Orange : Jean Bolot est nommé directeur de la Recherche d'Orange au sein d'Orange Innovation au 13 septembre 2021

Orange Innovation a pour mission de « Préparer le futur, construire le présent ». L'entité qui rassemble les activités autour de la création d'innovations stratégiques, de la recherche et de la mise en œuvre des politiques techniques et data pour Orange, compte un nouveau directeur de la Recherche.

Les missions de la Recherche consistent à explorer des ruptures technologiques, de nouveaux usages et des modèles économiques innovants pour éclairer le futur, bâtir des actifs stratégiques (compétences, propriété intellectuelle…) et alimenter l'innovation du groupe.

En tant que Directeur de la Recherche, Jean Bolot va poursuivre les travaux déjà engagés et en initier de nouveaux pour poser les bases d'un futur où la technologie est au service de l'humain. A travers la Recherche, Orange vise à améliorer la vie quotidienne de tous et à répondre aux grands enjeux sociétaux par des usages innovants et responsables des nouvelles technologies numériques.

Pour inventer ce futur, les 720 chercheurs d'Orange travaillent dans le cadre d'une recherche ouverte avec d'autres acteurs du monde entier. Ils captent les tendances, inventent et améliorent les technologies pour les réseaux et services du futur et placent briques technologiques et expertises au service de l'innovation du Groupe et de l'écosystème.

Jean a une forte expérience en matière de recherche et de technologies (réseaux, applications audio/vidéo, intelligence artificielle et deep learning…). Il est également très mobilisé par les enjeux sociétaux et environnementaux du numérique. Jean saura rassembler les capacités de recherche du Groupe pour nourrir une innovation responsable au service de l'humain, éclairer les choix stratégiques du Groupe à long terme et influencer l'écosystème digital mondial.

Avant de rejoindre Orange, Jean dirigeait le laboratoire d'intelligence artificielle d'InterDigital, entreprise de recherche et développement spécialisée dans le domaine des technologies mobiles, situé au cœur de Palo Alto. Il a aussi créé et dirigé le laboratoire de recherche de Technicolor dans la Silicon Valley, qui se concentrait sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour Hollywood afin de réinventer les systèmes de recommandation et réduire les coûts de production. Jean a également dirigé le laboratoire de recherche de Sprint où il a été le premier à exploiter les données des téléphones portables à grande échelle. Jean a commencé sa carrière dans la Recherche académique à INRIA, puis à l'université de Berkeley, et a participé au développement de la startup Ensim.