Orange : L'enquête ARCEP confirme une décennie de leadership pour le réseau mobile Orange

Cette année, Orange arrive en pole position dans les zones rurales selon l'ARCEP.

L'enquête annuelle sur la qualité des services mobiles des opérateurs télécom français, rendue publique aujourd'hui, confirme qu'Orange a le meilleur réseau mobile de France métropolitaine pour la 10ème fois consécutive.

Orange est classé n°1 ou n°1 ex-aequo en voix, sms et internet mobile avec 244 critères sur les 266 publiés :

n°1 ou n°1 ex-aequo sur 122 des 144 critères voix et sms,

n°1 ou n°1 ex-aequo sur l'ensemble des 122 critères de l'internet mobile.

L'engagement et le savoir-faire des équipes Orange au service d'un réseau performant sont une fois de plus reconnus.

Orange se classe sur la première marche du podium en zones rurales en voix, SMS et internet mobile et obtient les meilleurs résultats dans les agglomérations de moins 10000 habitants et les communes isolées. Orange se classe n°1 ou n°1 ex aequo sur 51 critères des 57 mesurés en zones rurales.

Orange propose le meilleur débit internet tous usages en zones rurales, passant d'un débit moyen descendant de 26,7Mb/s en 2019 à 40,5Mb/s en 2020.

En cette période de crise sanitaire qui engendre des besoins accrus en connectivité et une forte augmentation du télétravail, Orange se démarque en étant l'opérateur qui propose la meilleure qualité des appels voix et de l'internet mobile à l'intérieur des bâtiments (chez soi, au travail, ou dans les bâtiments publics).

Orange est n°1 ou n°1 ex aequo sur 66 critères des 71 mesurés à l'intérieur des bâtiments.

En internet mobile, la qualité de service d'Orange continue de s'améliorer avec en particulier un débit moyen qui progresse de plus de 15 points, que ce soit en zones rurales, denses ou intermédiaires. Orange est n°1 ou n°1 ex aequo sur les débits internet pour l'envoi et la réception de fichiers.

Orange accompagne les clients dans leur quotidien et réaffirme son leadership en se positionnant sur l'ensemble des territoires :

n°1 ou n°1 ex aequo sur les transports sur l'ensemble des 10 critères,

n°1 ou n°1 ex aequo sur le streaming vidéo sur l'ensemble des 24 critères,

n°1 ou n°1 ex aequo sur la navigation Web, hors transport, sur l'ensemble des 32 critères,

n°1 ou n°1 ex aequo sur les transferts de fichiers sur l'ensemble des 24 critères.

Fabienne Dulac, Directrice Générale Adjointe, CEO d'Orange France, déclare : « Cette première place est un grand succès pour Orange. Elle est le fruit de l'expertise et de l'engagement des femmes et des hommes d'Orange qui œuvrent chaque jour pour déployer les réseaux, assurer leur maintenance et apporter à tous nos clients la meilleure qualité de service sur l'ensemble du territoire. Ce savoir-faire et cette capacité de mobilisation sont autant de gages de confiance et de qualité qui permettront à Orange de proposer à nos clients, dans les mois à venir, le meilleur réseau mobile 5G ».

Toutes les données sont disponibles sur le site reseaux.orange.fr et l'enquête complète est disponible sur le site de l'ARCEP : www.arcep.fr

1/ Selon l'enquête Arcep d'évaluation de la qualité de service des opérateurs mobiles métropolitains (décembre 2020). Les données sont en accès libre sur le site data.gouv.fr