Orange : Le CA favorable à un dividende exceptionnel de 0,20

2 décembre (Reuters) -
* ORANGE UTILISERA LES FONDS PERÇUS SUITE À UN LITIGE FISCAL
POUR
ACCÉLÉRER SON DÉVELOPPEMENT ET SON ENGAGEMENT, TOUT EN PROPOSANT
D'ASSOCIER SES SALARIÉS ET SES ACTIONNAIRES
* ORANGE - POUR PRÈS DUN QUART DES MONTANTS PERÇUS, LE
GROUPE VA
RENFORCER SON LEADERSHIP DANS LES RÉSEAUX EN FRANCE ET À
LINTERNATIONAL AU BÉNÉFICE DE SES CLIENTS, AINSI QUE LES
PROJETS LIÉS À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
* ORANGE - LE CA A ÉGALEMENT EXAMINÉ FAVORABLEMENT LE
PRINCIPE
DUNE DISTRIBUTION EXCEPTIONNELLE AUX ACTIONNAIRES DE 20
CENTIMES DEURO PAR ACTION
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