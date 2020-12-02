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Orange : Le CA favorable à un dividende exceptionnel de 0,20

02/12/2020 | 22:19
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2 décembre (Reuters) -

* ORANGE UTILISERA LES FONDS PERÇUS SUITE À UN LITIGE FISCAL POUR ACCÉLÉRER SON DÉVELOPPEMENT ET SON ENGAGEMENT, TOUT EN PROPOSANT D'ASSOCIER SES SALARIÉS ET SES ACTIONNAIRES

* ORANGE - POUR PRÈS DUN QUART DES MONTANTS PERÇUS, LE GROUPE VA RENFORCER SON LEADERSHIP DANS LES RÉSEAUX EN FRANCE ET À LINTERNATIONAL AU BÉNÉFICE DE SES CLIENTS, AINSI QUE LES PROJETS LIÉS À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

* ORANGE - LE CA A ÉGALEMENT EXAMINÉ FAVORABLEMENT LE PRINCIPE DUNE DISTRIBUTION EXCEPTIONNELLE AUX ACTIONNAIRES DE 20 CENTIMES DEURO PAR ACTION Texte original sur Eikon


© Reuters 2020
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Données financières
CA 2020 42 222 M 51 160 M -
Résultat net 2020 2 745 M 3 327 M -
Dette nette 2020 28 627 M 34 688 M -
PER 2020 10,8x
Rendement 2020 6,17%
Capitalisation 28 522 M 34 459 M -
VE / CA 2020 1,35x
VE / CA 2021 1,34x
Nbr Employés 135 619
Flottant 81,5%
Graphique ORANGE
Durée : Période :
Orange : Graphique analyse technique Orange | Zone bourse
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Tendances analyse technique ORANGE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 29
Objectif de cours Moyen 13,56 €
Dernier Cours de Cloture 10,74 €
Ecart / Objectif Haut 67,7%
Ecart / Objectif Moyen 26,3%
Ecart / Objectif Bas -26,0%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Stéphane Richard Chairman & Chief Executive Officer
Ramón Fernández Executive Director-Finance & Performance
Michaël Trabbia Chief Technology & Innovation Officer
Nicolas Guérin Secretary & Director
Helle Kristoffersen Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
ORANGE-19.02%34 028
VERIZON COMMUNICATIONS-1.61%250 686
CHARTER COMMUNICATIONS, INC.36.52%132 367
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION-9.39%87 838
DEUTSCHE TELEKOM AG3.84%86 500
SAUDI TELECOM COMPANY5.11%57 329
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