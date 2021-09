Orange : Six lauréates pour Orange Fab France « Women Start » saison 3

Orange annonce le lancement de la troisième saison de son programme « Women Start », le parcours d'accélération dédié aux femmes fondatrices ou co-fondatrices de start-up en France et à l'international de l'Orange Fab.

Orange se positionne aux côtés de l'entrepreneuriat féminin et souhaite encourager le développement de start-up (co-)fondées par des femmes à travers des initiatives telles que « Women Start ». Soutenir les femmes en tant qu'entrepreneures dans les métiers de la technologie et du numérique fait également écho à l'engagement d'Orange en faveur de la diversité et de l'inclusion, à la fois facteurs de performance et d'innovation.

« Women Start » propose de développer leurs activités avec le support de mentors internes et externes à Orange, un accès à des services et avantages notamment technologiques, un accueil au sein d'espaces de travail dédiés aux start-up. Le programme permet aussi aux start-up de bénéficier d'une très forte visibilité avec la participation à des évènements de l'écosystème aux côtés d'Orange.

L'objectif principal de ce programme est de développer des partenariats commerciaux entre ces start-up et les entités du Groupe Orange, ainsi que de les préparer et les accompagner dans leur phase d'internationalisation.

Avoir une femme fondatrice ou co-fondatrice

Proposer une solution innovante dans le domaine du numérique.

Offrir un produit ou service commercialisé ou commercialisable.

Les projets proposés doivent répondre aux besoins d'Orange et touchent de nombreux domaines comme, par exemple, l'Expérience Client, l'Entreprise Digitale (amélioration des processus métiers), l'efficacité opérationnelle, l'Intelligence Artificielle, la TechforGood etc.

A ce jour, 19 start-up ont déjà bénéficié ou bénéficient actuellement de ce programme.

Isahit a développé une plateforme digitale à impact qui met en relation des femmes issues de milieux défavorisés et des entreprises cherchant à externaliser une partie de leurs tâches digitales. La plateforme permet de faire le lien entre intelligence artificielle et intelligence humaine. Dirigeante : Isabelle MASHOLA.

Pictia a créé la première banque d'images éthique dédiée à la protection et la gestion des droits d'auteurs grâce à la technologie blockchain. Dirigeante : Julie-Sarah MARGUET.

SILVERSatHOME a lancé la première plateforme d'annonces de logements, de services d'accompagnement et de solutions pour l'habitat, dédiée aux seniors de +55 ans et aux personnes à mobilité réduite. La plateforme permet de trouver facilement un logement fonctionnel et intelligent, entouré de services de proximité et de lien social, adapté à son projet de vie et à ses besoins de mobilité actuelle et future, pour continuer à vivre qualitativement à son domicile. Dirigeante : Nadia ELOUARGHI-VEGAS.

Sitowie propose des solutions SaaS pour anticiper le vieillissement et les risques de vos actifs immobiliers ainsi que pour optimiser les travaux et les budgets grâce à la maintenance prédictive. Les actifs sont à la fois plus durables et rentables. Dirigeante : Pauline KOCH.

Coach For Eyes accompagne les services Ressources Humaines et Santé au Travail pour préserver la santé visuelle des collaborateurs exposés aux écrans. Elle propose des outils innovants comme un chabot qui s'implante dans les messageries instantanées et une application smartphone et web. Dirigeante : Nathalie WILLART.

YesWeShare conçoit des chatbots à impact pour induire des transformations positives en termes de Ressources Humaines ou Responsabilité Sociétale des Entreprises grâce au micro-learning : sur le handicap, l'égalité femmes-hommes, la prévention santé et la qualité de vie au travail. Dirigeante : Gaëlle BASSUEL.

Construire une société numérique accessible à tous est un enjeu sociétal majeur ; et pour Orange, le numérique est une opportunité pour réduire les inégalités. Qu'il s'agisse d'investissements dans les start-up, d'initiatives visant à favoriser l'accélération des start-up ou d'actions implantées dans les tissus régionaux et locaux, notre objectif, au travers de notre accompagnement, est de promouvoir une innovation durable et solidaire.

Pour en savoir plus : Orange Fab France