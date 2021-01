Orange : La solution Flexible SD-WAN d'Orange Business Services offre à Getinge une plus grande agilité pour venir en aide au secteur de la santé

- Le SD-WAN répond aux besoins d'une augmentation des effectifs et d'une main-d'œuvre disséminée à travers le monde

- La connectivité haut débit accélère la transformation numérique de Getinge



Getinge, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et systèmes de technologie médicale, a choisi Orange Business Services pour déployer son réseau SD-WAN. Ce projet permet de soutenir les performances réseau de la multinationale suédoise, tout en renforçant la sécurité et en accompagnant sa stratégie cloud-first.

La solution Flexible SD-WAN d'Orange connecte plus de 100 sites Getinge dans le monde, simplifiant ainsi la gestion et le fonctionnement de son infrastructure. De plus, le réseau offre une flexibilité, une évolutivité et une visibilité de bout en bout, améliorant ainsi l'expérience utilisateur et client.

En raison de la pandémie mondiale, Getinge a adapté en partie ses modèles de production et de support liés à la production d'appareils d'assistance respiratoire. Grâce à la solution Flexible SD-WAN, l'entreprise peut mieux faire face à l'évolution rapide du marché en accompagnant plus facilement des équipes de plus en plus dispersées à travers le monde. La sécurité des infrastructures est également assurée par Orange dans le cloud et sur Internet.

SD-WAN : un outil essentiel pour une stratégie cloud-first

Une stratégie cloud-first peut avoir un impact sur les performances du réseau. Flexible SD-WAN offre un accès sécurisé au cloud, permettant au trafic de circuler vers Internet à partir de la liaison la plus proche. La solution SD-WAN d'Orange fournit à Getinge une orchestration réseau de bout en bout efficace, sécurisée et entièrement automatisée, depuis les utilisateurs finaux jusqu'aux applications basées sur le cloud, avec un rapport performances/prix attractif.

« Flexible SD-WAN d'Orange Business Services nous a aidés à bâtir une infrastructure cloud sécurisée et résiliente qui nous permet de relever les défis changeants liés à notre activité sur un marché imprévisible. En raison de l'évolution rapide des modèles de trafic sur le réseau, nous avions besoin d'une solution évolutive pour nous permettre de soutenir efficacement le secteur de la santé avec les appareils dont ils ont le plus besoin, tant pendant la pandémie actuelle qu'après celle-ci », a déclaré Ludovic Batal, DSI chez Getinge.

« Getinge a initié une transformation majeure avec son infrastructure SD-WAN. Nous sommes heureux que la société ait choisi Orange comme partenaire dans cette aventure passionnante que constitue la migration de ses activités vers le cloud. Fournir des services réseau efficaces, flexibles et sécurisés est la clé de cette transformation », explique Fabrice de Windt, vice-président senior Europe chez Orange Business Services.

À propos de Getinge

Avec la conviction que chaque personne et chaque communauté doit avoir accès aux meilleurs soins possible, Getinge fournit aux hôpitaux et aux établissements spécialisés dans les sciences de la vie des produits et des solutions qui visent à améliorer les résultats cliniques et à optimiser les flux de travail. Son offre comprend des produits et des solutions pour les soins intensifs, les procédures cardiovasculaires, les salles d'opération, le retraitement stérile et les sciences de la vie. Getinge emploie plus de 10 000 personnes dans le monde et ses produits sont vendus dans plus de 135 pays.

A propos d'Orange Business Services

Orange Business Services est une entreprise de services digitaux née du réseau et l'entité d'Orange dédiée aux entreprises dans le monde. Elle connecte, protège et innove pour la croissance durable des entreprises. Grâce à son expertise d'opérateur et intégrateur de services à chacune des étapes de la chaîne de valeur digitale, Orange Business Services réunit tous les savoir-faire pour accompagner les entreprises notamment dans les réseaux SDN, les services multi-cloud, la Data et l'IA, les services de mobilité intelligente et la cybersécurité. Elle accompagne les entreprises à chaque étape de la mise en valeur de leurs données : collecte, transport, stockage et traitement, analyse et partage.

L'innovation étant essentielle pour les entreprises, Orange Business Services place ses clients au cœur d'un écosystème collaboratif ouvert composé de ses 27 000 collaborateurs, des équipes et des expertises du Groupe Orange, de ses partenaires technologiques et métiers et d'un pool de start-up finement sélectionnées. Plus de 2 millions de professionnels, entreprises et collectivités en France et 3 000 multinationales font confiance à Orange Business Services.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.orange-business.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et nos blogs.