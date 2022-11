Orange : Le groupe Orange Côte d'Ivoire a conclu avec Vanu, Inc. un partenariat visant à fournir...

Orange et Vanu vont déployer un modèle innovant qui permettra un partenariat « gagnant-gagnant » entre les deux entreprises qui partageront des opportunités mutuelles. Elles mettront à profit les dernières technologies mobiles pour accélérer le développement des projets numériques dans les domaines de la santé, l'agriculture, l'éducation et les services financiers et bien d'autres encore. Cela contribuera à améliorer l'expérience globale des clients d'Orange, et grâce à son expertise, Vanu facilitera le déploiement de sites dans les zones encore non couvertes de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Liberia.

Le projet débutera avec la mise en place de 1 070 sites, dont 700 en Côte d'Ivoire, 170 au Burkina Faso et 200 au Liberia. Le partenariat entre Orange et Vanu inclura la fourniture de mises à niveau technologiques et sera basé sur le modèle innovant « Network-as-a-Service » (NaaS).

Le groupe Orange Côte d'Ivoire, opérateur de réseau mobile qui s'engage à long terme et durablement dans les différents pays où il opère, a ressenti le besoin de rendre plus efficace son modèle d'investissement en matière de déploiement de la connectivité réseau aux régions isolées. Avec les filiales du Groupe en Côte d'Ivoire, au Liberia et au Burkina Faso qui rendront les services numériques (communications vocales, Internet, énergie, etc.) accessibles à tous, la qualité de vie des populations rurales sera améliorée et les inégalités réduites.

Nafy Coulibaly, Directrice générale adjointe chargé des opérations en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Liberia, déclare : « Afin de rendre les services numériques accessibles à tous, Orange va déployer ses services en améliorant/augmentant stratégiquement sa couverture réseau afin que personne ne soit laissé pour compte. Notre objectif est en effet de fournir un accès libre et gratuit aux services numériques, en tout lieu et au plus grand nombre. Orange se félicite donc de ce partenariat avec Vanu, car il va permettre de rendre les services numériques accessibles aux millions d'habitants des zones rurales de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Liberia qui n'étaient pas couvertes jusqu'alors. »

Andrew Beard, PDG de Vanu, a de son côté indiqué : « C'est une fierté pour Vanu de fournir sa technologie et son expertise dans le but de soutenir les objectifs de couverture réseau d'Orange et notre équipe est impatiente de déployer les sites du réseau dans les régions jusqu'alors non desservies, tant la connectivité étendue aura un impact positif significatif et immédiat pour les populations de ces régions. »

L'exécution de ce projet se fera dans le respect des normes environnementales, chères au groupe Orange. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du programme IDEAL d'Orange, lequel vise à étendre la couverture réseau dans les zones rurales à 20 millions de personnes grâce à la construction de 5000 sites en 4 ans.