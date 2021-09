Orange : Le téléport d'Orange de Bercenay-en-Othe obtient le plus haut degré de certification délivrée par l'organisation internationale des téléports WTA

A Bercenay-en-Othe (Aube - Grand Est), le téléport d'Orange vient d'obtenir le niveau 4 de certification de la WTA (World Teleport Association). Ce site stratégique de télécommunications par satellite devient le 20ème mondial et le 2ème en France à bénéficier d'une telle reconnaissance. Cela démontre l'importance de cette technologie pour Orange qui poursuit ses investissements dans ce domaine

La WTA est une organisation internationale qui propose des services aux professionnels du monde des communications par satellite, en mettant en avant le rôle vital des téléports, et en promouvant l'excellence dans les pratiques commerciales, technologiques et opérationnelles, notamment via des programmes de certification reconnues au niveau international.

Cette certification est délivrée suite à une évaluation rigoureuse des installations et des procédures utilisées dans le téléport sur la base d'un questionnaire de plus de 170 items (infrastructures, énergie, redondance, résilience, radiofréquence, hébergement, accès IP, …), suivi d'un audit sur site organisé par WTA. La certification délivrée correspond à un niveau allant de 1 à 4, le niveau 4 étant le plus élevé de la norme, celui obtenu par le téléport de Bercenay-en-Othe d'Orange. Grâce à cette reconnaissance, Orange confirme son excellence opérationnelle et la qualité des infrastructures de son téléport, gage de qualité pour ses clients, et pour les opérateurs satellite souhaitant un hébergement de leurs solutions au téléport de Bercenay.

«Nous souhaitons la bienvenue à Orange dans la famille des opérateurs mondiaux ayant obtenu la certification complète de leurs installations, de leur technologie et de leurs procédures d'exploitation» a déclaré Robert Bell, Directeur exécutif de la WTA. «Le caractère indépendant et normalisé de cette évaluation permet de différencier les opérateurs de téléports, et de garantir aux clients le rapport qualité/prix attendu ».

« Je suis extrêmement fier de cette reconnaissance qui témoigne de la grande expertise des équipes et illustre notre engagement en faveur de l'excellence en termes d'infrastructures, de procédures et de sécurité.» a déclaré Jean-Luc Vuillemin, Directeur des Réseaux et Services Internationaux d'Orange. « La technologie des satellites se déploie à grande échelle et la conquête de l'espace voit intervenir des acteurs privés, aux côtés des Etats, avec un potentiel d'innovation en pleine mutation. Orange joue un rôle clé en matière de souveraineté à travers la maîtrise de ses propres infrastructures, à l'instar du téléport de Bercenay-en-Othe ».

Avec plus de 40 ans d'expertise dans le domaine, Orange propose à ses clients une connectivité satellite couvrant plus de 2 500 sites connectés dans plus de 100 pays, en s'appuyant sur le téléport d'Orange à Bercenay-en-Othe en France, et sur plusieurs téléports d'Orange dans le monde, comme en Russie et au Sénégal, ainsi que sur un réseau de téléports partenaires. Grâce aux communications par satellite, Orange complète ainsi son portfolio de connectivité terrestre, couplé aux réseaux de câble sous-marin, pour offrir une couverture globale à ses clients. Le satellite répond d'une part au besoin historique de connectivité dans les territoires qui ne disposent pas d'autres moyens de connexion, et répond également à la croissance des besoins en haut débit de connectivité vers des équipements en mobilité, en particulier les navires, les trains et les avions. Le satellite offre aussi un moyen de connectivité sécurisé pour les institutions gouvernementales et est utilisé comme liaison de backup pour certains clients.

Le marché mondial de la connectivité par satellite est en pleine révolution, ainsi les revenus sur le marché du satellite devraient plus que doubler dans les 10 prochaines années, pour dépasser les 50 milliards de dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel de 13%. *

Cette alternative aux communications terrestres offre de multiples cas d'usage. Les acteurs traditionnels font face à des besoins grandissants, tandis que les nouveaux entrants proposent des technologies de rupture qui révolutionnent le marché.

Les forts investissements, en particulier sur le déploiement de nouveaux satellites GEO et de nouvelles constellations MEO et LEO, sont autant d'investissements qui seront accompagnés de nouveaux besoins sur le segment sol, et sur les services à valeur ajoutée.

Orange accompagne l'ensemble de ces besoins en nouant des partenariats et en faisant partie de plusieurs consortiums de recherche européen sur le sujet. Par ailleurs, en tant que telco Orange complète ces technologies les plus récentes en apportant de la flexibilité grâce à la softwarisation, ses solutions de Cloud ou le Edge computing.

*source étude Northern Star Research : VSat and broadband satellite markets 19th edition, December 2020.