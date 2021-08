Orange : SES Networks renforce son partenariat avec Orange pour améliorer les services maritimes

Les services de réseau par satellite accéléreront davantage la numérisation des clients d'Orange spécialisés dans le transport maritime



L'accroissement des capacités des services de connectivité par satellite fournis conjointement par SES Networks et Orange permettront aux clients maritimes d'Orange d'accélérer leur transformation numérique.

Dans le cadre de cet accord innovant, Orange intégrera sa propre infrastructure globale à la couverture réseau alimentée par le système Skala Global Platform de SES Networks pour aider les clients maritimes d'Orange à accroître leur bande passante de façon rentable, grâce à des services transparents et extrêmement étendus, accessibles à l'échelle internationale. Ils pourront ainsi implanter, à bord de leurs navires, les technologies les plus récentes afin de tirer parti de tous les avantages offerts par l'IoT et de l'IA ainsi que des applications Edge et cloud.

L'infrastructure réseau numérique et sécurisée d'Orange combinée au service Skala Global Platform de SES Networks, plate-forme technologique nouvelle génération assurant une couverture internationale via plusieurs satellites géostationnaires et passerelles interconnectés par un réseau terrestre mondial, permettra aux clients du monde entier de bénéficier de services haut débit fiables et performants, dans les marchés développés, mais aussi dans les endroits les plus reculés de la Terre. Cette initiative vient confirmer l'ambition d'Orange : devenir un acteur clé dans le domaine des solutions dédiées au secteur maritime.

L'industrie maritime est à l'aube d'une nouvelle ère, marquée par une mutation technologique brutale. Pour rester compétitives, les compagnies maritimes doivent intégrer une large gamme de solutions numériques. Les exploitants de navires marchands devront automatiser et numériser les processus à bord pour garantir des performances, une efficacité et une fiabilité optimales.

Cette initiative renforce le partenariat établi au cours des dernières années entre le Groupe Orange et SES Networks. Orange intègre déjà dans son réseau le système innovant O3b, constellation de satellites en orbite terrestre moyenne (MEO), et les satellites géostationnaires de SES pour fournir aux clients miniers des services à faible latence aussi performants que la fibre. Orange utilise également les services MEO et GEO de SES pour assurer une connectivité internationale partout où elle est nécessaire et pour déployer des services cellulaires dans les régions les plus reculées d'Afrique. Orange est également le premier opérateur réseau à annoncer l'intégration d'O3b mPOWER, le système MEO nouvelle génération de SES, qui devrait être mis sur le marché au second semestre de 2022.

« Chez Orange, nous continuons de croire que la technologie satellite est une technologie d'avenir destinée, grâce aux nombreuses innovations mises au point récemment dans ce domaine, à occuper une place toujours plus déterminante dans le secteur des télécoms, que ce soit en Afrique, dans des zones plus développées comme l'Europe ou l'Amérique du Nord, ou dans des industries spécialisées telles que le secteur maritime. C'est pourquoi nous sommes heureux de renforcer notre partenariat avec SES. Cette collaboration apportera une nouvelle composante à notre mission : construire des réseaux intelligents, ouverts et innovants afin d'accompagner nos clients entreprises dans leur transformation digitale et permettre au plus grand nombre d'accéder aux services numériques, explique Jean-Luc Vuillemin, Vice-président exécutif Infrastructures de réseaux et Services internationaux d'Orange. Le secteur maritime commercial entre dans une nouvelle phase de sa numérisation et doit pouvoir s'appuyer sur une connectivité mondiale haute performance pour tirer parti des avantages offerts par l'IA et les autres technologies d'automatisation. Le renforcement de notre partenariat avec SES arrive donc à point nommé et apportera à nos clients maritimes des innovations intéressantes. »

« Nous travaillons depuis plusieurs années en étroite collaboration avec le Groupe Orange pour fournir à leurs clients des services de connectivité ultra-performants, partout dans le monde et dans divers secteurs. Notre partenaire Orange a été le premier opérateur télécom à adopter notre système révolutionnaire O3b mPOWER. Grâce à ce partenariat axé sur notre service Skala Global Platform, SES sera en mesure de fournir un nouveau degré de connectivité pour permettre à tous les acteurs du secteur maritime de bénéficier d'une couverture mondiale fiable et sans couture. Notre solution de bande passante flexible élimine les obstacles empêchant les armateurs de tirer le meilleur parti de leurs investissements numériques », indique John-Paul Hemingway, PDG de SES Networks.