ORANGE : Oddo BHF confirme son conseil sur le titre

Oddo BHF souligne qu'Iliad a gagné 212 000 contrats mobile au 1er trimestre 2024 contre Bouygues Telecom 17 000, Orange 9 000 et SFR publie une perte historique de 487 000 clients.



Sur l'internet fixe, Iliad a ajouté 85 000 clients contre Bouygues Telecom 38 000, Orange -43 000 et SFR -77 000. Iliad et Bouygues Telecom continuent à gagner des parts de marché.



' Pour Orange France, le CA total a retrouvé la croissance à +0,8% (contre -1,4% en 2023), aidée (1) toujours par les hausses de prix du T1 2023 et (2) une moindre réduction de l'activité de gros

(-4% vs -10% sur les trimestres précédents) ' indique Oddo BHF.



' L'EBITDAal France est toujours attendu quasi stable en 2024. La société a toutefois confirmé vouloir améliorer sa dynamique commerciale ce qui nous semble impératif depuis plusieurs mois '.



Le bureau d'analyses reste à Neutre sur la valeur. Oddo a abaissé son opinion à Neutre en avril dernier sur le titre: ' i/ la croissance FCF pour

2024 est désormais inférieure à celle de nombreux comparables ; ii/ nous manquons de potentiel sur notre OC : le rééquilibrage de la création de valeur sur la France est nécessaire pour relever notre multiple de valorisation 2026e France (5x) ; iii/ nous voyons plus de potentiel ailleurs en termes de création de retour actionnarial (DTE), de profile défensif (KPN) ou de restructuration (TIT) ' rajoute le bureau d'analyses.



