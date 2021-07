Orange : Rapport financier du 1er semestre 2021 (29/07/2021) (1,57 MB)

Rapport d'activité du 1er semestre 2021 1 Résultat net 2021 2020 données (au 30 juin, en millions d'euros) historiques Résultat d'exploitation (1 752) 2 250 Résultat financier (436) (744) Impôts sur les sociétés (417) (491) Résultat net de l'ensemble consolidé (2 605) 1 015 Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère (2 769) 927 Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 165 88 Cash-flow organique des activités télécoms 2021 2020 données (au 30 juin, en millions d'euros) historiques Cash-flow organique des activités télécoms (1) 840 255

Voir section 1.5 Indicateurs financiers non définis par les normes IFRS , section 1.6.4 Glossaire financier et note 1.7 de l'annexe aux comptes consolidés.

Endettement financier net

30 juin 31 déc. 2021 2020 données (en millions d'euros) historiques Endettement financier net (1) 25 344 23 489 (1) Voir section 1.5 Indicateurs financiers non définis par les normes IFRS, section 1.6.4 Glossaire financier et note 8.3 de l'annexe aux comptes consolidés. L'endettement

financier net tel que défini et utilisé par Orange ne prend pas en compte les activités des Services Financiers Mobiles pour lesquelles ce concept n'est pas pertinent.

Pour plus d'informations concernant les risques relatifs à l'endettement financier du groupe Orange, voir la section 2.1.3 Risques financiers du Document d'enregistrement universel 2020.

1.1.2 Synthèse des résultats du premier semestre 2021

Le Groupe a réalisé de très bonnes performances commerciales au cours du premier se mestre 2021. Le chiffre d'affaires est en croissance sur le semestre et l'EBITDAaL en légère baisse, liée en grande partie à de moindres cofinancements reçus d'opérate urs tiers par rapport au premier semestre 2020. Le résultat net est fortement impacté par la comptabilisation d'une dépréciation d'actifs en Espagne (voir ci-dessous).

Le chiffre d'affaires s'établit à 20 867 millions d'euros au premier semestre 2021, en hausse de 0,5 % en données historiques et de 1,5 % en données à base comparable par rapport au premier semestre 2020. En données à base comparable, cette croissance est portée par les pays d'Afrique & Moyen-Orient, et dans une moindre mesure par les services aux Entreprises et par les pays d'Europe, à l'exception de l'Espagne. Cette progression est essentiellement tirée par les ventes d'équipements, après la forte baisse consta tée au premier semestre 2020, les services mobiles seuls, et les s ervices d'intégration et des technologies de l'information, portés en particulier par le cloud et la cybersécurité d'Entreprises, alors que les services aux opérateurs sont en baisse sur le semes tre, en lien notamment avec la diminution structurelle du dégroupage et de moindres cofinancements reçus des autres opérateur s en France.

L'activité commerciale affiche de très bonnes performances dans un environnement très concurrentiel et malgré les effets de la crise sanitaire qui perdurent. Ces performances sont le résultat de la stratégie du Groupe qui s'appuie sur plusieur s moteurs de croissance aujourd'hui pleinement opérationnels et qui ont commencé à porter leurs fruits. En données à base comparable, les accès mobil es progressent de 5,0 % sur un an, tirés en grande partie par les pays d'Afrique & Moyen-Orient qui, au 30 juin 2021, comptabilisent 38,2 millions de clients 4G (en hausse de 36,6 % sur un an) et 22,6 millions de clients actifs Orange Money (en progression de 15,4 %) sur un an. Les accès fixes haut débit du Groupe sont également en croissance, avec une progress ion de 5,4 % sur un an. Cette évolution est particulièrement marquée dans les pays d'Afrique & Moyen-Orient, qui affichent 1,9 million d'accès fixes haut débit au 30 juin 2021, en hausse de 29,6 % sur un an. Dans la fibre, Orange comptabilise 10,3 millions d'accès fibre au 30 juin 2021, en progression de 27,8 % sur un an. Enfin, au 30 juin 2021, les Services Financiers Mobiles comptent au total près de 1,6 million de clients en Europe et 0,6 million de clients en Afrique.

L'EBITDAaL ressort à 5 837 millions d'euros au premier semestre 2021, en baisse de 1,3 % en données historiques et de 0,4 % en données à base comparable par rapport au premier semestre 2020. L'EBITDAaL bénéficie des excellents résultats des pays d'Afrique & Moyen Orient (en hausse de 17,0 %) et des Autres pays d'Europe (en progression de 4,7 %) mais reste affecté par la forte baisse de l'Espagne (en recul de 16,2 %) et par le léger recul de la France (en baisse de 2,2 %), du fait principalement de moindres cofinancements reçus. S'agissant des activités télécoms, l'EBITDAaL s'établit à 5 893 millions d'euros, en baisse de 0,7 % en données

base comparable, et le ratio d'EBITDAaL des activités télécoms rapporté au chiffre d'affaires ressort à 28,2 % au premier semestre 2021, en baisse de 0,6 point en données à base comparable par rapport au premier semestre 2020.

Le résultat d'exploitation est une perte de 1 752 millions d'euros au premier semestre 2021, en baisse de de 4 002 millions d'euros en données historiques et de 3 972 millions d'euros en données à base comparable par rapport au premier semestre 2020. Cette diminution s'explique principalement par la comptabilisation d'une dépréciation de 3 702 millions d'euros de l'écart d'acquisition de