la découverte des principales opérations et des métiers. Pour répondre à sa mission de valorisation, l'établissement public y présentera :

- un film immersif exclusif d'une quinzaine de minutes qui donne la parole aux principaux acteurs du chantier, présente les principales opérations de la phase de sécurisation et les grandes étapes de la restauration ;

- une sélection de photographies exceptionnelles des grands temps forts du chantier accompagnées de textes explicatifs pédagogiques.

Un espace conçu par l'association diocésaine de Paris, qui y présentera :

- des éléments du patrimoine de la cathédrale : statues, tableaux, pièces d'orfèvreries et ornements liturgiques, en parallèle et en lien avec l'expérience « Éternelle Notre-Dame » ;

- une présentation chronologique des grandes étapes de la construction de la cathédrale.

À l'automne 2022, cet ensemble sera redéployé et étendu sous le parvis de la cathédrale. La programmation et les contenus de ces espaces seront présentés ultérieurement.

« Ce projet marque la volonté et la fierté du Groupe Orange de s'impliquer durablement dans l'effort collectif pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris aux côtés de ses partenaires, en s'appuyant sur notre savoir-faire dans les domaines de l'innovation, de la réalité virtuelle et augmentée ainsi que des réseaux très haut débit, tout en valorisant les nouvelles technologies immersives proposées par un écosystème numérique français. »

Gervais Pellissier

Directeur Général Délégué du Groupe Orange

« Depuis toujours Notre Dame parle aux hommes dans le langage de leur temps, pour annoncer la Bonne Nouvelle. La cathédrale de Paris, chef d'œuvre de l'art et du patrimoine, et qui porte le nom de la mère de Dieu, se veut signe pour toute l'humanité. Je me réjouis que le savoir-faire et les compétences de nos partenaires permettent que son histoire soit accessible à tous. Cette histoire qui se poursuit aujourd'hui et pour les siècles à venir. »

Monseigneur Éric Aumonier

Représentant du Diocèse de Paris

pour le chantier de la Cathédrale Notre-Dame de Paris

« Dans l'attente de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris au culte et à la visite en 2024, cette expérience immersive permettra aux visiteurs de redécouvrir la splendeur et l'histoire de ce chef d'œuvre de l'art gothique. Je remercie très chaleureusement le groupe Orange d'avoir proposé qu'une partie du prix du billet soit reversée au profit de la restauration. Enfin, je suis très heureux que l'établissement public bénéficie d'un espace en accès libre, qui nous permet de proposer aux visiteurs, en amont de l'expérience, une découverte du chantier et des métiers mobilisés, à travers des contenus audiovisuels et numériques. »

Général d'armée Jean-Louis Georgelin

Président de l'établissement public chargé de la conservation

et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris

« Je suis heureuse que la ville de Paris apporte son parrainage à Éternelle Notre-Dame qui permet aux Parisiennes et aux Parisiens, comme aux visiteurs de la France tout entière et des quatre coins de la planète, de découvrir ou de redécouvrir, à travers un voyage immersif, la beauté de cet emblème de notre Histoire commune. »

Anne Hidalgo

Maire de Paris

Informations pratiques

À partir du 15 janvier 2022 à l'Espace Grande Arche de la Défense

Du mardi au dimanche de 12h à 20h, dernière entrée 19h.

1, Parvis de la Défense, 92800 Puteaux

RER A / Métro ligne 1 / Tramway lT2 La Défense Grande Arche

Tarifs :

Tarif plein - 30 €

Tarif réduit - 20 € (-18 ans, étudiants, chômeurs, RSA, personnes handicapées)

Tarif groupe - 20 € (réservations en ligne uniquement, min. 5 personnes)

Contenus Presse (photos, vidéos, dossier de presse...) à télécharger sur le lien suivant :

www.eternellenotredame.com/medias-et-presse