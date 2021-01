Orange : International Carriers fournira en Afrique de l'Ouest la solution de diffusion de contenu de Côte Ouest Audiovisuel

La branche Wholesale du groupe Orange, International Carriers, a signé un accord commercial avec un acteur africain de la distribution de contenu : Côte Ouest Audiovisuel.

Orange s'associe à Côte Ouest Audiovisuel pour fournir des services d'accès au réseau et de diffusion de contenus en Afrique de l'Ouest au travers de sa solution Media Delivery Boost (MDB). Cet accord introduit une nouvelle proposition de valeur, puisque la diffusion de contenus TV et OTT (Over-The-Top) est désormais facilitée par le CDN (Content Delivery Network) d'Orange. A présent, en tant que nouveau client du CDN d'Orange, Côte Ouest Audiovisuel distribue son contenu à l'ensemble de ses abonnés, sans passer par la diffusion satellite utilisée auparavant. Avec Orange comme partenaire télécom en Afrique francophone, Côte Ouest Audiovisuel rehausse sa proposition de valeur en matière de diffusion de contenu et d'infrastructure réseau.

Un réseau intelligent est en effet un élément clé pour garantir qualité, vitesse et fiabilité de la diffusion du contenu, car c'est lui qui permet aux fournisseurs de rapprocher le contenu de leurs utilisateurs finaux. Et ces aspects sont vitaux pour les fournisseurs de services en Afrique où la connectivité est l'un des principaux obstacles à la fourniture de solutions de communication de haute qualité. Alors que le marché mondial du CDN continue de croître de façon spectaculaire, les prévisions de Cisco¹ annoncent que d'ici 2022, les CDN assureront 72 % de l'ensemble du trafic Internet. Les fournisseurs de contenu du monde entier se tournent donc vers la distribution OTT de leur contenu en remplacement des solutions satellites afin d'atteindre une échelle mondiale et de s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation.

La solution Orange Media Delivery Boost soutient la stratégie de Côte Ouest Audiovisuel qui consiste à fournir une plateforme efficace et sécurisée pour les services de diffusion de contenu dans le secteur du divertissement et de l'audiovisuel. Cette solution MDB est même un élément crucial pour offrir une expérience de premier ordre sur Internet.

Pour Orange, le développement du CDN est un axe stratégique pour la croissance du chiffre d'affaires, notamment en Afrique où l'opérateur gère déjà le plus grand réseau de ce type sur le continent, permettant la diffusion de contenus audiovisuels dans 10 pays. En tant que leader du marché régional, Côte Ouest Audiovisuel continuera à fournir des services en Afrique de l'Ouest, notamment dans les pays suivants : Côte d'Ivoire, Cameroun, Mali et Burkina Faso ; une géographie déterminante dans la décision de choisir Orange.

Bernard Azria, PDG de Côte Ouest Audiovisuel, a déclaré : « La consommation de contenu vidéo sur mobile explose aujourd'hui et nous avons constaté qu'Orange MDB est la solution idéale pour nos besoins de diffusion de contenu. Il s'agit d'un modèle de paiement à la croissance (pay-as-you-grow), géré par des experts et disponible dans les régions où le haut débit mobile se développe à un rythme soutenu. Côte Ouest Audiovisuel est fière de son partenariat avec Orange dans le cadre de cet accord. Nos deux entreprises se soutiendront mutuellement, y compris dans la promotion de leurs activités commerciales respectives. »

« Nous sommes très heureux que Côte Ouest Audiovisuel, un des principaux diffuseurs de contenu en Afrique de l'Ouest, ait placé sa confiance dans notre offre CDN, Media Delivery Boost », a déclaré Emmanuel Rochas, PDG d'Orange International Carriers. « Ce nouveau partenariat consolide notre leadership en tant que fournisseur CDN en Afrique, un continent qui reste au cœur de la stratégie de développement d'Orange. Nous sommes fiers de contribuer ainsi à améliorer l'accès à des services de diffusion de contenu de qualité en Afrique de l'Ouest », a-t-il ajouté.



¹Prévisions Cisco VNI : (2017 - 2022)

À propos de Côte Ouest Audiovisuel

Fondée en 1997 par Bernard AZRIA, Côte Ouest Audiovisuel est le leader de la distribution de contenus audiovisuels en Afrique. Côte Ouest Audiovisuel distribue annuellement à environ 150 diffuseurs, répartis sur 65 marchés, près de 20 000 heures de programmes, principalement des télénovelas, des longs métrages, des séries et des animations. Côte Ouest Audiovisuel est l'agent exclusif de Globo TV, le fondateur et le leader mondial de l'industrie Telenovela, et Côte Ouest Audiovisuel détient également plusieurs accords de distribution exclusive avec les plus grands acteurs de l'industrie, notamment pour NARCOS (Netflix) et THE RIVER (Mnet).

